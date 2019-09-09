【當代小說特區】章緣／折頸之歌（中）

2019-09-09 00:02 聯合報 章緣



機器啟動了，卡答卡答的金屬響聲，她好像躺在輸送帶上，一個外銷生產線上被挑出來的次貨，不合格，必須送進機器攪碎。頸脖正在被外力往後拉扯，她很擔心護士忙中有錯，拉力調得太大，一下子把脖子給拉斷……

圖／顏寧儀 分享 facebook

她打開進門處的衣櫃，這裡掛著冬天的厚外套，夏天的雨傘和遮陽帽，捨不得丟的舊鞋，黃修的乒乓球拍，黃佳佳的呼拉圈和跳繩，擠得滿滿當當，天知道還藏了什麼陳年的物事。這個家但凡有點空隙的地方，都塞滿了雜物。暖腳墊一兩個冬天後就壞，她捨不得丟，把加熱電線抽掉，外墊洗淨。幾年下來，竟然積了一堆，現在這堆墊子上頭，趴著愛貓咪咪。

跟黃修說了多少遍：衣櫃的門要關緊，別讓咪咪跑進去，看咪咪抓壞你的外套！黃修最寶貝外套，不同季節各種講究，也不知道到底有多少件。她故意這麼說，希望他能上心。她不喜歡咪咪獨自臥在一個黑漆漆密閉的空間。

她把咪咪抱出來，貓咪又軟又暖貼在懷裡，熨貼舒服得不得了。但是她立即把咪咪放下，因為約會來不及了。她就是這樣過日子的，把感覺壓下，該幹啥就幹啥。如果此刻再多留戀一分鐘懷裡可愛溫暖的生命，再去憐惜牠的無助和老病，吳雙的事情便會無所阻擋鋪天蓋地而來。她已經察覺許多跟吳雙相關的記憶，那些整齊收納打包一盒盒的記憶，正在蠢蠢欲動，一不留意就會突然從架上跌落，盒體碎裂，紛亂嗆鼻的記憶塵灰如大蓬的乾冰將她籠罩，像電視上懲罰嘉賓答錯題那樣，讓她瞬間充滿迷失方向的恐懼。

呸呸呸！她朝樓梯間吐口水，去掉心頭的陰影和不祥的念頭，甩著發麻的手臂快步下樓去。

茶樓在南城區的百貨商場裡，這裡曾是最熱鬧時髦的購物商場，旁邊還有商務酒店。現在許多店面都關掉了，剩餘的也都貼著清倉的折扣紅條，只有幾間老字號的餐飲，人氣依舊，但是關門也是遲早的事，誰喜歡到周圍敗落的地方用餐呢？這家茶樓港式點心做得很地道，又或者說很合當地人的口味。飲茶曾經盛極一時，現在不及火鍋店和烤魚館了，重味麻辣，把所有舌頭都收編了。餐飲流行就跟女鞋款式一樣，高跟低跟坡跟鬆糕船鞋尖頭圓頭包腳露趾，一季有一季的流行，但有些人永遠穿同一種款式，同一種高度，甚至連顏色也一樣。

汪美霖一進茶樓，就見到老同學在卡座裡對她招手。兩兩對坐，這是她們最喜歡的座位，有點回到學生時代的感覺。吳麗敏劉怡陳桂英早就點了一桌，她最愛的鳳爪和蝦餃也上桌了。班長吳麗敏先說了，今天是慶祝她開始休假，辛苦這麼多年，也只有生產時休過長假。她們你一句我一句：別說你這頸椎病了，誰身上沒個病痛，陳桂英的關節炎，手腫得大兩號的手套也塞不進去，人家不也照常上班……吳麗敏高血壓和青光眼……劉怡支氣管炎又做了子宮切除……你就是手麻脖子僵，有什麼大不了，說，報了什麼旅行團，打算去哪兒玩耍？她笑了，拿起筷子夾蝦餃，手指無力，那蝦餃拚命從筷頭滑脫。吳麗敏把蝦餃夾到她盤裡，劉怡給她斟了菊花普洱茶，陳桂英問起她的女兒，彷彿都沒見到她夾不起一個餃子。汪美霖定定神，開始跟老同學聊起來。

她本來想跟老同學們說說吳雙。但是這話題會不會太殺風景？躲進這溫暖的卡座，吃著愛吃的點心，跟中學最要好的同學緊挨著坐，沒有人想在別人的苦難裡去預想或回想自己的苦難。她想著跟醫院約好的復健時間表，真的能出門玩一趟嗎？她也許並沒有醫生說的那麼嚴重。瞧，現在不好好地在這裡吃點心說笑嗎？頭也不暈！

「醫生說我情況特別嚴重，別人坐著拉脖子，我得躺著拉。」她形容給她們聽，診療室裡一排拉脖子的人，下巴被固定住，就像美髮院裡一排人罩著燙髮機。她脫了鞋躺到牽引床上，頭和下巴被固定住，護士在她腦後調機器，一邊操作一邊回答其他病人問題，喝斥跑進來找奶奶的小孩，八張床上都躺著人，枕著草藥包，那小孩一個個掀開塑料簾看。機器啟動了，卡答卡答的金屬響聲，她好像躺在輸送帶上，一個外銷生產線上被挑出來的次貨，不合格，必須送進機器攪碎。頸脖正在被外力往後拉扯，她很擔心護士忙中有錯，拉力調得太大，一下子把脖子給拉斷……

