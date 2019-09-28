【想起那一年，我的18歲】洪惠風／落榜了

2019-09-28 06:35 聯合晚報 洪惠風 文‧圖片提供



建中午飯時間。 分享 facebook

唯一需要補考地理的人

大學聯考放榜，我落榜了，雖然讀的是建中，卻連吊車尾的最後一個志願也上不了。那年甲組（現在的第二類組）的錄取率是三十幾趴，我也把志願填滿，卻還差了十幾分；要是我是女生的話，分數倒是剛剛夠，可以成為錄取的最後一名，變成那屆聯考甲組女生的孫山，可惜我是男生。

現在回想起來，要是被渾渾噩噩，沒什麼方向那時的我矇上任何科系，一定會去念，繼續混下去，那麼今天我的人生際遇勢必大不相同，說不定變成了不得志的糟老頭，說不定變成了混世魔王，也說不定成了市長，但是就像《阿甘正傳》裡說的一樣，你永遠也不知道老天爺會如何安排。

那時的男生大多念甲丙組，不是想念工就是想念醫，其中更以甲組為最熱門，建中那年一個年級有二十六班，一到三班是社會組，四到九班是丙組（醫農生物），十到二十六班是甲組（理工），其中甲組的錄取率最高，達到三十幾趴，社會組只有十幾趴。

既然同學大多都在甲組，甲組又最好考，我就選了甲組，同學補習我也補，大家留校念書我也留，也不能說不用功，但放榜時就是連一個志願都上不了。

哥哥的成績很好，始終名列前茅，他考大學時只差了零點幾分沒上台大醫科；我高中三年跟當年聯考的榜眼同班，初中三年則是跟狀元同班，但在我心中，他們都是跟我活在不同的時空的人，是隱形人，我既不羨慕，也不會酸葡萄，我只是鎖在自己的軀殼中，沒有任何的想法，至於未來的人生，更是完全沒有計畫。

其實我也不是個壞小孩，不抽菸、不喝酒、不跳舞、不打麻將，也不太說髒話，也許是家中沒有女生吧，跟女孩子說不到兩句話就會臉紅。但也許是不專心吧，高一上學期時我就有四科不及格，下學期勉強躲過了留級，但還是補考多科，還成為建中那屆一千多人中唯一需要補考地理的人。

改變一生的那個瞬間

初中時我念的是私立中學，老師打得很兇，雖然成績都在後段，教數學的班導卻把我列入了可能的建中名單之中，社會老師看到名單後，上課時會特別點我的名：「下面，讓我們來問問這位『建……中……打』同學。」他把這三個字拉得長長的，還把最後「的啊」兩個字合在一起念，聽起來就像是「打」，全班雖然有三十個同學被導師列入建中的參考名單中，但很快的，全班都知道這個拉長的「建……中……打」同學，是我的專有名詞。

高中聯考前兩個月我發憤圖強，卯足全力，那年題目很難，錄取分數降低，雖然社會科一如預期考得很差，但靠著其他科目的幫忙，還是讓我成了「建……中……打」。

進高中後，遠離了教鞭的威脅，我參加口琴社，進了合唱團，創立橋藝社……其中最大部分的時間，都放在橋牌上，上課也在看橋書，老師在台上上課，我在下面洗牌，把老師氣得受不了，我叫自己作「橋」生，成績也跟班上大多僑生一般的吊車尾，二年級班上選幹部時，選最吵的同學當風紀股長，成績最差的當學藝股長，很自然的，我就成了學藝股長。

當時台灣的橋牌稱霸亞洲，世界知名，剛剛連續拿下兩屆世界杯亞軍，打得歐美職業強隊俯首稱臣。國家隊在又一次出征前，信心滿滿的向全國下戰書，歡迎各界組隊挑戰，沒想到迎來了不知天高地厚的我們，國手們對於建中橋藝社竟敢來應戰，十分驚訝，但就像是高中球隊挑戰剛得冠軍的洋基隊，我們很快的就知道了實力的差距。

聯考放榜後同學重聚，好多人上了台大，還有許多醫科，我的橋牌搭檔上了台大土木，同隊的同學一個上了台大電機，一個上了北醫醫學系，同學們相互慶祝，互道恭喜。魯蛇的我備受打擊，非常悔恨，但當時覺得自己最笨的地方，不是沒考上，而是不該參加這個同學會，把自己逼到死角，讓自己無地自容。

