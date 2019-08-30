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【慢慢讀，詩】翁書璿／無物

2019-08-30 00:09聯合報 翁書璿

眾多人的努力下

我變成了一個不怎麼樣的大人

會愛人

會傷人

學會寬恕

也記得哀傷

看到分離

會哭泣

遇到情感的斷裂

會逃避


時間是一顆巨型的石球

在長長的隧道中

開始滾動

不跑的話就會被碾壓過去

大家都在跑著呢

正當有人這麼說的同時

有人跌倒了

最後再也沒見過她


眾多人的努力之下

我變成了不怎麼樣的大人

昏昏庸庸

勞勞碌碌

手中緊握最重要的東西

張開雙手

卻空無一物

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