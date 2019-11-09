親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

勒斃女友、雙胞胎幼子塞洗衣機悶死 3屍案狠男深夜收押

【閱讀‧世界】蕭鈞毅／歷史的憂鬱迴力鏢

2019-11-09 06:43聯合報 蕭鈞毅

《阿宅正傳》書影。（圖／時報提供）
《阿宅正傳》書影。（圖／時報提供）
分享

推薦書：朱諾．狄亞茲／著，何穎怡／譯《阿宅正傳》（時報出版）

朱諾．狄亞茲《阿宅正傳》很快為讀者揭開這本書的一大主軸：奧斯卡對類型作品（尤其科幻與奇幻類）的情有獨鍾，以及對推想類型（speculative genres；借譯者譯法）書寫的雅好，組合成奧斯卡御宅熱情的一生。御宅本來就是一種略帶風雅的喜好，但作者朱諾．狄亞茲並沒有放過奧斯卡的意思，反而在小說裡為他形塑了一個當代人都不陌生的偏見：肥胖、疲倦，且牢牢地被「自己是個處男」這件事攫住。

有個流行於二次元文化的玩笑不知從何時開始：「處男超過三十歲就會成為魔法師。」這話的意思一方面調侃了御宅族群自身、一方面也是揭露了御宅喜好在社會慣習的人際交際中有多麼弱勢；「魔法師」原型來自於奇幻類型的遊戲與作品，如果把這個概念挪移至現實層面，便有了「超過三十歲還是處男」的悲劇質量，是一種與成為具有隔空取火、舉手祈雨等大能的「魔法師」同等重量的代價（可見悲劇的重中之重）。此間的自娛自樂近乎刻薄，但卻和《阿宅正傳》所透露的憂傷語調息息相關：小說裡呈現的世界，對多明尼加人而言，在炎熱夏季、黝黑膚色與移民的離散際遇下，過青春期仍是處男之身已是不可思議，何況奧斯卡超過二十歲還是處男？比起「三十歲」更為嚴苛的條件，因此落在小說要角奧斯卡的頭上，他心裡的悲鳴與酷愛的末日科幻、太空歌劇等題材相互疊映，思維只能短暫地拔地，脫離肉體，卻又很快地在身體的層次上被緊緊地綁住，爾後墜入一次次從單戀到無疾而終，再繼續寫作閱讀的迴圈。

不得不說朱諾．狄亞茲在呈現奧斯卡一生上的惡趣味實在讓人鼻酸。而整本小說嘗試處理的「處男」之悲劇，其實正是疊照在多明尼加歷史的苦難之上。獨裁者楚希佑從卷首就出現，而加諸在奧斯卡家族上的悲劇印記──名為符枯（Fukú）的詛咒，乍看是為小說添上一層魔幻色彩，其實閱畢全書，詛咒更像是一種歷史唯物的結果：無後不是問題，處男也不是問題，但由奧斯卡的自由意志外加環境決定的綜合結果，導致一個人要愛上他人必須以死為代價，就絕對是問題。

《阿宅正傳》全書以奧斯卡的「宅」為基礎，當然不是要甘冒剝削二次元文化族群的風險，反而更像是──如卷尾以曼哈頓博士（Dr. Mahattan）這位外於時空的人物一段引人深思的話：「世間事沒有真正的終了。沒有終了。」──事物總在迴圈，小說結尾因此重新串連起歷史的螺旋；藉由這些御宅文化的符號，《阿宅正傳》構築了一段乍看玩笑，實則潛藏歷史劇痛與流離的，多明尼加政治與國族的憂鬱史。

