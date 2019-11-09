【閱讀‧世界】蕭鈞毅／歷史的憂鬱迴力鏢
推薦書：朱諾．狄亞茲／著，何穎怡／譯《阿宅正傳》（時報出版）
朱諾．狄亞茲《阿宅正傳》很快為讀者揭開這本書的一大主軸：奧斯卡對類型作品（尤其科幻與奇幻類）的情有獨鍾，以及對推想類型（speculative genres；借譯者譯法）書寫的雅好，組合成奧斯卡御宅熱情的一生。御宅本來就是一種略帶風雅的喜好，但作者朱諾．狄亞茲並沒有放過奧斯卡的意思，反而在小說裡為他形塑了一個當代人都不陌生的偏見：肥胖、疲倦，且牢牢地被「自己是個處男」這件事攫住。
有個流行於二次元文化的玩笑不知從何時開始：「處男超過三十歲就會成為魔法師。」這話的意思一方面調侃了御宅族群自身、一方面也是揭露了御宅喜好在社會慣習的人際交際中有多麼弱勢；「魔法師」原型來自於奇幻類型的遊戲與作品，如果把這個概念挪移至現實層面，便有了「超過三十歲還是處男」的悲劇質量，是一種與成為具有隔空取火、舉手祈雨等大能的「魔法師」同等重量的代價（可見悲劇的重中之重）。此間的自娛自樂近乎刻薄，但卻和《阿宅正傳》所透露的憂傷語調息息相關：小說裡呈現的世界，對多明尼加人而言，在炎熱夏季、黝黑膚色與移民的離散際遇下，過青春期仍是處男之身已是不可思議，何況奧斯卡超過二十歲還是處男？比起「三十歲」更為嚴苛的條件，因此落在小說要角奧斯卡的頭上，他心裡的悲鳴與酷愛的末日科幻、太空歌劇等題材相互疊映，思維只能短暫地拔地，脫離肉體，卻又很快地在身體的層次上被緊緊地綁住，爾後墜入一次次從單戀到無疾而終，再繼續寫作閱讀的迴圈。
不得不說朱諾．狄亞茲在呈現奧斯卡一生上的惡趣味實在讓人鼻酸。而整本小說嘗試處理的「處男」之悲劇，其實正是疊照在多明尼加歷史的苦難之上。獨裁者楚希佑從卷首就出現，而加諸在奧斯卡家族上的悲劇印記──名為符枯（Fukú）的詛咒，乍看是為小說添上一層魔幻色彩，其實閱畢全書，詛咒更像是一種歷史唯物的結果：無後不是問題，處男也不是問題，但由奧斯卡的自由意志外加環境決定的綜合結果，導致一個人要愛上他人必須以死為代價，就絕對是問題。
《阿宅正傳》全書以奧斯卡的「宅」為基礎，當然不是要甘冒剝削二次元文化族群的風險，反而更像是──如卷尾以曼哈頓博士（Dr. Mahattan）這位外於時空的人物一段引人深思的話：「世間事沒有真正的終了。沒有終了。」──事物總在迴圈，小說結尾因此重新串連起歷史的螺旋；藉由這些御宅文化的符號，《阿宅正傳》構築了一段乍看玩笑，實則潛藏歷史劇痛與流離的，多明尼加政治與國族的憂鬱史。
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