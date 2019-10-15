【慢慢讀，詩】然靈／下貓天

2019-10-15 00:01 聯合報 然靈



●1.

白貓背上有一顆黑色的愛心

牠向你走來

眼神帶殺

忽忽翻身

溢出啤酒肚

●2.

貓將月亮當成抓板

像小孩在紙上亂畫

我們都曾是幼貓

磨爪，卻在鏡中照見

傷痕累累的自己

●3.

累了

在菩薩跟前

蜷縮成一張蒲團

就這樣

貓下去吧

●4.

雨在躍地的剎那

變回一隻隻的貓

高高翹著尾巴

托著傘柄

因此

貓吃乾乾

不愛水洗

●5.

夜裡暴雨滂沱

這個世界只剩下

貓

前仆後繼

天亮後一片藍天浮雲

沒有回去的貓

還有恩未報