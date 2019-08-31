【出版者言】高希均／分享一些書生之見

2019-08-31 00:08 聯合報 高希均（遠見‧天下文化事業群創辦人）



「第一流」的書就是指「好書」。讀完好書後的收穫，有些是知識性的、啟發性的； 有些是資訊性的、素材性的；有些是趣味性的、共鳴性的…… 它的綜合效果是鼓舞大家產生一個共識：「共讀一流書，共做一流人」……

2000年，高希均教授獲頒金鼎獎。(圖／天下文化提供) 分享 facebook

「讀書」早已概括「不限於紙本方式的閱讀與學習」。

瞬息萬變的年代，不讀「書」，一定「輸」。

（一）六十年前的警覺

六十年前（1959）秋天去美國讀書，正是尼克森與甘迺迪競選美國總統前夕，經歷了第一次的民主洗禮；尤其看到歷史上第一次總統候選人電視辯論（當時台灣還沒有電視），一個台灣年輕人看得興高采烈。四十四歲的甘迺迪當選了美國最年輕的總統。就職演說中，講出了兩句扣人心弦的話：「不要問國家能為你做什麼；要問你能為國家做什麼。」

在這個處處有機會、處處是競爭的美國大陸，就立刻加深了自己的危機意識：要發展自己國家落後的經濟，先要求自己能在美國立足。那就是要變成一個有競爭力的人。唯一的方法就是靠認真讀書，做一個優秀的研究生及「書生」。「書生」就是為書而生：把書讀好，才能有好的「生活」，才能有尊嚴的「生存」，才能有安身立命的「生計」。

（二）與書共生

今天台灣社會中受到尊敬的朋友，沒有一個人不是靠自己的努力，走過清寒的青少年，脫穎而出。所有的努力中，最大的因素是靠閱讀。這些可敬的朋友包括了于宗先、孫震、曾志朗、賴英照、張作錦等等。他們成功的共同分母是：苦讀有成。閱讀不必然會帶來成就；不閱讀必然會帶來庸俗。這正是為什麼大家「相信閱讀」。

五年後（1964），開始在美國大學經濟系教書。此後一生，則是一路幸運；與「書」結了不解緣——認真地教書、努力地寫書，然後有機會回到台灣參與編書、評書、選書、出書。我變成了世界上最快樂的「讀書人」；或者說是一介「書生」。

回想年輕時，讀孫文的《三民主義》，它推翻了一個專制朝代；讀蔣中正的《中國之命運》，它燃起了青年的愛國熱情；做研究生時，讀亞當史密斯的《國富論》，它鼓吹資本主義的興起；讀凱因斯的《一般理論》，它挽救了在危機中的資本主義；教書以後，讀傅利曼的《自由的選擇》，它使人增加了對市場經濟的信服；讀《鄧小平選集》，它指出大陸經濟要起死回生，唯有改革與開放。一本好書一定會帶給讀者一生深遠的影響。

（三）一流書‧一流人

「第一流」的書就是指「好書」。讀完好書後的收穫，有些是知識性的、啟發性的；有些是資訊性的、素材性的；有些是趣味性的、共鳴性的……它的綜合效果是鼓舞大家產生一個共識：「共讀一流書，共做一流人」。讓我們彼此勉勵：

人生的終點，不是死亡，是與好書絕緣的那一刻；

人生的起點，不是誕生，是與好書結緣的那一刻。

在所有的自由中，沒有「不讀一流書」的自由；

在所有的選擇中，沒有「不做一流人」的選擇。

（四）觀念改變世界

在自己認知的世界中，改變世界與改寫歷史最大的力量是觀念。因此一生的職志：就是在提倡、傳播、落實進步觀念。

「進步觀念」從學經濟的我來解釋，是指那些觀點、看法、立場、判斷，能增加經濟效率、人民所得、社會公平、文化品質、人性尊嚴、世界接軌。如果我們真能掌握這些進步觀念，那些偏激的、狹隘的、歧視性的、似是而非的言論，在台灣讀者就會變少；群眾就更少。

建立一個理性公民社會的第一步，就是透過閱讀讓進步的觀念驅逐低劣的偏見！讓「公平」變成一個普世價值，讓「正義」變成判斷人性的尺，讓「進步」變成值得追求的標竿。

（五）減少「資訊超載」

的焦慮

現在年輕一代最使自己困惑的大概是資訊太多，時間太少，形成Information over-load（資訊超載）。二位美國管理專家（T. H. Davenport, J. C. Beck）提出了要善用「注意力」，克服資訊超載的焦慮，「注意力經濟」（Attention Economy）一詞也就應運而生。

「注意力」的定義就是把精神集中，投注在特定資訊的項目上。「注意力」的重要功能是剔除資訊。得來容易的資訊減少，花時間與金錢取得的資訊加多。忙於閱讀四處收到的電子郵件，就少有時間專心思考。注意力有報酬遞增傾向，不能濫用注意力。

自己就根據經濟學上的優先次序、機會成本、比較利益，歸納出四點來善用「注意力」：

（1）沒有時間讀太多書，就把注意力集中在「一流書」上。不需要把自己當成「消息靈通人士」；「捨」才會「得」。

（2）「注意力」難以聚焦的最大敵人，就是不會說「不」；講話拖泥帶水，決策左顧右盼。

（3）獲取資訊的原則：質比量重要；精確比快速重要；實用比免費重要。

（4）喪失注意力，就喪失自我；集中注意力，才能孕育創新，發揮生命力。

戴上了「注意力」的鏡片，它使你清楚地分辨哪些該做，哪些該放棄，哪些該調整。這樣你才會有時間，有心情，優雅地做一位現代人。

（六）「書」的自述與自信

數位革命潮流中，不限於紙本方式的閱讀與學習，帶來了知識傳播與普及的重大改變。讀紙本書的變少了，書變得孤獨了。且聽「書」的自述與自信：

（1）書是啟蒙的「種子」。

（2）書是溫柔的「鞭子」。

（3）書是學習的「階梯」。

（4）書是沉默的「老師」。

（5）書是跨越無知的「橋梁」。

（6）書是治療愚昧的「醫生」。

（7）書是打開封閉的「大門」。

（8）書是逃脫貧窮的「捷徑」。

（9）書是知識的「地圖」。

（10）書是前進的「思索」。

最後留言：離開書，你就輸。