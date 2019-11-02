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【書評‧散文】凌明玉／為貓毫不隱匿

2019-11-02 06:49聯合報 凌明玉

《貓隱書店》書影。（圖／木馬文化提供）
《貓隱書店》書影。（圖／木馬文化提供）
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詩人隱匿曾表示，開書店只是幌子自己其實開的是貓店。出版過《自由肉體》、《永無止境的現在》等五本詩集的隱匿，今年因健康狀況無法再維持淡水河畔的書店，唯獨放不下的是十一年來日夜照盼的134隻河貓，因而有《貓隱書店——告別有河與河貓》的出版。

無論是萍水相逢或注定相遇，隱匿在城市邊陲躺臥的觀音山旁淡水河邊，細心照盼附近的老弱病殘貓們，讀罷此書足以讓所有喜愛或不喜愛動物的讀者思索，我們真的愛動物嗎？身而為人，我們為何無法擁有和隱匿一樣寶愛貓咪彷如大海廣袤無垠的心？

大概只有人類是絕對自私而不覺可恥的生物，動不動便和家人因細故或誤解反目老死不相往來，甚至斷絕法律上的親族關係。若說家族書寫是以自我認同、家族認同、國族認同為核心；隱匿為貓咪所做的一切，早已超越了界門綱目科屬種，這是她獨有的貓族書寫。

「因為對貓咪的愛情和責任，都必須是到死為止」，「單純地，先貓咪之憂而憂，為貓咪之樂而樂……就算我們只是愛上這樣的自己，那又有什麼關係呢？」，書中俯拾皆是隱匿對貓們的深情告白。

彷如一卷悠遠漫長的情書，讀著讀著，我經常遺忘作者的詩人身分，書頁翻動間看見了遊走不羈的浪子、恰北北的辣妹、聰敏甜蜜的小精靈……甚至錯覺因為有河貓陸續來到書店，隱匿才會甘心過上十一年書店老闆娘的日子吧。

愛貓如子的隱匿寫到河貓豆比死後，她失去很多日常的感覺，不覺冷熱，不覺生活繼續，心裡破了大洞。

這樣的洞也曾經破在我的心裡。有次去看繪本作家李瑾倫的畫展，她長期也在從事貓中途的工作，得知我仍想再養貓，主動跟我說，想要什麼樣的貓可以幫忙尋覓，一定符合需求。唯有自我知曉，重點不是什麼花色和脾氣，自家中十二歲大貓因病離開，這個空間好像有一點點什麼被改換了。

按理說，應該懷抱著對大貓的念想，加倍對家中兩貓好才是。我卻總是害怕投入太多情感，慢慢地限縮自己和貓咪膩在一起的時間。相較往昔與大貓黏膩須臾不分，我不能再將時間優先予貓，亦無法像從前那樣和貓一起喜悅忘憂，恐懼即將發生的離別，已將心魔纏繞成繭。

而當我讀到隱匿寫給金莎的詩，她說朋友都說她最愛金莎，其實不是的，「金莎不是我最愛的貓，而是我在這世界上，所有最愛的人、事、物的總結。」「是我的金色小王子和小狐狸／我的金色玫瑰和小行星。／是我從黑暗裡找回來的一點點光／是我從絕望裡找回來的一個，足夠的理由。」

我彷彿懂得了，貓咪是以短暫生命教會我們懂得生命短促如流星，如同小王子所說「大人從不會一下子了解一件事」，我家大貓和金莎、豆比、小夜……他們不知能不能忍耐人類的愚笨平庸，如果我可以，為貓在天空畫一個星球。

貓咪淡水河詩人書寫
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