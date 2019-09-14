【閱讀‧世界】沈眠／蜂巢啟示錄

2019-09-14 00:06 聯合報 沈眠



《精靈》書影。（圖／臺灣商務提供） 分享 facebook

推薦書：雪維亞．普拉絲／著 陳黎、張芬齡／譯《精靈》（臺灣商務出版）

陳黎與張芬齡攜手合譯的《精靈》，依據普拉絲之女弗莉達．休斯（Frieda Hughes）的還原版（《精靈及其他詩作》，美國，2004）翻譯，先是在2013推出（麥田出版），2019年再有新版（臺灣商務印書館）問世，增收普拉絲（Sylvia Plath）夫婿泰德．休斯（Ted Hughes）所編版本《精靈》十四首（詩名以＊標註，為休斯刪移抽換普拉絲生前選定、排序《精靈》的作品），再加上普拉絲在《精靈》以外的七首代表作。

亦即，《精靈》臺灣商務版更接近於精選集概念。以詩集的完整性來講，我以為麥田版當然更能貼近普拉絲的原意，不過現版本卻能夠從其他面向了解普拉絲的精神世界，一次讀到詩人及其他編譯版本的多樣性。

而瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）在《末世男女》如是說：「極端的情感是致命的。」讀普拉絲詩集《精靈》也就直接體驗到那樣瘋魔激烈甚至致命（自／字死欲）的極端情感——

譬如〈拉撒若夫人〉：「死去／是一種藝術，和其他事情一樣。／我尤其善於此道。」、〈鬱金香〉：「……它們的紅豔與我的傷口交談，傷口回應著。……一打紅色的鉛錘纏繞著我的脖子。……我沒有臉龐，總想隱藏自己。／耀眼的鬱金香吃掉了我的氧氣。」、〈獄卒〉：「在其陰影中我已吃掉我的鬼魂配額。」、〈榆樹——給如絲．芬萊特〉：「愛是一抹陰影。／你撒謊，哭喊，對它窮追不捨。……哭喊在我身上定居。／每晚鼓翼而出／用它的釣鉤，去尋找值得愛的事物。」、〈閉嘴的勇氣〉：「鏡子會殺人，會交談，是恐怖的房間。」、……

普拉絲啟用陰鬱殘虐惡狠的意象，在愛與傷亡中進擊，藉此發動整本詩集的情感永劫。《精靈》是一本逐愛、失愛與無愛之書。她對愛的探索，入魔也似的，終究趨向於死地。

黃楚涵的攝影書《走出憂鬱》實驗了多媒材創作，比如相片與布料，經由撕裂與針線縫合，產生複雜狂亂的心靈景觀。普拉絲〈精靈〉有寫：「溶入了牆裡。／我／是一支箭，／／是飛濺的露珠／自殺一般，隨著那股驅力一同／進入紅色的／／眼睛，那早晨的大汽鍋。」而我們也同樣目擊到恐怖顛倒的內在宇宙，感情狀態的全然密封。

唯有趣的是，在普拉絲原訂本裡，排序最後的幾首詩全都與蜜蜂有關，如〈蜂箱的到臨〉：「我不是蜂蜜的來源。／它們怎麼可能轉向我？／明天我將做個親切的神，還它們自由。」、〈過冬〉：「在暖日，它們只能／將死者搬入其內。／蜜蜂都是女人，／侍女和修長的皇家貴婦，／她們已擺脫男人，／／那些遲鈍，笨拙的蹣跚者，那些鄉下人。／冬季是女人的季節——」似乎詩人是想要自造生機的，經過《精靈》宣告重生，渡過寒冷無望的季節，找回「品嘗春天」的可能，並體認女性作為自身命運的獨立性。

我想起黃碧雲《無愛紀》所寫的：「她微墮的乳散發初夏的微香。她極為敏感脆弱的肩膊在他的指間開合。她神祕之生凶猛的張開。她用白床單蓋住了她自己。她怕他怕。／他會怕她。只有他消失在她裡面，他的恐懼才能得到安慰。／蜂巢打開。無數針鋒刺在她和他身上。……她的《心經》裡面，肉和肉在鬥爭，他就是他她就是她，他不是他她不是她。鬥爭是為了和諧；她必然要得著那最後的和諧。……」

最殘酷也最美麗的性愛描繪，蜂巢自是豐饒的指涉，而普拉絲亦試圖以詩作築構出自己的蜂巢啟示錄，如果能走過冬天，最後的和諧或就能到來，正如海子的「而我只願面朝大海，春暖花開」，但遺憾的是，他們的春天終究都沒有來。