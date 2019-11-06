【山的事】陳姵穎／向天池裡的賭局
2019-11-06 00:04
聯合報 陳姵穎
文˙攝影
我們捧著透明的果凍杯，近乎著迷地凝視鵠沼枝額蟲擺動著翠綠的游泳肢，猶如柔軟纖細的水棉在流水中晃漾。數日後想起，或許在人類視角中短短數分鐘的觀察，實則已對分秒必爭要完成交配任務的牠們產生不可逆的影響；畢竟對鵠沼枝額蟲而言，每逢大雨降臨之時，皆是攸關生命的賭局。
陽明山極具代表性的火山口湖向天池，旱季時可行走其上，足下的每一方土壤都可能埋藏著數以萬計、鵠沼枝額蟲的休眠卵。這些卵等待著被雨水喚醒、孵化、迅速成長、尋覓伴侶、誕下新的卵……完成生命輪迴的時限僅有短短十來日，但休眠卵們究竟是如何判別降下的雨量是否足以積存至牠們無憾此生？當真是我所見過最不可思議的豪賭。
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然而那時那刻，同在果凍杯中的蝌蚪張嘴咬住距離最近的一隻鵠沼枝額蟲吞食，是另一場屬於蝌蚪的存亡戰爭。
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