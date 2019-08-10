【2019作家巡迴校園講座──慈大附中場】文學的流浪與反抗——生活、詩與書寫的相互銘刻

2019-08-10 00:10 聯合報 劉俊廷╱記錄整理



作家須文蔚（坐者）、謝旺霖在慈大附中對談。 黃裕倫╱攝影 分享 facebook 主辦單位：台積電文教基金會、聯合報副刊、慈大附中

時間：2019年3月28日

主講人：須文蔚、謝旺霖

在適宜寫作的初春時節，台積電青年學生文學獎的列車航向花蓮，邀請謝旺霖、須文蔚兩位作家來到慈大附中，於下課後的夜晚與學生相聚在學校新開辦的講堂，分享生命中的文學時刻。

從生命中的孤獨，

看見創作的重要性

謝旺霖首先說起大二那年寫下的第一首新詩，如同一場初戀，寫完後投稿校園文學獎，恰好遇上須文蔚老師擔任評審，兩人因此而產生連結。「評審會上聽判的時候，其他兩位老師說的我沒能懂，但須老師說的每一句話我都聽懂了，而且我還聽進去了。對我而言，文學的最初啟蒙是楊牧，第二個人就是須文蔚。」

追溯到更早之前，謝旺霖高中畢業後旅行的第一個地方便是花蓮，他到了七星潭，震懾於太平洋的濤聲、海洋的蔚藍，看著大海，不由自主地流下眼淚。這是他第一次靠著自己的力量走向海洋，也是往後流浪的起點。

而關於文學的第一個時刻，並不在書本裡。謝旺霖回憶起小時候父親常帶上他去約會，要他安分地坐在床上看電視，而父親會與阿姨關進廁所，在門後小小的空間裡待上很久。

「我不了解門後面的那個世界，但爸爸總會記得把門鎖起來，『噠』一聲。我心裡一直記得那個聲音。」後來有一回他讀到卡夫卡的《變形記》，裡頭的主角一醒來，變成了蟲，因為聽見有人要上樓來，而驚慌地趕快去鎖門，「噠」一聲，阻絕了外界。回應到十歲那年那個「噠」的一聲。記憶重新被勾起，謝旺霖因而明白那是他生命中孤獨的起源——你不了解門外的世界，門外的人也不了解你的孤寂。

因為這份孤獨，讓他試著透過書寫解開心中的糾結。「我知道自己可以不一樣。進而敢問自己，生命究竟該何去何從？」他決定藉由流浪來面對內心最柔軟之處，並在流浪中完成了《轉山》與《走河》兩部作品。

從源頭走到源頭

三十歲那年，謝旺霖到印度「走河」，「我想要走一條別人不走的路徑，於是跟著河流走，心想也許能找到方向。」他從恆河出海口向著源頭走去，花了整整四個月。

在走河的過程中，有一次他不小心踩到了一坨牛大便，腳深陷在裡頭。「好髒」，這是謝旺霖最初產生的念頭，但緊接著他告訴自己，何不停下憤怒的情緒，純粹用感官感受看看？「我把腳掌伸開，閉起眼睛。若不是眼見，我會知道這是大便嗎？在感官接收的同時，我是不是有了先入為主的想法？對於生活，我也是這樣的嗎？」

在走河的過程中，他越來越了解自己的生活要的是什麼。旅途中，所有行李都囤在背上，然而帶著太多東西，沒有辦法走遠，因此只能每天放下、減少自己所攜帶的物品。「這些東西我真的需要嗎？」他頻頻探問自己。在走河結束後，這樣的疑問回應到他的生活，追尋夢想，必須要學著很專注，並且學習捨棄，學習放下，「我認清自己的能耐沒有那麼大，接受自己的不完美或不足。」他說。

河流流向大海，水氣季風吹到喜馬拉雅山，雲、霧、冰再化成水，生命的過程是永無止境的循環。「我原來是從源頭走到源頭，大海才是河流的母親。」謝旺霖這麼說。思索這趟旅途，好像什麼都沒有得到，但事實上他更加認識自己了。生活或許便是這樣，一步一步腳踏實地地走，也就少了些慌張與虛無。

迂迴而堅定地反抗

須文蔚與文學的相遇有些俏皮，「當時我喜歡一個女孩子，有天買了鄭愁予和余光中的詩集，奔跑過一場大雨，想送給心儀的女生，但她看了我一眼，立刻回絕『不要』，於是我只好把書帶回自己讀。」

高中時期，須文蔚不斷嘗試著寫作，「你們這個年紀很幸福，有什麼想像都容易具體實踐。」他這麼說。作為學生，可能會覺得學校生活限制多，但要讓自己的精神更自由，是誰也攔不住的。「或許沒辦法直接，但至少要迂迴而堅定地走向自己的目標。」這是須文蔚反抗的方式。聯考放榜時，他原來想填中文系，但當時媽媽找了鄰居當說客，以「為了台灣的民主」為由說服他去念法律系。

入學後，他在法律系拿書卷獎、法律杯最佳辯士，大學生活過得很開心，表面上看起來沒有任何反抗，但他一直在反抗。當時東吳大學要點名，每一堂課都必須待在教室裡。「最大的好處是，我有很多時間可以寫作，人在這，魂在哪呢？這就是喜歡文學的人很特別的地方。」點名的制度，顯然並沒有困住須文蔚的靈魂。

作家須文蔚、謝旺霖與慈大附中師生合影。 黃裕倫╱攝影 分享 facebook

不要單純讀詩，要去讀懂

背後的故事跟指涉

東吳大學城區部在總統府旁邊，在當年，是抗議力量集結的空間，須文蔚要越過封鎖線去上課，也累積了自己心中很多反抗的能量。重讀自己大三、大四時寫的〈稻草人〉，「這首詩到今天都還適合放在有權力的人身上。」須文蔚這麼註解。這是詩的特性，實質的評論，可能會因為時間而過時，立場尷尬，昨是今非，但詩不會。文學的重要性，在於指出世界敗壞的一切，一個有生命力的詩人更應如此。因著楊牧老師的影響，他相信知識分子寫詩、寫雜文可以改變世界，須文蔚在年輕的時候，不想做實質政治的評論，所以把這些寫成了詩。

因為課本滿足不了他，因此他從高中開始熱愛閱讀課外書。「真實的人生會潛藏在其他地方，所以我閱讀。」他這麼說。高中時期的情感純真，熱情飽滿，大量而多元的閱讀，就可以作為一種反抗。

將飽滿的情感記錄下來

面對寫作，須文蔚建議同學們，可以準備一個小筆記本，抄錄好的句子，變成自己的武功祕笈，他說：「我中學讀張愛玲的小說，句子漂亮到你受不了，畫線根本沒有用。」覺得好的句子就做筆記，試著理解、重讀，從中得到養分，也可讀楚辭或宋詞，一知半解都好，掌握這些句子後，再用類似奪胎換骨的方式，主詞抽換或是將句子美好的部分留著。閱讀會成為寫作的養分，成就語言狀態跟思想空間。

「你沒有用你最好的時間寫作，記錄飽滿的情緒，將來一定會後悔，隨著歲月流逝，會忘記生命中美好的情感。我很慶幸自己當時的衝動有被好好記錄下來。」須文蔚這麼說。

文學是青春的衝撞，也是成長過程中無人知曉的孤獨，兩位創作者談及自己的文學啟蒙時，彷彿又回返到過去，遇見了那個初踏入校園的懵懂少年。當他們正對彼此，雙眼凝視，眼裡的靈光或許就是一種青春的完成。