「那不跟上斷頭台一樣嗎？」吳麗敏笑。

老同學堅持不讓她出錢，沒吃完的點心打包，嘻嘻哈哈往外走，這時汪美霖的手機在大衣口袋裡像活魚般震動，她滑開手機，竟然是趙斌！

下午有空嗎？見個面。

趙斌約她見面？肯定是為了吳雙的事。她馬上回覆。趙斌說一個小時內過來，商場地下一層有個咖啡館，就在那裡見。

趙斌進公司時，她看這外地來的年輕小夥子個性開朗討人喜愛，對他多有關照，後來跟吳雙就不帶盒飯了，中午到附近小館子，三個人點三道菜分食，吃起來也不膩味。他們也像這些老同學一般，互相開涮鬥嘴皮，消除工作的疲勞。吳雙文靜，常笑吟吟在旁看她跟趙斌鬥嘴，有時突然冒出一句總結，讓人拍案叫絕。趙斌總誇吳雙聰明。吳雙的男友細瘦寡言，有時會到聖倫嵐來接她。每回他來，向來沉著的吳雙顯得慌亂，趙斌的神色也不對，她馬上看出來了。

汪美霖跟同學說家裡有事，不跟她們逛了。大家說了再見，她轉身匆匆往另一個方向走，那裡有一道門，她推開時聽到有人喊「你不要去……」，門關上，她沒聽清下半句，已經進了商場的另一區。這個商場分作紅藍白三區，其實賣的商品差不多，極盛時如果要逛遍，可以逛上半天。汪美霖從來沒獨自在這商場裡逛，吃過飯隨著同學四處走，心不在焉忙說話，但是此刻她得避開她們。

元宵已過，商場裡還到處貼著穿紅衣戴瓜皮帽金童玉女拱手拜年的圖案，紙紮的鞭炮和布縫的十二生肖，紅燈籠從天花板垂掛下來。這裡的地板略往下傾斜，前面一個轉彎，一邊是鐵門拉上的商鋪，一邊是貼著各種廣告的灰牆。怎麼破敗成這樣子？汪美霖搖頭。

她從來沒有跟趙斌在公司以外的地方單獨碰面。之前是三人午餐，等到趙斌高升後，為了避嫌，聚餐也就中斷了，當然，她了解這不過是表面的理由。他們畢竟年輕，不像她，了解生活中很多事物都是有缺口不完美的，你必須接受那缺口，才能享受其餘。又或者，他們愛得更熱烈，所以無法狀若無事。她不知道自己是通透人情世故，還是太膽怯。

答應了這個不是約會的約會，目的還是吳雙的去世，汪美霖頭一陣陣暈起來，彷彿心臟使不出力，供血上不了腦部。她習慣性地想讓腦裡一片空白，但是許多往事卻開始湧上，牆上的廣告海報變成了他們三人的剪影，一經過就動起來，像小時候在書角畫小人，像地鐵地道牆上的廣告，一格接一格活起來。他們露齒的笑容和鼻頭上的汗珠，他們在辦公室和地下室倉庫上上下下，年輕的他們步履輕盈，眼神清亮。相聚的時光，被調侃和笑聲填滿了，一日復一日，明快的汪姊、文靜的吳雙、熱情的趙斌，各有各扮演的角色，容不下不合人設的心情，那些讓人夜裡翻來覆去的念頭。她不知道該同情誰？

汪美霖失魂落魄往前走，那通道往前拐來彎去，越來越窄側，兩邊已經沒有商鋪，散落一些紙片、踩扁的紙杯，頭頂的日光燈有幾根明明滅滅，感覺有點陰惻。這是什麼鬼商場，一個人也沒有。汪美霖眨了眨眼，這一年來，她的視力越來越不好。有個中醫告訴她，頸椎是肉身最重要的關隘，從頭到身，從身到頭，血液通過這關隘流上流下，如果通關受阻，很多身體機能會受到影響。

她兩手麻得難受，尤其是左手，不得不用不太聽使喚的右手去捏左手臂，減輕那種麻重感。你不要去……她聽到那個聲音，告誡，勸阻。

她來過這裡嗎？不，不是這裡，是在哪裡，公司附近？哦，想起來了，是城中公園的地鐵口，從地鐵口下去，也有這麼一條彎曲的地下道，走過地下道可以進商場。

吳雙在前走，她追上去，一把抓住吳雙手臂：你不要去。

汪姊，我跟他……約好了。

你不要傻呀，汪姊是為了你好。你再三個月就要結婚了，你要想清楚啊！

我想清楚了，汪姊，人生就一回。

不可以啊，你都答應小王了，又去跟趙斌好，人家會怎麼看你，你父母會多傷心，萬一小王到廠裡來鬧……

汪姊……

你要替趙斌想想，他是窮地方來的，全家指望他做出一番事業出人頭地，他現在不可能娶你的，他比你還小幾歲，你要是喜歡他，就要替他的未來著想，不能只想著自己愛啊不愛的……

她把吳雙使勁往後拽，不讓她去那個商場，趙斌在那裡等她。那裡有個牛排館，有情人節燭光晚餐，還有配套的情侶酒店，都是她從來不曾去的地方。她氣急敗壞說了很多，彷彿是小王請來的說客。她說的是放諸四海皆準的道理，吳雙蒼白著臉，無話可說。（中）