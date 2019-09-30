【文學台灣：花蓮篇1】顏崑陽／花蓮，我再次歸屬的家鄉

2019-09-30 00:29 聯合報 顏崑陽 文˙圖片提供



站在西部前山，隔著高聳綿延的中央山脈，花蓮是雲煙縹緲之外的他方…… 傳說有些人背著還不清的賭債或血債，就逃到花蓮某個荒村躲藏起來…… 傳說花蓮有很多原住民，狂飲小米酒，三杯下肚就翩翩起舞，即興編詞歡唱…… 傳說花蓮是台灣最後一塊淨土……

顏崑陽帶著兒子顏樞，在住家附近的溪谷中戲水。 圖／顏崑陽提供 分享 facebook

1你是嘉義人嗎？台北人嗎？花蓮人嗎？

你是嘉義人嗎？是的；你是台北人嗎？我沉默；你是花蓮人嗎？我遷居花蓮已二十幾年，來玩，我請你吃山喝海、飲翠食紅。

我的童少年交給嘉義一方窮苦的小漁村，記憶已鐫成不能磨滅的豐碑，我當然就是嘉義人。十五歲開始，我隨家彷如漂木遷移到台北，三十多年，搬了七次家，卻從不曾「腳踏實地」過，漂木怎能決定自己在哪兒著岸呢！你是台北人嗎？我沉默，不知如何回答。一九九四年，我告別都城，移居花蓮，已二十幾年了。再搬家，恐怕就得漂流到鵝鑾鼻的燈塔邊！

「家鄉」歸屬需要多少條件？其中最重要的就是「腳踏實地」。我從不相信虛浮的「地球村」是人類可以歸屬的家鄉，那是一種掩飾漂木悲情的迷幻藥。我心靈的呼喚，真實而簡單，只要一塊可以安心居住，甚至埋骨的土地而已。

我已逐漸認同花蓮是我離根嘉義，漂流三十幾年之後，可以甘心著岸，而再次歸屬的家鄉。二○○八年，移居花蓮十餘年後，寫下〈後山，我抉擇了，我來了，我安住了〉，決意作為花蓮永遠的住民。此地青山可埋骨，我已向兒女預告，以後清明上墳的場所，不須回到他們陌生的嘉義。

顏崑陽女兒顏訥和她的好朋友黑狗自由，倘佯在田野間。 圖／顏崑陽提供 分享 facebook

2從觀光客、旅人到變身為在地住民

我對花蓮的認識，從傳說、想像開始。五、六○年代，還沒有北迴鐵路。一趟花蓮之旅，八小時的車程，狹窄的蘇花公路，泥土與石礫交混的路面，車行顛簸，沙塵瀰漫。站在西部前山，隔著高聳綿延的中央山脈，花蓮是雲煙縹緲之外的他方，感覺比香港、日本還遙遠。很多人就只能從傳說、想像，認識彷如異域的花蓮。

傳說有些人背著還不清的賭債或血債，就逃到花蓮某個荒村躲藏起來；有些人在西部生活過不下去，就移民到花蓮，拓荒墾地；花蓮是二次移民的收容所。我想像胼手胝足、面目黧黑的後山人，恐怕都過著窮困的生活吧！

傳說花蓮有很多原住民，大嚼檳榔，狂飲小米酒，三杯下肚就翩翩起舞，即興編詞歡唱。我想像他們的歌聲舞態，最後一幕是男男女女醉倒在檳榔樹下，斜陽映照著他們似乎沒什麼憂慮的臉龐。

傳說花蓮是台灣最後一塊淨土。我想像著不被工廠烏煙瘴氣占領的藍天白雲，疊屏連帶的青色山脈與邈無邊際的澄波碧海，只有花蓮人才能不費一分錢就享用到這樣零汙染的自然饗宴。

傳說、想像，又傳說、想像……對於遠隔中央山脈的「後山」，我和許多「前山客」一樣，總覺得花蓮是雲煙縹緲之外的他方，比香港、日本還遙遠，只肯用耳朵去聽、腦袋去想；而不肯「腳踏實地」的見證那些傳說與想像，讓它成為眼見心知的景況。

