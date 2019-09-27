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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

【野想到】李進文／我一個人的勞基法

2019-09-27 00:09聯合報 李進文

石器時代到數位時代，詩是我一個人的勞基法。之所以不標示第幾章第幾條的數字，就是要我自己發展想像力，詩無法明確規定。施行細則死前才會公布。沒有資方，只有勞方，而且責任制。職業災害補償，無。退休金，無。我一個人的勞基法適用於一切童工，總則裡有說寫詩愈早愈好且未訂下限。休息和休假，無。勞動契約跟勞動部無關，跟土地有關，跟白雲寫字在心頭有關。

勞動部退休金

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