【閱讀‧親子】劉叔慧／甜美而疲憊的調教之路

2019-08-31 00:00 聯合報 劉叔慧



《也許你不是特別的孩子》。（圖／天下文化提供） 分享 facebook

推薦書：駱以軍《也許你不是特別的孩子》（天下文化出版）

始終畏怕那種教案式的親子書，各式各樣即興發生的互動案件，如何對應如何管教，聰明或者嚴厲，總能讓讀者心生讚嘆。但親子教養畢竟不是寫食譜，多少糖鹽醬料，選料精粗肥瘦，火候幾分幾秒，照著專業手段烹製調理，雖不中亦不遠矣。而親子相處遠遠遠遠不是這樣一回事啊，從無專家手法一以貫之，親子書作為一種療癒之術，更在教戰守策之外。

這些年以軍一直在生病，其實即便是早些年他創作正豐的時節，他的健康也一直是消耗狀態，除了自己的創作，以軍一直對他人，其他創作者，抱持著無比巨大的熱情和支撐力，竭盡氣力的燃燒，臉書上的隨筆貼文，也總如煙火爛漫，在最消耗最疲憊的境地裡，他對身旁的人事物仍充滿寬厚，無比熱情，任何難堪的情境都能幽默自嘲，只要以軍在的地方就讓人溫暖歡喜。但這溫暖大哥的背面是多少難堪摧折，氣力放盡再勉力站起，逐日的夸父若有現代版，應該就是以軍的形影，永恆的浪漫主義。

以軍的這本《也許你不是特別的孩子》來得有點突然，許是這些年知道以軍生病，創作及各種雜務都暫擱著，上一本《小兒子》是臉書的文章結集，阿白阿甯咕在父親的妙筆中，活成眾人的自家孩兒──甚而改編為舞台劇，父與子，相記與相忘。《也許你不是特別的孩子》不像親子書，書中收錄的文章是孩兒長成後，一個父親寂寞的回顧和反省；也是一個兒子長成後，對父親一代的重新凝視。這是一本三代對話的療癒之書──我們總是做了父母之後才深刻省視自己和上一代的糾結關係，也因為做了父母，我們得以重新回溯自身的童年／成長經驗，在陪孩子的這一段路上。

重新複習童年及青春，我們的世代沒有網路沒有社群，用書寫和文字彼此指認，待成為父母，我們養育的兒女卻身在訊息量高倍速的媒體環境，我們之間有一種確切的符碼斷裂，彷彿站上舞台才忽然抽換戲碼，道具背景台詞一切重來，而這斷裂只能依靠著日日的陪伴和餵養，彼此調教。以軍寫的便是調教和探索，前往浩瀚未知的星系，我們所掌握的知識和見識永遠不夠。

作為同代人，以軍的這本書召喚了許多恍惚類似的記憶，包括成為父母的惶惑之情，那些在教養過程中必然的甜美和疲憊，以及難以言說的恐懼。是的，正是對掌握陪伴著純淨生命的無名惶恐──那些微妙清澈的靈光要如何不被現世的濁惡折損，要如何教養一個孩子正直而良善。以及那些埋伏在現實世界中的各種邪惡大力，難以逆料的意外及傷害，可能發生在任何一次道途任何一場疾病的訣別。甜美生活底層有無數逆流。

在這本書裡，逆流成了慧黠詼諧的片羽靈光，無序無跋，亦無名人推薦的素樸簡單，你看到夸父一再奮起，竭澤而飲，力窮不懈，即使最後的最後，再也不能了，棄杖而成鄧林。以軍的每一本書，都是灼灼桃花，照眼燦爛。