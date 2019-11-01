親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

【掌中集】林文義／留影：披露宴

2019-11-01 00:26聯合報 林文義

披露宴：日文的喜慶婚宴之意。

那時留下的賀客影中人，你一定記得。

年華如逝水，那時盛裝出席喜宴的朋友，長者皆已老去，少者已然的少一身滄桑……沒受邀請的人，不是排拒，而是新郎新娘因之情怯的某種無奈。

難以言說的，曾經行過的歲月；也許說比不說更好，意在不言中的彼此相知，某種誤解或無言以對。

那是十年二十年三十年……更久遠的彷彿依稀的心在惦記；我沒忘記你，你還想起我嗎？那次喜宴、應該來的，沒來，是因為未寄請帖。

一頁翻過一頁……翻看著昔時喜宴留影，終究是輕微地，嘆息；披露宴，披露了什麼？真情實意？無止盡，相伴晚年到臨死一刻，一定。

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

祝後會無期——作家的遺書練習

2019-11-01 00:18

【聯副文訊】2019《吳門20──師出吳名》相聲演出暨「吳兆南特展」

2019-11-01 00:17

【掌中集】林文義／睡前酒

2019-11-01 00:15

【慢慢讀，詩】隱匿／人造雲

2019-11-01 00:13

【浮生人物誌 47】王正方／徐載華紀事

2019-10-31 00:09

【掌中集】林文義／最傾心之書

2019-10-30 00:08

阿布／神都在這裡

2019-10-30 00:07

【小詩房】楚狂／忙碌

2019-10-30 00:07

熱門文章

一天 24 小時不夠用？再等等，地球自轉因這個原因越來越慢……

2019-10-31 17:25

【青春名人堂】林力敏／沒有人認識五月天

2019-10-31 06:00

【這個職業有祕密‧演員篇】鄧九雲／沒演戲還叫演員嗎？

2019-10-31 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】郎英／一個人也能幸福滿滿

2019-10-31 06:00

香港文青作家鄧小樺 懂讀戀書更寫出一本「情書」

2019-10-31 12:35

贊助廣告

留言

Top