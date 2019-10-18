親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

彭文正倫敦召開記者會 指控蔡總統偽造學歷

我駐美代表與美官員開會 美國務院推文「台灣是可靠夥伴」

【美學系列】蔣勳／在旅行中做美的功課——米開朗基羅 60年間持續創作 四件「聖殤」

2019-10-18 06:33聯合報 蔣勳　文．圖片提供

六十年，生命從青春華美到歷盡滄桑，創作者沒有停在世人讚嘆的原點，沒有滿足耽溺自己已經完成的榮耀，他一步一步挑戰自己。

自己的過去就是最大的敵人。

接近八十歲，米開朗基羅創作了第三件《聖殤》，他去除了自己的像，讓聖母從較高的位置俯瞰死亡。耶穌的上身非常巨大，像是沉重到難以負擔，兩條腿癱瘓萎縮了，像我們在許多重病醫院看到的人的肉體，站不起來的肉體。米開朗基羅似乎懂了真正《聖殤》的意義，是要用六十年的時間去領悟的一則經文故事。

這件雕刻原作有許多刀斧敲鑿擊打的痕跡，像斑斑血痕，在聖母臉上，也在聖母巨大到非常誇張的手上，那隻手托住耶穌身體，一指向上，彷彿傷痛中不理性地命令死者站起來（圖6）。

圖6：接近八十歲，米開朗基羅創作了第三件《聖殤》。（1555）
圖6：接近八十歲，米開朗基羅創作了第三件《聖殤》。（1555）
分享

一直到最後，八十九歲的老藝術家，最後臨終前仍然在思考著《聖殤》的意義，死亡究竟是什麼？哀慟究竟是什麼？失去愛的傷痛究竟是什麼？

被稱為《隆達尼尼聖殤》（Rondanini Pietà）的第四件《聖殤》現藏米蘭。米開朗基羅逝世前還在雕刻，也許像許多偉大的創作一樣，留下未完成的作品。但是面對原作，可以清晰看到米開朗基羅修改的痕跡。雕刻像一幅還在修正的草圖，並沒有完成，年輕時追求的完美，到了老年，知道完美只是自我滿足，創作在長達六十年間，不斷修改，不斷超越，不斷否定過去，不斷創造新的可能，那才是創作真正的意義，也才是文明遞變的核心價值。

最後一件《聖殤》從不同角度看，有不同的隱喻，看到母與子依靠著，在傷痛裡飛昇而去。左側留著原來耶穌的手臂，創作者好像試圖留下所有修改的痕跡，像文學裡自己給自己的批注，「完美」不是終點，「完美」在一次一次以為「完美」的追求修正途中。只有面對原作會看到聖母有兩張臉，一張試圖靠近親暱耶穌，另一張，修改了，只剩一半，是轉過頭似乎不忍看死去兒子的哀傷的臉（圖7、圖8）。

圖7：米開朗基羅的最後一件《聖殤》，從不同角度看，有不同的隱喻。（1564）
圖7：米開朗基羅的最後一件《聖殤》，從不同角度看，有不同的隱喻。（1564）
分享
圖8：米開朗基羅的最後一件《聖殤》。（1564）
圖8：米開朗基羅的最後一件《聖殤》。（1564）
分享

偉大的創作者用六十年時間完成的四件《聖殤》是自己給自己的功課。

曾經很多次，帶領朋友，從羅馬到佛羅倫斯，到米蘭，連續看米開朗基羅四件《聖殤》，以四件《聖殤》為主軸，追蹤創作者六十年間的自我超越，貫穿文藝復興的歷史意義。今天面對聖彼得大教堂，是面對從儒略二世到亞歷山大七世二十一任教皇的努力，長達近一百五十年間，布拉曼特（Donato Bramante）做了基礎建構，米開朗基羅完成圓頂，貝尼尼最後設計了圓拱迴廊圍成的大廣場。一百五十年的積累，才有一座今日全球瞻仰讚嘆的大教堂。跟許多朋友一起旅行，沿路讀書，在路途中讀書討論，深切體會——「羅馬不是一天造成的」，承先啟後，我們都在旅行中做美的功課。（下）

耶穌教堂米蘭羅馬藝術家
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

【星期五的月光曲】幫派、歷史， 以及我的小說寫作

2019-10-18 06:58

【小詩房】朱夏妮／哲學課

2019-10-18 06:55

熱門文章

女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17

韓國瑜取消二度美國行前 傳對方洩了這5個考題

2019-10-18 15:29

大樂透7.7億獎落台中 一人獨得今年最高單注獎金

2019-10-18 22:01

亞錦賽／大聯盟等級打擊 中華7:1勝韓奪複賽首勝

2019-10-18 21:50

三航廈新造型像Costco？ 桃機：旅客往上看不變

2019-10-18 14:00

亞錦賽／林子偉猛打賞助勝 中華讓南韓無緣爭冠

2019-10-18 21:56

核汙水不是最慘…核災擊不垮的福島人 為這事大撤退

2019-10-18 08:00

0056二次公告配息維持1.8元 殖利率6.2%

2019-10-18 17:28

贊助廣告

留言

Top