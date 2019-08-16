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【聯副不打烊畫廊】孫少英水彩作品〈金針花田〉

2019-08-16 00:18聯合報 聯副

「南投崛起——走過921，孫少英畫我家鄉」於南投縣藝術家資料館（南投市彰南路二段61號）展至9月3日。

孫少英水彩作品〈金針花田〉
孫少英水彩作品〈金針花田〉
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