第一次踏上花蓮，我只是浮雲飄過的觀光客，二天一夜的畢業旅行，印象最深刻的是一座種植很多杜鵑花與野橄欖的女中校園。幾個月後，竟然是我初為人師的場所。因此，第二次踏上花蓮，我由浮雲變身孤鴻，飛落這片土地，而成為暫棲他鄉的旅人；在這橄欖葉紅而又杜鵑花開的校園，度過一年粉筆與黑板相伴的教書生活。一年後，我以為會從此離開花蓮，卻怎麼也沒想到，坐在教室最後一排的那個女生，竟然成為我的妻子，果真應驗在地住民警告旅人的一句話：花蓮的泥土會黏腳，當心，跑不掉喔！

觀光客也好，旅人也好，怎麼說，花蓮都不會是我甘心歸屬的家鄉。直到雙腳被花蓮泥土黏住，再也抽身不了的時候，就已注定我必須歡唱著：「後山，我抉擇了，我來了，我安住了！」一半因緣，一半自己抉擇，終究成為花蓮的在地住民，被傳說、被想像。

生活在鄉間的孩子，卵石鋪地的前院就可自由玩耍。左起顏崑陽女兒顏訥、兒子顏樞、姪女張愛堂。 圖／顏崑陽提供 分享 facebook

3隨興閒逛是花蓮生活消費低廉的樂趣

花蓮以山水之美召喚有如蜂群尋花的觀光客，太魯閣峽谷、白楊步道水簾洞、砂卡礑步道、神祕谷、七星潭、砂婆礑溪、翡翠谷水簾瀑布、石梯坪、磯崎海水浴場、慕谷慕魚、鯉魚潭、蝴蝶谷、秀姑巒溪泛舟、瑞穗牧場、六十石山、赤柯山、南安瀑布……山嬌水媚彷彿伸出千萬隻無形的手，掏取觀光客口袋中、皮包裡的鈔票。觀光客對花蓮最大的貢獻就是鈔票，附帶果皮、廢紙、便當盒與飲料罐。

我曾經也是花蓮的觀光客，如今卻已變身成為在地住民了。對於在地住民來說，這些招牌式的景觀幾乎都擱置在平日生活之外，誰有興趣常去遊觀呢？觀光客與在地住民所注目的風景、找尋的樂趣往往不一樣。假日，我們偶爾經過花蓮市區，就會看到一片奇異的風景：大群觀光客排著如龍似蟒的隊伍，等了很久，只為爭買網路瞎傳的包子、炸蛋蔥油餅、奶油酥條。我的心窩暗房裡彷彿傳來笑聲：真是非吃不可嗎！他們遠來花蓮，觀看風景；自己卻成為風景而被在地住民觀看。或許，我們到外地觀光，也會成為被在地住民觀看的風景吧！

二十幾年來，我的花蓮記憶很少牽連到在地生活之外，太魯閣峽谷、慕谷慕魚、秀姑巒溪……這些招牌式的景觀。剛遷移到花蓮、定居吉安的前幾年，鄉間的生活況味總被我拿來與台北大都城比較，可以不擠不搶、不爭不奪，那種寬舒的感覺，竟然就是無須高價購取的快樂。在台北，開車出門便開始為找不到停車位而焦慮，曾經好幾次到了辦事地點，卻像個迷路的失智患者，左旋右轉著方向盤，大街小巷繞行半個多小時，才找到停車的地方。這是很難醒寤的噩夢，因此而生出一種奇怪的心病。假日，天龍國的子民很多到外地去觀光，平時一位難求的街道，竟然接連好幾個停車空位；當下欣喜若狂，每個空位都讓愛車四輪吻地，幸福的溫存片刻。這種心病在遷居花蓮之後，便不藥而癒；停車，已登上「從心所欲，不逾矩」的最高境界。

