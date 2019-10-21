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【〈普羅旺斯行腳〉四之一】鄭培凱／塞尚工作室

2019-10-21 06:00聯合報 鄭培凱

安排普羅旺斯住處的時候，我以普羅旺斯的中心埃克斯作為據點，找一家靠近火車站的酒店，以便四處遊歷，打算抽空到阿維農、阿爾勒、尼姆等地逛逛。二十多年前遊歷普羅旺斯，是自己駕車走南闖北，經常住在鄉下旅館，行李有車子運載，每天換一個地方，大概是因為年輕，並不覺得費事。這次到法國南方旅行，決定乘坐高鐵，在一個據點多留上幾天，省去搬運行李的勞累。盤算來盤算去，找到了埃克斯火車站附近，離市區中心不遠，在雨果大道上，有一家塞尚精品酒店。後來才發現，法國高速鐵路建了一座新站，離市區有二十公里之遙，而原來的火車站已經成為舊日的記憶，落寞地縮在街邊，好像法國電影裡不施鉛華的棄婦。不過，酒店沒有了往日車站附近的熱鬧與紛擾，顯得特別安靜與舒適，藏身在林蔭大道的僻靜處，不失為擺脫塵囂的好去處。酒店打著塞尚的名號，講究藝術風雅，倒頗合乎我們的口味。

酒店取名塞尚當然有其道理，因為埃克斯是塞尚的家鄉，他出生在此，受洗在此，結婚在此，上學在此，開始習畫在此，最後建的畫室在此，逝世在此，葬禮在此，也長眠在此。走出酒店不遠，沿著雨果大道往北，大概走三分鐘，還沒到市區中心的戴高樂廣場，就是畫友之家（Société des amis des arts），塞尚晚年曾在此做過三次畫展。往東去不遠，也就是一箭之遙，是他當年讀書的中學，同學中就有他畢生的摯交，著名的文學家左拉。在城裡逛一逛，到處都可發現塞尚的足跡，從他呱呱墜地，到離開人世，從1839到1906，塞尚在這裡呼吸普羅旺斯清新的空氣，曬著普羅旺斯豔麗的陽光，喝著普羅旺斯鮮醇的泉水與美酒，融入了埃克斯的天宇與大地。

埃克斯城北，有塞尚晚年的工作室，現在修整成為展覽館，儘量保持二十世紀初的原貌，可以供人參觀。這間工作室與塞尚晚年的畫作關係密切，因為他親自設計了工作室的格局，對光線如何射入畫室，做了清楚的安排，在此畫了許多室內的靜物畫。更重要的是，他對附近的聖維克多山（Mont Sainte-Victoire）發生了癡迷的興趣，經常背著畫架，爬上起伏的山丘，從不同角度，觀察山勢的崚嶒起伏與陰晴光影，汲取靈感，為後期印象主義開拓出新的局面，引向了抽象的畫風與立體主義的傾向。也就是因為他晚期繪畫的啟發，畢加索深受影響，認為他是西方現代派繪畫的開山祖。

我們乘坐市內公交車，沿著這座古城外圍東側，一直繞到城北。車上都是本地乘客，非常熱心，指指點點告訴我們，塞尚，塞尚，快到了。到了站，他們說可以下車了，往前走，左轉就到了。真不遠，就是一棟土黃色兩層的小樓，藏身在蒼翠蔭翳的松樹與雜木之中。走到近前，是赭紅色的大門，嵌入灰色石塊的水泥牆上有銀灰色的牌匾：「塞尚工作室」。我們剛要進門的時候，有位中年婦女走上前來，詢問我們是否預定了參觀時間，我們回答說沒預定。她解釋，塞尚的畫室不大，每次只能容納25人，每半小時一輪，現在是十一點十分，下一輪十一點半，已經預定滿額了。假如我們願意，現在可以進去，不過只能參觀二十分鐘了。我們欣然同意，也就得以進入塞尚的畫室。

畫室實在不大，最顯眼的是一張頂到天花板的畫梯，大概有三米多高。沿牆羅列了塞尚靜物畫的各種道具，有三個骷髏頭、十來個陶罐。五斗櫃上有酒瓶、丘比特石膏雕像，以及隨意擺放的水果。一張方桌、幾把椅子，桌上置放一個果盤，擺了一些蘋果與橘子，正是他那幅名畫〈蘋果與橘子〉（pommes et oranges）的樣本，那幅畫現藏在巴黎的奧賽博物館。

在畫室停留了二十分鐘，也沉思了二十分鐘。一顆純粹的藝術心靈，生活得如此簡單，如此樸實，也如此偉大。

火車站法國行李結婚
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