【書評‧人文】李世緯／木牛屠城記

2019-08-17 00:03 聯合報 李世緯



《時光出土：考古學的故事》書影。(圖／台灣商務提供) 分享 facebook

推薦書：艾瑞克‧克萊恩／著，黃楷君／譯《時光出土：考古學的故事》（台灣商務出版）

關於特洛伊戰爭的傳說最主要見於古希臘詩人荷馬的史詩《伊利亞德》及其他零星佚名的紀錄。根據這些記載，這場戰爭發生於公元前十三～十二世紀，但見諸文字卻又足足晚了五百年。長久以來關於特洛伊城的存在及是否真有這場戰爭一直備受爭議。一直到了19世紀，考古學家在今日土耳其西北部找到了據信是昔日特洛伊城的遺址，科學家們開始傾向於相信真的有這個古城及這場戰爭。1930年代開始，一些考古及歷史學家提出戰爭其實是愛琴海各邦國之間一連串的擴張行為，大型的征戰最少有四場、古特洛伊城實際上是毀於一場大地震等，因為在古城中發現了許多明顯因為地震所造成的嚴重扭曲。一個大膽且有趣的假設是：特洛伊的木馬極可能就是地震的隱喻，因為希臘地震之神波塞頓（Poseidon）的代表形象就正是一匹馬。詩人荷馬用「馬」來隱喻地震，並且把綿長一千年不同時期的特洛伊城混在一起寫進一部作品中，這是他作為詩人的特權。不同於古希臘人，我們常用「地牛翻身」來形容地震，發揮一點想像力，其實「木牛屠城記」也不是真的完全不行，不是嗎？

艾瑞克‧克萊恩（Eric H. Cline, 1960-）是一位成果豐碩的考古學教授，他從七歲開始著迷於考古，並且在之後的人生路中一步一步地往考古的方向走來。在他的新書《時光出土：考古學的故事》中，介紹的篇幅遍及兩河流域、埃及、地中海、歐洲、非洲、新大陸（南北美洲），及最遠到中國西安的兵馬俑。考察與挖掘的年代從兩百萬年前人類起源的南方猿人，一直延伸到尋獲1864年美國南北戰爭時期被擊沉的南方聯邦漢利號潛艇。這麼一大段時間尺度中，舉凡人類的所有行為，都包含在考古學的範疇。

書中提到讓人印象深刻的是考古學的形成。比起考古成為一門學科的更早更早之前，人們已經開始掠奪國王皇帝們的陵寢。歷史中許多事業有成的富賈鉅子，他們花重金組成探勘隊，為的就是要找尋古埃及圖坦卡門法老的墳墓。大批珍貴的文物也確實是從這一類的掠奪行為中獲得及保存下來的（但在掠奪與挖掘過程中被摧毀的也很多）。探險的目的不一定都是金銀財寶，有的是追求傳說中的神話，比如沉入海底的亞特蘭提斯古文明，或者為了解開南美洲馬雅古文明神祕消失的謎團。這些遠古的文明，幾經波折，歷經傳說，用現代的考古技術其實都能夠提出一些可供信服的解釋。

書中另外一個寫給非專業人士的小禮物是介紹考古學的工作方式。如何在一個暑期營隊中訓練新手大學生，如何讓一個懷抱考古夢的退休志工從事真正的專業挖掘，如何以人牆列隊的方式一字排開找尋田野中陶土、鐵釘等人類痕跡，藉此找尋遺址中城市的範圍。另外搭配航空照片甚至衛星照片，以植被的生長趨勢判斷地底下埋藏著一座城市、一道古牆或一條廢棄運河。藉由這些新舊科技的雜錯，考古學真的不是你想像的那樣。

書中主要引述的考古事件始末，多數是東方讀者較陌生的歷史片段。兩河流域、古希臘、埃及、地中海及中南美洲。其時間與空間的相對關係、舊假設與新假設之間的細微攻防，讀起來較為吃力。不過，缺點剛好也是優點，正因為作者獨立完整的報導每個單一事件，使這本書有了考古學字典的功用。它可以給對考古學、對「西方文明的起源」這一個課題有興趣的讀者，查詢使用。