那時候，女兒顏訥、兒子顏樞都還小。我經常開著吉普車，載著全家隨興慢速閒逛，沒有非去不可的目的地，沒有限時到達的急迫感，這是只有花蓮在地住民才能享用的生活美味。慢速閒逛，只要心眼清靈，就可領略到步步是景，時時變象的山容海色，這才是最真常的花蓮之美。我們可以緩緩駛過穿越縱谷的台九線，隨著路況的高低、曲折，變換不同的視角，遠觀雲煙堆棉疊絮的中央山脈與海岸山脈，時時以陰陽、深淺、明暗的色相，對我們展演著千姿百態的面貌。或者，駛過背山濱海的台十一線，消失邊際而與長天渾然一色的太平洋，左轉右彎的每個視角，也都以千濤萬浪向我們展演善變的容顏。最奇趣的卻是，隨興「誤入歧途」，闖進不知名、不知通往何處的小路，寧靜中略帶著荒涼；轉個彎，忽然撞見一處瓦屋疏落的小村庄，就窩在山坳的橘林間。幾隻忠心守護家園的好狗兒，勇猛的竄出，逐車狂吠。如果運氣好，純樸的村民會請吃現採的橘子，或剛煮熟的玉米。「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，宋代詩人陸游早已享用過這種隨興漫遊的趣味了。

那時候，孩子還小。全家經常隨興閒逛，這是生活中，消費低廉的樂趣。早晨到低矮的美崙山散步，坐聽萬蟬齊鳴；或者在忠烈祠的花圃間倘佯；或者一群男女老少輕鬆的打桌球，沒有身分之別，只有性情之真，球技普通，笑聲很大。他們都有個親切的渾名，阿月、阿珍、阿英、阿發、阿猴、阿福……真讓你叫得嘴軟。或者傍晚到漁港，吃一盤炒米粉、一碗現做的鬼頭刀魚丸湯。而鐫刻最深的記憶則是，屋後田疇平曠，我們總是即興散步或帶領孩子騎著單車，穿梭在棋盤式的南阡北陌之間。稻米、芋頭、韭菜是吉安鄉出色的農產品，我們可以駐步停車，悠然看著農人們在斜暉餘照中，不慌不忙的工作；或許，可以便宜的向他們現場購買一把韭菜、兩三個芋頭，晚餐就有了食材不入冰箱的鮮味。

顏崑陽(左一)遷居花蓮，全家倘佯在美崙山、忠烈祠的花圃間。右起為顏妻陳惠操、兒子顏樞、女兒顏訥。 圖／顏崑陽提供 分享 facebook

4花蓮，我再次歸屬的家鄉

花蓮的確是生活的好地方，慢板是它的節奏、閒趣是它的主旋律。我就特別以妻的娘家來說吧！鳳林是台灣第一個得到國際認證的「慢活」市鎮，走出車站，就會看到雕塑蝸牛圖案而標誌「慢活」市鎮的石牌。天龍國的名言「時間就是金錢」，在這兒恐怕很少人聽得懂。對於在地住民而言，「時間感」即使緩慢不及蝸牛，至少也等同樹懶。這個小鎮，不適合浮光掠影而過，只吃一盤韭菜臭豆腐就走人的觀光客；找一間簡樸的農家空屋，至少住它一個月吧！加入在地生活，才能朝朝暮暮，細嚼慢嚥這個小鎮的美好時光。

妻的娘家就在這慢活的小鎮。孩子們的童年，寒暑假，都在這個小鎮慢活著。夏天，水源地下游的溪谷，一大窪澄澈的泉水；或者家園附近的小河，大雨過後，乾涸的河床陡然水漲。那都是孩子們包場的泳池。他們的童年就浸泡在這沒有汙染的水中，不須與沙丁魚也似的大群孩子爭搶什麼，這將會是他們一生最乾淨、安詳的記憶吧！

花蓮，我再次歸屬的家鄉。幾十年來，從浮雲飄過的觀光客，到孤鴻暫棲的旅人，終而成為安住的在地居民。同時可以肯定的是，花蓮也將會是我的孩子們籍貫之外，心靈歸屬的家鄉。