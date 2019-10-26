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【書評‧散文】張瑞芬／比利林恩的中場戰事

2019-10-26 06:38聯合報 張瑞芬

《掌中集》書影。（圖／時報文化提供）
《掌中集》書影。（圖／時報文化提供）
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推薦書：林文義《掌中集》（時報文化出版）

友達以上，三百未滿。圓石加禪悟，不到三百字，簡到不能再簡的枯山水，配上絕美風景，做書籤正好。這種篇幅看似信手抒感，卻也是許多夜晚自焚其稿的孑遺，許多文字在那個陳列送的花蓮大理石菸灰缸裡，毀得乾乾淨淨。這龜毛之人平日看似嘴碎，回到寫作，便像上場打擊的彭政閔般專注凌厲，那種意志，從昔日編輯台貫穿至今，不曾鬆懈。大選前夕整裝避秦躲到京都，厭惡檯面上政客的虛偽，一輩子看紙本書，用鋼筆書寫，至今還用老派報人那種四百字稿紙（哪兒買啊這玩意兒？簡直黥面國寶，你若去搜隱地的抽屜，說不定也還有那麼一落）。老派報人之必要，一點點不甘心之必要，我特愛看他寫病中的維菁和東海門前掃落葉的鄭愁予，席慕蓉、林彧與向陽，甚至追追追的黃妃帶他去旗津吃海鮮。《掌中集》還有蔡英文和沈富雄，以及十字路口的白頭將軍（〈停滯一老人〉到底講誰，簡直想破我腦袋）。

真心素樸，早無須矯飾了。林文義形容葉石濤的《蝴蝶巷春夢》是晚年佳作：「人與獸的分野，不必道德偽飾」，「性最真實，愛反而不確定」。最好的東西，總是只可自怡悅，不堪持贈君。《掌中集》是林文義的小散文，尺素書，也是一個憤老的旅夜書懷，對影三人。像一杯睡前酒，杯中殘存一點餘光，苦味早已順喉而下，話還沒說完，但也不用說了。篇題晶瑩可愛──〈微曦〉、〈茶笛〉、〈歲斑〉、〈貓繪〉、〈匕首〉、〈對畫〉、〈北之螢〉、〈雪金澤〉……。要論耐人尋味，〈暖房〉中見到孫兒酣睡容顏，想起女兒幼時；〈辨識〉寫一枚久遠的記者證；〈北之螢〉寫日本電影岩下志麻的雪夜歡愛；〈Independence〉談自立晚報理想淪亡；〈蕈狀雲〉談廣島核爆之一天；〈勞改營〉是陳列的綠島小夜曲；〈媚俗〉以嚴凱泰對比作家之死。情理兼美，都好極了。

遠方有戰爭，我們遙遙對望。霜降未至，夜露已深。「據說，冬時流冰北漂而來，霧深雪重；熊冬眠，狐隱匿，魚深潛……夜星的光更閃著冷冽」。世人總無法理解，為何我還是要回到戰場上？林文義猶如李安電影中的青春美少年，內心已然重災崩毀，偶爾還自我懷疑（出版何為？），但他的筆可不會停。這不會是比利林恩的終場戰事，頂多只是被爆破聲響刺傷的驚悸而已。《掌中集》雪落無聲，就是這樣的停歇勝景。

電影海鮮戰爭北漂廣島
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