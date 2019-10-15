親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

【慢慢讀，詩】然靈／下貓天

2019-10-15 00:01聯合報 然靈

●1.

白貓背上有一顆黑色的愛心

牠向你走來

眼神帶殺

忽忽翻身

溢出啤酒肚


●2.

貓將月亮當成抓板

像小孩在紙上亂畫

我們都曾是幼貓

磨爪，卻在鏡中照見

傷痕累累的自己


　

●3.

累了

在菩薩跟前

蜷縮成一張蒲團

就這樣

貓下去吧


　

●4.

雨在躍地的剎那

變回一隻隻的貓

高高翹著尾巴

托著傘柄

因此

貓吃乾乾

不愛水洗


　

●5.

夜裡暴雨滂沱

這個世界只剩下

前仆後繼


　

天亮後一片藍天浮雲

沒有回去的貓

還有恩未報

愛心暴雨

相關新聞

【文學台灣： 花蓮篇6】王威智／一九九○夏．和平

2019-10-15 00:06

【老頑童說電影】王正方／黑澤明的魅力

2019-10-15 00:10

【文學台灣：花蓮篇5】郝譽翔／一切的峰頂

2019-10-14 00:32

【慢慢讀，詩】蔡富澧／春風秋雨間

2019-10-14 00:17

【星期五的月光曲】幫派、歷史，以及我的小說寫作

2019-10-14 00:10

【星期五的月光曲 台積電文學沙龍53】侯延卿／如何創造富而有禮的社會？

2019-10-14 00:06

【翰墨知交情】莊靈／能書善畫的攝影宗師 郎靜山

2019-10-13 06:52

【慢慢讀，詩】綠蒂／安靜的海

2019-10-13 06:50

【節氣食堂】王浩一／櫛瓜，婚禮的伴娘

2019-10-12 06:37

【作家身影】黃進興／我們的英文啟蒙者：齊邦媛先生

2019-10-12 06:33

【書評‧人文】謝宜安／性的詞與物

2019-10-12 06:28

【諾獎遺珠】陳小雀／文風鼎盛的阿根廷獨缺諾貝爾文學獎桂冠

2019-10-12 06:00

【想起那一年，我的32歲】徐孟芳／〈質數〉之後

2019-10-11 06:38

【2019第16屆台積電青年學生文學獎散文組三獎】顧望／無染

2019-10-11 00:14

【慢慢讀，詩】鴻鴻／時間禁斷書──香港2019

2019-10-11 00:13

【聯副文訊】紀念詩人余光中系列活動

2019-10-11 00:12

【聯副不打烊畫廊】張文菁／星砂奇想

2019-10-11 00:09

盧健英／面對奇才，我願意趴在地上給他們走過去

2019-10-10 00:21

【剪影】許裕全／棄神之所

2019-10-10 00:18

【掌中集】林文義／失樂園

2019-10-10 00:17

【掌中集】林文義 ／請不要動他

2019-10-10 00:17

【慢慢讀，詩】阿布／說話課 ──仿夏宇

2019-10-10 00:14

幾米〈空氣朋友〉

2019-10-09 06:09

【山的事】陳姵穎／獵寮‧獸骨

2019-10-09 06:06

廖玉蕙／魔幻的午後

2019-10-09 06:04

侯吉諒／劉國瑞收藏的徐悲鴻二牛圖

2019-10-09 06:00

【文學相對論10月 二之二】張大春、馬家輝／當文學遇上黑幫（下）

2019-10-08 00:08

【文學相對論10月 二之一】張大春vs.馬家輝／當文學遇上黑幫（上）

2019-10-07 00:07

【2019第六屆聯合報文學大獎評審會議記錄】鳥人的晉級

2019-10-06 18:48

【想起那一年，我的27歲】林黛嫚／一加一

2019-10-05 06:11

【節氣食堂】王浩一／山藥，閨蜜的神仙

2019-10-05 06:05

【書評‧新詩】楊宗翰／詩捉得住他

2019-10-05 00:15

【2019台積電青年學生文學獎──選手與裁判座談會紀實】創作者的看家本領

2019-10-05 00:06

2019第六屆聯合報文學大獎贈獎典禮 暨「聯合報文學大獎高峰對談」

2019-10-05 00:06

【文學台灣：花蓮篇4】廖鴻基／山海花蓮

2019-10-04 00:08

【慢慢讀，詩】羅浩原／廢墟美學

2019-10-04 00:07

黃春美／兩姊妹的下午茶

2019-10-04 00:05

【野想到】李進文／武林秋風

2019-10-03 06:53

