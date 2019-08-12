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馮傑／畫萊菔記

2019-08-12 00:40聯合報 馮傑　文˙圖

圖／馮傑
圖／馮傑
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說白了就是「畫蘿蔔記」，徒增古意而已。

對大多數中國平民來講，蘿蔔白菜，粗茶淡飯。但一顆最小蘿蔔都是鄉愁裡躲不掉的巨大塊壘。心有掛礙，這「礙」就是蘿蔔。

《爾雅》稱蘿蔔為蘆菔，《本草》說其有「消穀，去痰癖，肥健人」作用，一如消食丸。我推測倪瓚這類反對吐痰和咳嗽的獨立美學主義者，一定倍加推崇蘿蔔。

植物學家吳其濬在《植物名實考》中說得如此溫馨，他寫「冬飆撼壁，圍爐永夜，煤焰燭窗，口鼻炱黑。忽聞門外有蘿蔔賽梨者，無論貧富髦雅，奔走購之，唯恐其越街過巷也」。在北京供職時，他對北京蘿蔔比對北京人有好感，稱「心裡美」是：「瓊瑤一片，嚼如冷雪，齒鳴未已，從熱俱平」。像是形容一位美人。

吳其濬是河南固始人，固始蘿蔔在中原食材裡最有名的叫「露頭青」，每次進飯店我見到會主動索要一塊生吃。吃蘿蔔不要切片，刀背別出來的塊狀吃起來口感才好。我如是囑咐廚師。

到洛陽吃水席，24道菜裡首菜叫「牡丹燕菜」，原料竟用白蘿蔔。看完牡丹花後我從不給客人道破，免得他們以後把龍門石窟移走。

齊白石高壽，在於他和同鄉曾國藩一樣常吃老鴨燉蘿蔔，吃後又畫蘿蔔，紅白相間，增加了長壽基因。張大千長壽在於晚年畫一種頂纓長的小紅蘿蔔，水靈靈的，看著顏色人高興，筆下就好，心情就好。這和寫反腐題材作家不會長壽一個道理，殺青時會怒髮衝冠。有人問徐邦達百歲祕訣，他說，主要是自己有條件在故宮能欣賞到好畫，叫悅目賞心。

從美術角度而論，蘿蔔在不斷推動中國畫美學理論。

中國南北無數村落都產自己的好蘿蔔。問我，走過許多地方哪裡蘿蔔最好。我想想，說留香寨姥爺那塊地裡最好。冬天雪後，一位親戚從鄉下騎車看望我母親，卸下一袋蘿蔔，帶著泥漿和綠纓，歉意說啥也沒帶，算走親戚嗎。我說「別這麼說，世上就姥姥家的蘿蔔最甜」。一個人要走百十里路，有人一生也沒有穿過那一塊蘿蔔田。

我家有一則四十多年前蘿蔔舊事。那年初冬，父親春節前回家，從五十里外騎自行車，曲曲彎彎都是土路，頂著夜色，又飢又渴，父親路過生產隊蘿蔔地，蘿蔔田經霜未收，他顧不上泥土，拔出一棵吃下，夜裡有月光，他想讓我們能吃上，扒了一兜紅蘿蔔。以後每在餐桌上再挑食時，姥姥會說起這一段蘿蔔往事。

對於大地，這是蘿蔔纓一樣的瑣事。飢餓年代，生命蕩然無存，何況人生細節，人們多已顧不上規矩和尊嚴了，禮節缺席。

求學日子裡，寄來兩罐醃製的蘿蔔乾，一人一罐。我捨不得吃，蘿蔔乾如往事，再不能復原，唏噓不已。

北中原說一個人不成熟，常叫「愣頭青」。像稱呼一位固始蘿蔔的名字。

丙申年屬猴，歲尾時節曾女士從台灣來函，如今寫信方式古典，她說母親已近九十，走不動說話不清，竟念叨相州府廟會上的蘿蔔，你給我畫張蘿蔔寄來，畫大畫滿。

我們那裡屬於邶風，《詩經》裡「采葑采菲」的「菲」不是指菲律賓而是指門口蘿蔔。

我只畫了一顆蘿蔔，落款寫「一紙雖短，鄉味最長。」作為一位畫家，這樣表達恰當。

北京張大千反腐故宮自行車

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