【掌中集】林文義／留影：披露宴

披露宴：日文的喜慶婚宴之意。

那時留下的賀客影中人，你一定記得。

年華如逝水，那時盛裝出席喜宴的朋友，長者皆已老去，少者已然的少一身滄桑……沒受邀請的人，不是排拒，而是新郎新娘因之情怯的某種無奈。

難以言說的，曾經行過的歲月；也許說比不說更好，意在不言中的彼此相知，某種誤解或無言以對。

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那是十年二十年三十年……更久遠的彷彿依稀的心在惦記；我沒忘記你，你還想起我嗎？那次喜宴、應該來的，沒來，是因為未寄請帖。

一頁翻過一頁……翻看著昔時喜宴留影，終究是輕微地，嘆息；披露宴，披露了什麼？真情實意？無止盡，相伴晚年到臨死一刻，一定。