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【聯副文訊】翻譯家陳榮彬領讀《白鯨記》

2019-08-12 00:40聯合報 綜合報導

長篇小說《白鯨記》1851年出版至今影響深遠，早期翻譯中文舊版發行距今已逾六十年，聯經出版公司特別於今年八月作者梅爾維爾200歲冥誕推出《白鯨記（全新典藏譯本）》。8月17日（星期六）晚上七點，邀請翻譯名家陳榮彬分享如何在翻譯過程中尋找平衡，與讀者一同見證亞哈船長與大白鯨莫比敵的海上傳奇。講座免費入場，地點：聯經書房（台北市新生南路三段94號），詢問電話：02-8692-5588轉5345陳先生。（桂樨）

北市聯經出版

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