法師多明尼加太空移民

相關新聞

【畫評】蔣伯欣／東西融合開創新境——論陳正雄的抽象藝術

2019-11-09 06:44

【聯副不打烊畫廊】高玉穎作品〈戰士〉

2019-11-08 00:06

梁評貴／阿嬤今天不賣黃牛票

2019-11-08 00:01

【書評‧小說】陳柏煜／夢遺落下的

2019-11-09 06:00

【舞台上的文學】陳怡蓁／異想漢代風華

2019-11-08 00:04

【慢慢讀，詩】渡也／七十六歲的檜木屋

2019-11-08 00:03

陳銘磻／我是貓，在旅途

2019-11-07 00:13

【回音壁】王鼎鈞／練習寫遺書

2019-11-07 00:10

【慢慢讀，詩】羅浩原／詩人是怎麼煉成的

2019-11-07 00:08

【聯副文訊】全球華文作家論壇

2019-11-07 00:06

幾米〈空氣朋友〉

2019-11-06 00:07

朱天衣／鄉野人進城

2019-11-06 00:05

【山的事】陳姵穎／向天池裡的賭局

2019-11-06 00:04

【慢慢讀，詩】陳克華／我喜歡夜裡悄悄下起了雨……

2019-11-06 00:04

【文學相對論11月 二之二】王榮文vs.封德屏／我輩編輯人，出版夢

2019-11-05 00:06

【文學相對論11月 二之一】王榮文vs.封德屏／我輩編輯人，出版夢

2019-11-04 06:00

【慢慢讀，詩】蔡琳森／我與我的阿修羅愛人：2017

2019-11-03 07:00

【剪影】陳幸蕙／去愛去瘋去浪費！

2019-11-03 06:58

【聯副文訊】文訊舉辦「黃春明文學作品教學工作坊」

2019-11-03 06:56

【掌中集二則】林文義／美術編輯 莫言不如瘂弦

2019-11-03 06:02

賴瑞卿／素琴大姊大

2019-11-03 06:00

【文學紀念冊】曹乃謙／佛緣九一九

2019-11-02 06:59

【閱讀‧人文】何敬堯／日本動漫文化的瞭望台

2019-11-02 06:57

【書評‧散文】凌明玉／為貓毫不隱匿

2019-11-02 06:49

【想起那一年，我的24歲】郝譽翔／二十四歲的夏天

2019-11-02 06:03

【節氣食堂】王浩一／九層塔，魔幻的聖草

2019-11-02 06:01

【掌中集】林文義／留影：披露宴

2019-11-01 00:26

祝後會無期——作家的遺書練習

2019-11-01 00:18

【聯副文訊】2019《吳門20──師出吳名》相聲演出暨「吳兆南特展」

2019-11-01 00:17

【掌中集】林文義／睡前酒

2019-11-01 00:15

【慢慢讀，詩】隱匿／人造雲

2019-11-01 00:13

【浮生人物誌 47】王正方／徐載華紀事

2019-10-31 00:09

【掌中集】林文義／最傾心之書

2019-10-30 00:08

阿布／神都在這裡

2019-10-30 00:07

【小詩房】楚狂／忙碌

2019-10-30 00:07

幾米〈空氣朋友〉

2019-10-30 00:06

陳冠良／舊愛那麼美

2019-10-30 00:04

顧蕙倩／河邊的風景

2019-10-29 00:10

【聯副文訊】林俊頴講座

2019-10-29 00:06
看更多

熱門文章

尺幅最大裸女最多的油畫 常玉「五裸女」今台北登場

2019-11-09 04:20

駐英劇場人私藏 ：倫敦看戲清單

2019-11-08 09:30

【月讀好書】改編美劇拍攝中！《超能家族》鮮活爆笑中帶你思考家庭與自我價值

2019-11-08 09:11

博物館「演」給你看 ！台博館推戲劇導覽「發現台灣」

2019-11-08 21:17

協力時代論壇 迸發臺灣文學可能性

2019-11-08 11:00

旗艦型音樂劇《月夜情愁》 戲中戲融歌仔戲北管音樂劇

2019-11-08 19:42

日漫四萬十食堂飄家鄉味 劉克襄：又遠又近之地

2019-11-08 17:25

【青春名人堂】石芳瑜／變老的心機

2019-11-09 06:00

何曉玫編創舞作極相林 從肉身痛楚昇華平靜堅強

2019-11-08 15:51

【戀曲2010】Jill ／我們從雲端走向地面戀愛

2019-11-09 06:00

【畫評】蔣伯欣／東西融合開創新境——論陳正雄的抽象藝術

2019-11-09 06:44

迪里拜爾明登台 安可開放點歌

2019-11-09 00:59

巧爾／無書不歡

2019-11-09 06:00

美聲天后迪里拜爾睽違六年回歸 開放聽眾點安可曲

2019-11-09 04:21

【書評‧小說】陳柏煜／夢遺落下的

2019-11-09 06:00

【閱讀‧世界】蕭鈞毅／歷史的憂鬱迴力鏢

2019-11-09 06:43
看更多

贊助廣告

留言

Top