【老頑童說電影】王正方／黑澤明的魅力

2019-10-15 00:10 聯合報 王正方



1972年我在美國讀書的時候，有一天晚上，實驗室裡的幾位同學，做實驗做到了晚上十一點多，累得半死，可是腦筋休息不下來，有人提議：「我們去看場電影好了。」去了一間小藝術電影院，放映黑澤明導演的《美麗的星期天》。

這部電影是講日本戰後經濟貧困的時代；一對正在戀愛中的年輕男女，住處很簡陋，星期天假期沒有地方去，沒有錢，也沒有地方去花錢。於是那天他們從早到晚在東京附近一些地方逛來逛去，非常無聊。去看賣新房子的樣品屋，在那裡作白日夢，說：

「啊！我們以後要有這麼一套房子，臥室在這間、或住那間……」他們兩個想要結婚嘛？看來也是空想而已啦！

一直到傍晚，他們倆走到一個公園，公園裡有個露天音樂廳，有很多座位，舞台、場內都空無一人，沒有音樂會。年輕人同他女朋友說：

「有一天我要做交響樂團的指揮，就站在這個舞台上，這麼站著，這麼指揮；這邊是小提琴，那邊是中提琴，後面是吹號角的。我一指揮，音樂就隨著我的指揮棒響了起來。」這是他的夢想，他在那裡裝模作樣指揮著。

這個時候，就看出來黑澤明導這部戲的構想和遠見。要知道，這是黑澤明1948年的作品！突然那位女主角轉過身來，面對著鏡頭，這就等於面對著廣大的觀眾群；以日本婦女常有的謙卑客氣，她先鞠躬然後對著鏡頭，也就是對觀眾直接講話，她說：

「請你們幫助我的朋友，他要做交響樂團的指揮，你們鼓勵他，然後他就會成為一位指揮！」然後又說：「你不相信嗎？你看，現在雖然曠野無人，可是他在上面指揮的時候，只要有你們的鼓勵和掌聲，指揮棒一起，樂隊的音樂就會響起來了。」接著又向大家鞠躬，請大家鼓掌。

鞠躬完了回去，就看見那個傻小子站在那裡，他說：「我現在要指揮的是舒伯特的《未完成交響樂》。」

他揮動指揮棒──哎！當然什麼聲音也沒有。

然後女主角又轉過身來，跟觀眾講，懇求大家鼓掌支持：「你們如果鼓掌的話，音樂就會響起來了。」仍舊聽不到音樂，她連著做了三次懇求。

你猜怎麼樣？坐在那裡的六個研究生，整個電影院就只有我們六個傻瓜，一起站了起來，拚命鼓掌，真的用力鼓掌──然後有聲音慢慢響起，聽到一點音樂了，那是什麼音樂呢？

舒伯特《未完成交響樂》的主題響了起來，音樂從聲音很小變得愈來愈響亮——，整個電影，就在舒伯特宏亮動聽《未完成交響樂》的音樂中，慢慢結束。

現在想起這部電影，它的畫面和音樂依舊捕捉著我，還是會莫名的感動起來！為什麼？你要曉得那是半個多世紀以前，黑澤明就有這樣的想法，他已經先進而大膽的在銀幕上與現場觀眾作互動，並且獲得成功，了不起吧！了不起吧！

到了科技進步的今天，大家都玩video games電子遊戲，你可以自己選擇要什麼樣的結局，直接跟電子遊戲互動。可是我的朋友，在1948年黑澤明就想到這麼遠，能有這種遠見！

我想說的是：偉大的導演多數就是這樣──他比大家走在前面很多步：他看到世界的未來，看到人類的走向！我非常佩服這位導演──黑澤明，他的魅力是無窮的！

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