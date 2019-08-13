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豪雨釀土石流！屏東上千戶停電 春日鄉停班停課一天

【聯副文訊】「百年文學視野系列講座」第二場

2019-08-13 06:05聯合報 桂樨

中華民國筆會2019第二場「百年文學視野系列講座」，將邀請作家亮軒主講「德先生賽先生的今昔觀」，由筆會高天恩會長主持，8月18日（星期日）下午2:30-4:30，地點在：紀州庵文學森林新館二樓（台北市同安街 107號）免費入場，歡迎報名參加。報名網址：https://www.beclass.com/rid=22415ff5d316e0a0b6aa，詢問電話：02-2369-3609。

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