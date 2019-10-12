【節氣食堂】王浩一／櫛瓜，婚禮的伴娘

2019-10-12 06:37 聯合晚報 王浩一



櫛瓜，近年台灣開始熱門的新東西，它夾著「地中海料理」的威名已經屢屢上了餐桌。這次來說說這個許多人依舊陌生的「秋冬瓜食：最佳伴娘」：它的祖籍是墨西哥，是南瓜的表弟（算是南瓜的變形栽種），在大航海時代傳到義大利（當然也到了其他地區）。基本上，已經是「世界健康食物」會員，高纖、低熱量、富維生素、不含澱粉。

稱呼多元，英式英文叫作Courgette、美式英文則是Zucchini。亞洲多稱它西葫蘆、美洲葫蘆、夏南瓜（summer squash）、義大利瓜，也有稱之翠玉瓜。軟嫩又清甜，口感特別，不像小黃瓜那樣清脆，本身沒啥味道，可以與任何料理搭配，是婚禮裡不會搶丰采的低調伴娘。所以說它的料理宜中宜西，如果成了和風料理也可以。

櫛瓜顏色有深綠、淺綠、明黃，也有帶有淺色條紋者。漸漸成了我們餐桌上的食材，主要是有許多瓜農開始種植了它，產地以台南、南投為主。品種有四：台南1號，深綠色宜冬季種植。台南2號，深綠色耐熱，產量第二。台南3號，白綠色，果肉嫩，產量第一。台南4號，明黃色，不耐熱，量少。基本上，果農多是9月中旬到4月上旬栽種，從播種到採收僅僅35-45天，是很有成就感的農事。

挑選重點有六：一，沒有外傷。二，具光澤。三，蒂頭乾燥沒有枯黑。四，直徑粗細均勻。五，摸摸瓜身軟代表不新鮮。六，握起來要沉甸甸地，長度介於15-20公分最佳。如何保存？用保鮮膜捲裹在冰箱冷藏。還有一種比較厲害的：先切成圓輪片，撒點鹽靜置出水，擦乾它，用烤盤或平底鍋煎得上色。冷卻後一一放入玻璃罐，再以橄欖油淹過它，可以冷凍三個月，這是地中海飲食的好辦法。怎麼吃？取出直接夾在烤土司裡，也可以搭配新鮮櫛瓜加入沙拉。所以，你知道了，它可以生食！如果果皮薄、光滑，連皮帶籽食用。再如果，你認識果農，請他提供櫛瓜花，沾著麵糊下鍋炸或是煮湯都是聖品。

一般煎炒入門菜，就是熱炒海鮮、炒蝦仁、炒牛肉、炒蛋等等皆可。升級版：櫛瓜干貝煲鳳爪、義大利式番茄燴櫛瓜等等。如果是日本式，則有炭烤味噌櫛瓜、櫛瓜優格涼湯。但是，讓我懷念不已的「橙汁櫛瓜麵」，Zucchini Noodles不是麵，是生食沙拉。這個美食經驗上次在《聯合副刊》已經說過，再節錄一段：

挑選粗細一致的黃澄澄鮮脆櫛瓜，再加上胡蘿蔔（配色用，也增加風味多元），以螺旋刨器，將它們全部削成麵條狀，放入冰箱靜置15分鐘使其軟化，但不失爽脆口感。取出，淋上橙橘味的橄欖油、具有提味功能的精選海鹽，最後淋上一只熟透茂谷柑的現榨果汁。攪拌後，二度進入冰箱靜置。食用前的工序，是將已經烤得郁香的松子，大量鋪撒表面中央。漂亮擺盤，讓此清爽優雅橙香的沙拉，口味輕盈，視覺隆重。你可增加巧思，拌入鮪魚、玉米罐頭也保證亮眼！