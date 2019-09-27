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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

張鐵志／當狄倫塗白了臉，混淆了真實和虛構……（下）

2019-09-27 00:01聯合報 張鐵志

5.

「雷霆綜藝團」巡演期間正好發生於美國建國兩百年紀念，演出的地區也是最早登陸的新英格蘭地區，四處充滿慶典的狂熱，各地販售歷史的商品。「先輩的靈魂可以治癒我們當下的瘋狂。」Sam Shepard如此描述當地人們的想法。

「雷霆綜藝團」的第一站就是英國五月花號最初停靠的城市麻州普利茅斯。狄倫和團員們登上停泊在港口的仿製五月花號，在另一個城市拜訪了一個印地安人家庭（主人的名字就叫Rolling Thunder），穿梭在歷史的迷霧之中，歌唱這個土地上的迷惘與瘋狂，神話與幻夢。

狄倫一直著迷於馬戲團的形象，他少年時剛到紐約曾謊稱他以前在馬戲團工作過，歌詞中更是經常出現這種意象。他總是喜歡不法之徒、邊緣人和雜耍者的故事，因為這些人是真實且充滿生命力的野性花朵，訴說著這個大地上各種奇奇怪怪的故事。他們是屬於那個「古老的奇異的美國」（註六）。

他們施展令人稱奇的傳統技藝，讓人想像不到的幻術，或者總是變換著身分，這些都是狄倫渴望的形象，即使他永遠不會是他們。在多年後的一個訪談中，他提到：「那些形形色色的藝人：藍調草根歌手、黑人牛仔、拿著套索玩魔術。歐洲小姐、鐘樓怪人、鬍鬚女、半男半女、吞火者。這些在我記憶中就和昨天一樣。我從他們那裡學到做人的尊嚴以及自由、公民權利、人權以及內在的自由。」

雷霆綜藝團或許是他最接近這個想像的實驗（註七）。

於是，狄倫在這場綜藝巡演中施展對自己往昔靈魂的回魂術，亂入美國兩百年的野史，並把想像的過去投射到幻想的未來中。他用更接近庶民的娛樂作為一種藝術實踐來抵抗新時代的龐大商業機器——雖然這只是一場迴光返照式的反擊。他再一次重新創造自己，在白色面具下拼湊並重建一個新的狄倫。

而未來，他將會一再的變身，不論是一個虔誠的基督徒、一個美國音樂史的考古學者、一個怪異的老頭，或者一個不去領獎的諾貝爾文學獎得主。

狄倫是不甘心被你猜透的。

因為，他一直相信：「生活不是關於發現自己，或發現任何事情——而是創造你自己，創造新事物。」（註八）（下）

註六：借用美國知名樂評家Greil Marcus關於狄倫的一本書書名The Old, Weird America: The World of Bob Dylan's Basement Tapes。

註七：76年他展開第二輪演出，又回到大型場地，原來那些魔力都消失了。

註八：這是他在史柯西斯的紀錄片中所說。

考古諾貝爾紀錄片紐約

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