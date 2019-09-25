親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至
最新版本
，感謝您的配合。
✕
買東西
有設計
售票網
RSS
App
粉絲團
我的新聞
U 利點數
udn family
搜尋
願景
時尚
汽車
NBA台灣
運動筆記
棒協
遊戲
國際
鳴人堂
新鮮事
u值媒
全部
願景
新聞
經濟日報
噓星聞
時尚
汽車
NBA
運動筆記
健行筆記
野球夢田
遊戲
國際
鳴人堂
新鮮事
部落格
u值媒
元氣
話題
倡議
讀書吧
讀小說
讀創故事
優人物
知識庫
電子報
基金
房地產
影音
數位文創
有設計
IP授權
瘋活動
售票網
中經社
買東西
展覽
有行旅
聯合文學
聯經出版
聯文雜誌
世界日報
聯合學苑
App
即時
熱門
要聞
選舉
娛樂
運動
全球
社會
專題
產經
股市
房市
健康
生活
文教
評論
地方
兩岸
數位
旅遊
閱讀
雜誌
時尚
汽車
跑步
購物
冠德捷運公園宅
防火英雄在我家
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介
udn
/
閱讀
/
聯副創作
相關新聞
林育靖／晝寢
蔣亞妮／媽媽粉
【星期五的月光曲 台積電文學沙龍53】文學與教育
鄭培凱／莎劇變態演戲曲
【美學系列】蔣勳／獻祭與寬容——兩件林布蘭詮釋父與子的經典名作
楊育正／存其情，還其瓶──父親與孫院長
【聯副文訊】二則
【慢慢讀，詩】汪啟疆／落日兩首
【星期五的月光曲】侯延卿／不在人間與重返人間
【慢慢讀，詩】廖偉棠／夜禱
【聯副文訊】作家甘紹文談創作
【小詩房】李長青／愛
【想起那一年，我的17歲】葉淳之／我的青春，百合大觀園
【節氣食堂】王浩一／酪梨，森林的奶油
【2019第16屆台積電青年學生文學獎短篇小說組三獎】魏子綺／聾
【閱讀‧小說】黃春明／老不修！——序《跟著寶貝兒走》（聯合文學出版）
【聯副文訊】華山紅館書院 羅智成系列演講
【書評‧心理】彭樹君／人生實踐之道
【他鄉。故鄉】沈珮君／那個挨打的小小兵，四月四日生——新聞記者張作錦回憶記事《姑念該生》編後
【慢慢讀，詩】陳義芝／回鄉──為921地震20周年返鄉遊子寫的朗誦詩
【極短篇】鍾玲／二祖到四祖面貌各異
【2019第16屆台積電青年學生文學獎新詩組三獎】透依雷特神父
【客家新釋】葉國居／響笐
幾米〈空氣朋友〉
【水果‧駐站觀察】白靈／水果早晨
【當代小說特區】黃錦樹／再會，福爾摩莎（下）
馮傑／畫胡辣湯記——兼說白胡辣湯
【慢慢讀，詩】林餘佐／病識感——所有的隱喻皆來自肉身。
【當代小說特區】黃錦樹／再會，福爾摩莎（中）
【剪影】梁正宏／認得
【慢慢讀，詩】路寒袖／藍色海水的鄰居——開蘭第一人吳沙
【掌中集】林文義／落淚不是悲傷
【慢慢讀，詩】解昆樺／寵妳的靈魂： 寫一德洋樓
【當代小說特區】黃錦樹／再會，福爾摩莎（上）
李達達／傘下忽然颳起一陣風
【節氣食堂】王浩一／蓮藕，初秋的船歌
【書評‧散文】蔣亞妮／重瓣之花
【閱讀‧世界】沈眠／蜂巢啟示錄
于德蘭／母親和她的文友們——紀念母親張秀亞女士百歲及她們的年代
幾米〈空氣朋友〉
讚大獎
用LINE傳送
+
分享
分享