但那個沒面子的瞬間，卻改變了我的一生。

洪惠風讀建中時耍寶，假裝千手觀音指揮合唱。 分享 facebook

好幾天才洗一次澡

我看著眼神躲避的同學們，盤算著該如何復仇雪恥，左手握可樂杯，右手拿著食物時，我突然靈光乍現，宣布要改考丙組，要當醫生；那時大學聯考四組，就屬醫學系最難進，既然下定決心要掙回顏面，我就口出狂言，語不驚人死不休，要挑戰這個幾乎不可能的任務。

當年民間只有六個醫學系，加起來大約有六、七百個名額，一如今日，非常難考，十萬考生中大約有兩萬人是丙組，也就是說我得進步一萬多名，考到至少前三四趴的排名，才進得了醫學系，更不要說丙組不考甲組的物理，我還得重拾丟掉的生物課本。

那時重考的補習班很多，會根據程度來分班，前一年已經考上大學的，就分到「醫科保證班」「台大保證班」「國立大學保證班」……像我這樣沒考上的，就分到普通班。

補習班一個班級有一百多人，長條型的橫桌，學生擠得水洩不通，但對我來說，跟學校最大的不同之處，是男女同班，像我這樣念和尚學校，家中又沒有同年齡女生的，看著這些漂亮美眉，說不動心是不可能的；但我那時卻只是像小和尚一樣一面心臟砰砰亂跳，一面眼觀鼻、鼻觀心，目不斜視，除了念書外，不敢有任何的想法。

那個補習班的王牌是化學老師，但其他的老師也都有兩把刷子，每個人都會定期說些笑話來避免學生睡著，但畢竟是普通班，老師教的深度比起醫科保證班差了一級，當覺得老師說得太淺時，我會把耳朵關掉，低頭做自己的進度。

我那年的行事曆，是每天搭公車或騎車到補習班，中午到樓下買兩個麵包回座，一面吃一面繼續讀書，等同學吃完飯回來時，我已經多念了四十分鐘，等同學回來就定位，我就趴下來午睡（太早睡會被回來的同學吵醒），四點下課後除了去加強補習生物的時間外，都到台大圖書館念到十一點才回家，晚餐不超過20分鐘，回家後還要再念一些才睡覺，大概好幾天才洗一次澡（很難想像當時的我有多臭）。

那年的題目很難

省下來的時間全在念書，簡單說就是從不離開書本，躺上床時，腦中會浮現數學公式或化學鍵結在相互纏鬥，往往都要好一段時間才能睡著，但就算睡著以後，腦中還會出現細胞核、英文單字……的影像。那時的視野非常的集中窄小，好像除了課本以外，旁邊什麼事物都不存在。

開始時我像個永備電池向前衝刺，但隨著時間的過去，這樣枯燥乏味的生活讓我產生了倦怠，意志力也漸漸薄弱了下來，開始想放棄，常常會自言自語的說些喪氣話，不是覺得自己不是那塊料，癩蛤蟆想吃天鵝肉，就是覺得自己要念醫是天方夜譚……

但最能讓我重新振作的，不是別的，而是同學會那一幕沒面子的鮮明影像，只要想到了那個瞬間，就會讓我重燃不服氣爭強的好勝心；但萬一這個定格還不見效時，我會去書局找些聯考攻略、考大學祕笈……把它們當作心靈雞湯，讓這些勵志書籍重建我腦中醫學生的影像，讓目標重新清晰起來，不再自暴自棄。

洪惠風在成功嶺。 分享 facebook

一次次的考試成績，告訴我慢慢有進步了，信心也逐漸恢復，到了聯考前夕，建中的模擬考告訴我自己的程度已經到達醫學系的錄取邊緣。

大考終於來臨，那年的題目很難，錄取分數比前一年低了20-30分，我的國文依舊不及格，三民主義是弱項但是守住了，化學非常難但我考得不錯，也許是命中注定吧，整體分數的降低，拉大了我強項的領先差距，弱項輸得不多成了那場決戰的關鍵。

我考上了第三志願北醫醫學系，丙組大約排名兩百多名，前百分之一或二吧，進步的幅度連自己都不敢想像，沒想到「沒……面……子」三個字，竟然改變了我的一生。

大學聯考那天，我的體重剩下了48公斤，等到幾個月後成功嶺下來時，又回到了正常的60公斤。

作者簡介 洪惠風

心臟內科醫師，最得意的，是新光醫院曾有過三次的全院員工票選，都當選了優良醫師。曾出書《為什麼心臟病總是突然發作》、《用我的心聽懂你的心》，也是報紙上的專欄作家，在Youtube上衛教影片過六百萬人次點閱。

畢業於台北醫學院，於台北榮總接受內科及心臟科住院醫師訓練，曾在義大醫院服務9個月，現任職於新光醫院，亦為中華民國心臟學會常務理事。