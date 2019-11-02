【文學紀念冊】曹乃謙／佛緣九一九

2019-11-02 06:59 聯合報 曹乃謙



2005年10月21日（農曆10月19日），李銳（右起）、馬悅然、陳文芬、曹乃謙合影於溫家窯。（圖／陳文芬提供） 分享 facebook

腦血栓後遺症使得我經常頭暈，兩年了不能寫作。今年秋天我就來到山東龍口高爾夫一號養病，為的是這裡海邊的氧氣足。這天上午接到一個女孩的電話，可我耳聾，聽不清她說什麼，讓她給我寫短信。一會兒短信來了，先說是成都《華西都市報》文化記者張傑，可後面的話讓我倒吸了一口冷氣，她問我可知道馬悅然先生有不幸的消息嗎？我趕快簡單回覆問，什麼不幸消息？她說你和馬悅然先生是好朋友，你也不知道這事，那但願是誤傳吧。

這時我猛地想起什麼，趕快開電腦，一下看到有文芬的信。我的心咯噔一下子就快速地跳起來，顫抖著手點開信後，看到的是「悅然今天下午三點半在家過世」。

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我不由地大聲「啊！」了一聲，老伴聽到了跑過來問咋了咋了？我哽咽著嗓音低聲說，悅然，走了。

沉默了一陣，老伴才問多會兒？我說，今天。

可今天是多會兒？我們都不知道。我在這裡養病，真的是經常不知道今天是多會兒。

我電腦快壞了，經常黑屏。這又黑了，當我把視屏弄亮，才知道今天是10月17日，可這時又看見文芬的又一句話：「我想起來，今天就是我們在你家訂婚的日子。」

我趕快划開手機點開日曆：10月17日，農曆九月十九。

啊！九月十九！我再次大聲「啊」地叫起來。

●

十四年前的那天，2005年的那天，農曆是九月十九的那天。

那天早晨我上街買菜，發現街面上比平時多了好多家賣香火的攤子，而且是人擁人擠的，生意很旺。我好奇地向一個剛買了香火的老人打問，他的手向上指指說：「你不看，天藍藍的。是個好日子。」見我還不明白，他又說：「今天是南海觀音菩薩的成佛日，是個喜慶的日子。」

竟然有這麼巧的事。瑞典的諾貝爾文學獎評委馬悅然先生和台灣的文芬女士，還有我的好朋友李銳和蔣韻四位貴賓今天要來我家作客，正好就遇到了這麼個喜慶的日子，真是有緣。

就是那天，我在客廳飯桌擺杯盤碗筷，悅然推推我胳膊：「乃謙。你給大家把酒倒好，我有話要說。」我以為他是想要在吃飯時跟大家碰碰杯，再說說什麼話，我說：「沒問題。」說完，繼續忙我的。可是不一會兒，他又揪揪我衣服說：「乃謙，你給大家把酒倒好，我有話要說。」我抬起頭問他：「現在？」他連連地點頭說：「對。就是現在。」

我算了算，連妻子和請來開車的朋友，屋裡八個人。我一字排好八個高腳杯，打開雲岡牌啤酒，連沫兒帶酒把杯子都加得滿滿溢溢的。這時，文芬也出面了，她進廚房去請我妻子。我妻子說你們先喝著，我忙完就過去。文芬說：「請你也過來。你得過來，悅然要訓話。」我妻子聽說悅然要訓話，不知道是怎麼回事，也出來了。

悅然面對著大家站著，文芬靠在他的身邊。悅然看了看牆上的壁鐘，又轉過身看著大家，沒作聲。大家靜靜地等著，等著他的訓話。

悅然又看鐘錶，我也跟著看看，正是中午十二點整，他開口了。說得很慢，表情嚴肅、激動，他說：「現在，我當著各位朋友的面，宣布，」說著，他的左胳膊把身邊的文芬摟摟緊，「我和文芬，相愛多年，今天，我要在各位朋友的見證下，正式訂婚。」說完，在大家還沒想起歡呼慶賀的時候，他把握在掌心的戒指戴在文芬的手指上。緊接住，就是幸福的擁抱。就在那一瞬間，我看見，文芬的眼裡含著有晶瑩的淚珠。

蔣韻把提包打開，取出一對枕頭，樣式像兩條彎彎的魚，古樸、高雅。這是他們給悅然和文芬的禮物。李銳和悅然他們是一起從北京過來的，悅然在北京就把要在我家訂婚的事告訴了他，他就讓蔣韻做了準備，可我卻事先不知道這件美好的事要在我家發生。文芬解釋說：「悅然是怕給你出了難題，不知該如何準備才好，所以我們才沒有事先讓你知道。」可我該送個什麼禮物呢，想了想，家裡也沒有個什麼合適的。蔣韻說你給唱個民歌吧。可這能叫禮物嗎？我一下想起，悅然和文芬看了掛在牆上我自己寫的書法，都說寫得好。我就說，那我給你們寫個條幅，裱好後寄給你們。

「好，好，」悅然說，「對！你就寫『到黑夜想你沒辦法』這幾個字。」悅然還告訴我，他用瑞典文翻譯我的長篇小說《到黑夜想你沒辦法》近期就要出版發行。

「哇——到黑夜想你沒辦法！」大家同時歡呼起來。

熱烈的鼓掌。衷心的祝福。酒杯高高地舉起。

在溫家窯，當我看到悅然彎下腰跟圍觀的孩子們說笑逗玩時，我又看到文芬抱起羊羔親親牠的腦袋時，我就認定這兩個人同樣有著金子般的真誠善良、寬厚仁慈的心。從今開始，這兩顆心臟就要因了人類最崇高最神聖的情感而一起跳動。我和李銳夫婦作為證婚人，也為此而感到無比的高興，高興得不知該說什麼好。

一向不好說話從來不喝啤酒的我的妻子，一口氣把杯中酒喝乾，激動地說：「今天真是個好日子。」

「對。今天真是個好日子。」大家同聲說。

●

是的，那一天真是個好日子。

可是，十四年後的這天，悅然卻是在九月十九這個日子，離開了他心愛的妻子，還放下自己熱愛了一輩子的中國文學，去了另一個世界。

我真的想不明白，為什麼這兩個色彩不同的日子都是九月十九？

我老伴說，這有什麼不明白的，這是佛緣。

上一個九月十九，佛緣讓悅然和文芬這兩個相愛的人，在這個吉祥的日子裡結成夫妻。而這個九月十九，佛緣讓悅然在這一天離世，就是為了讓他心愛的妻子不要悲傷。因為九月十九這一天，本來就是觀音菩薩成佛的日子，悅然他這也是成佛了。

我想了又想，相信老伴兒這種佛緣的說法是有道理的。要不是的話，誰還能說出另外的讓人信服的解釋呢？

是的，是佛緣。悅然雖說是瑞典人，可他和中國有佛緣。

七十多年前的1946年，當悅然向瑞典漢學家高本漢學習中文的時候，就與中國結下這種緣；1948年，當悅然居住在四川峨眉山的報國寺，向果玲和尚學習漢語的時候，就與中國結上了這種緣；而實際上，當悅然在1924年的6月6日在瑞典一出生，這種緣就已經開始了，因為那天正是中國的五月初五端午節。

是的，是佛緣。

九一九，九一九，這就是佛緣。