【文學台灣：花蓮篇3】林宜澐／花蓮與我

2019-10-03 06:39
看更多

熱門文章

走鼻頭祕境落海最後身影曝光 民眾驚：為何不聽勸？

2019-10-14 12:27

日圓換匯又跳水 換新台幣5萬元差快3000元

2019-10-14 11:52

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

2019-10-14 09:00

史上最大貨櫃走私1.5噸毒品 毒梟花千萬買通保三警員

2019-10-14 13:20

MLB／失投滑球被賈吉轟出牆 韋蘭德飆髒話

2019-10-14 10:07

外送員之死 勞動部今會公布UberEats、Foodpanda勞檢

2019-10-14 11:07

情報特工砍死4同事…上司漏了這動作 2度錯過挽救時機

2019-10-14 10:00

MLB／柯瑞亞延長賽再見轟 太空人苦戰扳平洋基

2019-10-14 13:13

庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06

掉鏈戰車、賣糖軍艦 為何竟成古寧頭大捷重要功臣

2019-10-14 08:00

搭火車為省12元 台鐵列車長與小三婚外情曝光

2019-10-14 13:10

勞動部認定：Foodpanda、Uber Eats「假承攬、真雇傭」

2019-10-14 18:41

直播不講話 每天67萬人搶著看他K書 結局很歪

2019-10-14 11:00

林國慶宣布無黨籍參選嘉義縣立委 藍營協調面臨破局

2019-10-14 10:31

廟會美女禮生胸前大岔 低頭鞠躬吸眾睛

2019-10-14 16:42

日圓重返0.28字頭創5個月新低 哈日族笑了

2019-10-14 11:43

他的「正義」打死人 遺孀批：以為老公是遊民才打

2019-10-14 07:31

新幹線為何不停橋上躲水劫？ 專家：恐暴露於強風威脅

2019-10-14 12:40

圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

2019-10-14 09:24

日專家：該從「堤防神話」醒來了 撤離逃難較實際

2019-10-14 11:52

唐綺陽星座運勢週報：白羊小心樂極生悲 射手受貴人指點

2019-10-14 07:00

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

2019-10-14 18:14

中尉情報官退伍澳洲攻碩士 白河警員不平凡人生

2019-10-14 07:26

亞錦賽／隔14年擊敗南韓 大陸隊：抱學習心態

2019-10-14 16:12

他在日月潭點80元紅燒豆腐「整盤白白」 店家爆氣扯：房價很貴！

2019-10-14 10:19

蔡英文拒韓國瑜邀辯論 孫大千：說清楚兩岸政策是總統責任

2019-10-14 12:06

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21

MLB／太空人破解暗號？ 派克斯頓2.1局退場

2019-10-14 10:44

地板為什麼一直30多度？ 樓下在挖礦 政府管不了

2019-10-14 14:17

民生汐止線遙遙無期？ 柯文哲果斷秒回「是」

2019-10-14 11:57

鼻頭角阿朗壹古道秘境1死1傷 他驚呼早上才帶人走過

2019-10-14 11:07

「相信小英博士論文為真的舉手」 國立大學校長一片靜默

2019-10-14 19:51

NBA／3戰命中率破8成 威廉森率鵜鶘啄傷馬刺

2019-10-14 11:10

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-14 12:59

一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

2019-10-14 21:00

日職／季後賽連遭屈辱 西武的痛軟銀最懂

2019-10-14 07:00

沒相關背景 盧舒言如何考進錄取率1%法國程式設計學校

2019-10-14 09:47

憂江宜樺事件重演？管中閔：郭位赴台大演講已取消

2019-10-14 09:21

NBA／巴特勒凌晨3點半訓練 勒夫：只是作秀

2019-10-14 18:10

「升上校不是罪！」 馮世寬籲恢復退伍上校子女教補

2019-10-14 10:51
看更多

贊助廣告

留言

Top