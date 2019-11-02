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【閱讀‧人文】何敬堯／日本動漫文化的瞭望台

2019-11-02 06:57聯合報 何敬堯

《從北齋到吉卜力》書影。（圖／蔚藍文化提供）
《從北齋到吉卜力》書影。（圖／蔚藍文化提供）
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推薦書：李政亮《從北齋到吉卜力：走進博物館看見日本動漫歷史！！》（蔚藍文化出版）

日本作為東亞動漫王國的先驅，自從發展動漫產業至今，根壯葉茂，其成績有目共睹。例如手塚治虫的《怪醫黑傑克》、宮崎駿的《神隱少女》……皆是耳熟能詳的傑作。

有鑑於日本動漫文化蓬勃，台灣文化部近年開始積極支持漫畫產業，在二○一八年實施「漫畫輔導金」，扶植ACG創作（Animation動畫、Comics漫畫、Games遊戲）、影視改編計畫，也在台北成立首座「漫畫基地」。

政府與民間都冀望學習日本動漫文化，促進在地文創產業。不過，任何文化的進程絕非一蹴可幾，需要數十年，甚至數百年的光陰積累而成。當文化發展成產業，更需要異業合作才能培養出健全的產業鏈。事實上，日本動漫文化歷經漫長歲月，創作者除了要具備才華，更要時時刻刻與現實環境努力搏鬥，或者與商業行銷進行磨合，才能綻放華麗成果。

究竟日本動漫如何走到今日？悠悠歷史中，有何重要的創作者持續撐起日本動漫天空？這時，李政亮的新書《從北齋到吉卜力：走進博物館看見日本動漫歷史！！》便成為瞭望日本動漫文化的絕佳入門書，帶領讀者一窺日本動漫王國的建國祕史。

作者在書中坦言：「很少人討論日本漫畫是如何浮現，如何奠定基礎，進而演繹出動漫文化。」為了解答疑問，作者的方法學便是走踏日本各地的漫畫家紀念館，親眼見識日本人如何藉由博物館的展示空間呈現漫畫家的一生，藉此進一步理解日本動漫內涵。

日本動漫最早可以追溯至江戶時代的浮世繪，葛飾北齋在十九世紀初期出版的《北齋漫畫》被視為日本漫畫的起步。因此，作者便以「江戶東京博物館」與「墨田北齋美術館」作為踏查起點。若說葛飾北齋是栽苗之初，那麼近代開花結果最燦爛的風景，莫過於吉卜力工作室打造的動畫電影，這也是作者最後一章關注的焦點。

不過，書中對於「北齋到吉卜力」之間的歷史爬梳，著墨更深。作者擅長將嚴肅的學術考察，轉化成淺顯易懂的說明，拼湊出日本動漫的文史地圖。相較於介紹作品本身，作者更看重的是，為何漫畫家會在特定的時空下，創作出這些傑作？因此，書中每個章節會先以大時代的視角切入，檢視創作者在大環境之下，如何面對自己，如何讓作品與世界進行對話。

例如，日本大正時期是變化多端的年代，許多漫畫家開始思考個體生命的存在意義。為了解剖大正年代的複雜性格，作者便以岡本一平的小市民視角、竹久夢二的美人圖、織田信恆與樺島勝一的「大正之子」勇於冒險的形象，一步一步踏入「大正浪漫」的自由風潮之中，目睹日本漫畫界如何展現多元面貌。

他山之石，可以攻錯。如同作者所述：「在日本動漫博物館之旅裡，筆者看到歷史看到人性，看到文化最終不是屬於某個階層的產物，而是大家協力參與分享的總體力量。」若能擁有兼容並蓄的態度，相信台灣也能創造出獨一無二的島國動漫美學。

博物館吉卜力動畫文創產業
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