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【書評‧新詩】楊宗翰／詩捉得住他

2019-10-05 00:15聯合報 楊宗翰

《燙一首詩送嘴，趁熱》書影。(圖／印刻提供)
《燙一首詩送嘴，趁熱》書影。(圖／印刻提供)
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推薦書：管管《燙一首詩送嘴，趁熱》（印刻出版）

管管（1929-）好發議論，有他在的場子總是笑聲盈室，「管見」滔滔不絕。他就是有本事化管見為「異見」，一語翻轉陽世眾人刻板印象：「俺說／風景站在橋上看你／橋站在你上看風景／你站在風景裡看橋／橋站在風景裡看你／／你在樓上看風景人／風景人看你在樓上／看你在樓上風景人／樓上風景人看卞之琳」（摘自〈俺說〉）。主客易位之妙，層次變化之繁，料應足以讓〈斷章〉原作者卞之琳在陰間莞爾吐舌。

白靈曾評管管為現代詩詩壇的「孫行者」，我以為還可加上一個詩壇的「老玩家」——所以他會想在一百歲時開〈生日派對〉，刻意鬧一鬧罵自己薄情的老女人：「當年他們是漂亮的／那時我也瀟灑／等他們罵完／我就從棺材裡站起來嚇唬他們」。所以他會寫出〈據說詩是毒品〉，放肆抒發狂想：「詩人節頂想要做的事／就是把詩人通通閹掉」、「把李白的像拿下來／剪成紙塊再貼在新聞紙上／叫他們猜是什麼玩意／然後告訴他們／他是一個不可救藥的私酒販子」。所以這位「管子」會不避葷素地嘲諷：「生為一枚不幸的釘子／總會躍躍欲試，想去釘一釘的陋習／就像那個總想去洞房做新郎／把一塊白牆硬釘出很多窟窿／卻讓蜘蛛在洞裡結網」（摘自〈釘子說〉）。但我以為在愛說、好動、喜唱、嗜玩的表象下，管管終究藏著一股來自時代、源於經驗、痛惜同輩的深深悲傷。讀此書中憶母親、懷商禽、念周鼎、仿瘂弦的詩篇，尤其如此；詩集裡出現頻率最高的字詞是「餓」，亦可得見。在戰亂逃難中渡海來台、被迫一夜長大的這個世代（現在都九十歲了！），連所謂「老玩家」都得以笑迎世，藏淚鑄詩。無怪乎面對崇禎皇帝以降的朝代興替殺伐及旱澇瘟蝗災變，詩人不禁感嘆：「這首詩，這首原本不錯的詩，已經被砍成詩不成其他媽的詩了。唉！中國這首多災多難不好寫的詩啊！」（摘自〈一隻這麼難捉的詩〉）。

時間在走，局勢遞變，看得通透的管管藉小詩〈房子〉，揭露了權傾不過一時，輝煌豈易永續之理：「那間／住過元朝／住過明朝／住過清朝／住過民國／的房子／／如今住了一房子的／草！／／也好」。他一向採率性、俚俗語入詩，運用驚嘆號之次數驚人，加上宛若天成的戲劇腔及擬對話，已然塑造出一眼可辨、難以習仿的「管管體」。軍旅出身的他兼治散文、繪畫，還以演員身分活躍於《六朝怪譚》、《超級市民》、《小爸爸的天空》、《策馬入林》、《掌聲響起》、《梁祝》、《暗戀桃花源》、《暑假作業》等影片中，如此豐富精采的人生，實在想不到有多少人能及——還沒算上「七十得子」這段奇蹟。年逾九十，新出一書便欲「燜熟離騷」、「清蒸黃昏」、「太陽煎蛋」……究竟誰捉得住這位一級「老玩家」呢？不曾（服）老的撩妹聖手，看來唯有詩捉得住：「美麗的人兒是不可以咳嗽的／一咳嗽就會有花瓣從身上落下來／落在臉上可以當胭脂／落在手上可以當戒指／『怎麼！你要把花瓣咳嗽在衣襟上當牡丹啊？』／『好看雖是好看，總是叫人心疼的是不？』」（摘自〈咳嗽的花瓣〉）。

咳嗽詩人棺材毒品
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