讚大獎
分享
留言
列印
A-
A+
2019-09-25 00:00
聯合報 幾米
圖／幾米
分享
facebook
幾米
延伸閱讀
分享
讚大獎
分享
留言
列印
A-
A+
鄭培凱／莎劇變態演戲曲
【美學系列】蔣勳／獻祭與寬容——兩件林布蘭詮釋父與子的經典名作
相關新聞
林育靖／晝寢
2019-09-23 00:09
蔣亞妮／媽媽粉
2019-09-25 00:02
【星期五的月光曲 台積電文學沙龍53】文學與教育
2019-09-25 00:08
鄭培凱／莎劇變態演戲曲
2019-09-25 00:04
【美學系列】蔣勳／獻祭與寬容——兩件林布蘭詮釋父與子的經典名作
2019-09-24 06:36
楊育正／存其情，還其瓶──父親與孫院長
2019-09-24 00:03
【聯副文訊】二則
2019-09-24 00:00
【慢慢讀，詩】汪啟疆／落日兩首
2019-09-24 00:00
熱門文章
【美學系列】蔣勳／獻祭與寬容——兩件林布蘭詮釋父與子的經典名作
2019-09-24 06:36
【婚姻故事】Silence／泡沫之爭
2019-09-24 06:00
【女性臉譜】紫堤／遲來的幸福
2019-09-24 06:00
贊助廣告
留言
4066095
2
讀.書.人專題
【文學台灣】系列
【美學】系列
【文學相對論】系列
【青春名人堂】系列
【這個職業有秘密】系列
【閱讀‧青鳥】合作專區
u值媒 推薦閱讀
※點我直接投稿到 U值媒‧uMedia
毛澤東私人醫生回憶
理解華語電影在後馬來西亞的崛起
爵士樂 一睹神童兼大師的即興衝突
《平行世界的愛情故事》記憶就是真相嗎？
季風帶書店坐落大稻埕百年老屋
關注 udn
udn facebook
加入 udn line
udn News APP
網群與速覽
新聞頻道
即時
要聞
社會
地方
兩岸
全球
評論
產經
股市
運動
數位
娛樂
生活
文教
旅遊
閱讀
雜誌
時事
評論
轉角國際
鳴人堂
相對論
倡議家
排行
最新
熱門
健康元氣
疾病查詢
健康話題
健康百科
癌症防治
運動養生
瘦身醫美
理財
股市
觀點
基金
房地產
樂透
發票
中經社
NBA台灣
比分
賽程
影音
新聞
球評
圖輯
戰績
數據
噓星聞
最新文章
熱門星聞
噓短片
車訊
國內車訊
國際車訊
試駕精選
品牌故事
DIY&配件
style
時尚名人
流行穿搭
美妝保養
珠寶鐘錶
品味生活
兩性愛情
影音、社群
聯合影音網
udn Line 好友
部落格
u值媒
數位閱讀
電子報
電子報紙
電子書
電子雜誌
知識庫
新聞全文
原版報紙
新聞圖庫
願景影音庫
新聞授權
加值服務
U 利點數
udn 買東西
行動網
活動特區
刊登網站廣告
︱
網站總覽
︱
FAQ
‧
客服
︱
新聞授權
︱
服務條款
‧
著作權
‧
隱私權聲明
︱
聯合報系
︱
訂報紙
︱
關於我們
︱
招募夥伴
聯合線上公司 著作權所有 © udn.com All Rights Reserved.
Top
今日新聞
生活資訊
願景工程
經濟日報網
噓!星聞
udnSTYLE
發燒車訊
NBA台灣
遊戲角落
轉角國際
鳴人堂
Oops!新鮮事
u值媒
udn 部落格
元氣網
時事話題
倡議家
讀書吧
讀小說
讀創故事
優人物
知識庫
電子報
基金
房地產
影音網
聯合學苑
U 利點數
我的新聞
udn APP
網站總覽
服務條款
刊登網站廣告
留言