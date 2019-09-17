馮傑／畫胡辣湯記——兼說白胡辣湯

2019-09-17 00:04 聯合報 馮傑



圖／馮傑 分享 facebook

玉米粥我們稱作「糊塗」，如喝糊塗。有一種湯近似「糊塗」的表親，叫「胡辣湯」。

中原胡辣湯多是葷的。接近紅塵霧霾，這湯泥沙俱下，翻江倒海，我請蘇州淑女和揚州紳士們來喝胡辣湯，乾們坤們觀望之後，猶豫一下，往往會被嚇住。烹飪協會會長對我說，據會內食物專家分析，從營養角度說這湯辛、辣、鹹，狠，不符合養生標準。胡辣湯是平民之湯，大清早百鳥朝鳳，萬民朝市，萬象更新，平民不喝胡辣湯能去喝何湯？「梨園春」有個說單口相聲的兄弟稱，若一個人有錢成功後要張揚，標準就是買兩碗胡辣湯，喝一碗倒一碗。

印象深的是早年我請二大爺喝胡辣湯，我說你只管加餅，加湯，再加餅，我兜裡有十多塊錢！

馬老闆不識趣，提前給講了喝胡辣湯的五大好處。

我二大爺說，連說啥呀，喝湯為了暖和，沒那麼玄虛，不過是亂配湯。

飲湯史裡，最長知識的一次是2009年冬夜和三位有文化的書友醒酒，他們都懂大篆，金文，籀文，要去馬家老店喝胡辣湯，馬老闆高興時說他老家胡辣湯三國時期都有，劉備曹操們都喝過。喝胡辣湯有利於農民起義。我只管埋頭喝湯一直不吭聲。放下碗後我對朋友說我和馬老闆是熟人，別聽他胡呲，賣胡辣湯者的高尚之處只有一條，只管把湯精心做好喝即可，其他談文化談歷史捎帶某某名人光臨都是閒扯蛋。曹操的操，我說胡椒唐代才傳到中國，楊貴妃時開喝，主要行氣祛寒，調經暖胃。曹操當時喝的是汽水湯。

張角帶領黃巾軍沒喝過胡辣湯照樣幹大事。

從攤位上講，河南到處都是胡辣湯，遍地開湯，各地做的胡辣湯都因有自己某種特色而著名，舞陽北舞鎮胡辣湯、南陽胡辣湯、汝州胡辣湯、魯山胡辣湯、淮陽胡辣湯、駐馬店胡辣湯，我大胸懷，一一喝過，到一個地方多是先喝湯，再說正事。人生正事就是喝湯，這樣便於記憶。數量上講，彷彿河南一億人都泡在一鍋會唱豫劇的胡辣湯裡。平常湯友們說最熱鬧的胡辣湯是西華逍遙鎮的。裡面有胡辣湯料、胡椒、辣椒、牛肉、麵筋、麵粉、粉條、黃花菜、木耳等。一碗胡辣湯往桌子上一放，是一碗皺紋，一碗皺眉，包含滄桑，紅塵滾滾。

改革開放四十周年，胡辣湯發生天翻地覆的變化，談胡辣湯體會，我喝過的胡辣湯順序是一碗五毛，一元，兩元，五元，十元，水漲船高湯也高，再高就屬於生命和愛情了。據說，東區一家逍遙鎮胡辣湯店開發有百元一碗之「精品胡辣湯」，包含魷魚、海參。胡辣湯讓我思考。小吃若攀比精裝，和喝起喝不起無關，屬於方針不對，必然原味皆失，操辦者引導時尚，如二大爺帶領鄉紳把一部村志弄成金屬封面。現在開發的旅遊點長得都是如此五官。

記者馬波羅給我播過新聞，有一年媒體請某一善講動物的著名主持人來喝胡辣湯，客人興致勃勃光臨，坐定，上桌，端碗，加醋，周圍潛伏一圈媒體同行狐狸，搭窩築巢，把相機、錄影機支好，單等主持人喝第一口胡辣湯，手在空中。項目裡還有要讓主持人對胡辣湯評論和感受。

天下凡食色時皆不可有旁者觀瞻，動物世界除了，喝湯和開研討會不一樣。主持人起身，絕湯而去，馬記者說，看你們策畫這期算是「喝搭啦」。

「喝搭」不是「喝大」，是北中原話。

小鎮平民喝湯好，風平浪靜，不用擔心鏡頭像一匹恐龍忽降，還可以把哨棒放在桌腿邊不去考慮老虎。世上好感覺是你萬里歸來和湯湯水水融合的那一刻。飯桌周圍可以人歡馬叫，新聞聯播也能暫忍，最好不能有國際歌和《聖經》。

想起還有另外的一湯，異化的白胡辣湯。

長垣城西街路北小巷裡的胡辣湯竟然是白胡椒湯，風格是素湯，配方獨到，湯底沒有牛羊肉湯成分，只是加海帶絲，加洗過的麵筋，一把小麻花握碎撒入，最後淋醋和小磨香油。這風格的白胡辣湯波及開封、濮陽一帶，在其他地方我沒喝過，主題為白，賣白胡辣湯那老頭懂膳時，把時間選在下午「申時」，十字口擺卦的智者說，申時津液最足，利吵架。

為講品質，白胡辣湯一天只賣一缸。

我在縣城的中國農業銀行當一名不稱職的信貸員，酒後填完報表，騎一輛舊自行車親自喝湯，把車支起來，坐在小木墩上喝一碗白胡辣湯，再把車支架一踢，一抹嘴，便走了。

老遠了，白胡辣湯老頭後面喊道，你還沒交錢。