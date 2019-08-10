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【書評‧散文】吳鈞堯／八卦工夫學

2019-08-10 00:05聯合報 吳鈞堯

《國文超驚典》書影。（圖／聯經提供）
《國文超驚典》書影。（圖／聯經提供）
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推薦書：祁立峰《國文超驚典》（聯經出版）

祁立峰，八爪章魚般，古文、今文、酸文、美文都能寫，任教大學，課程都有八卦名，如「歷史卦一下」、「我們三八你還不八卦」、「蜘蛛人，沒有紅只有更紅」等。學生質疑，「老豬老豬，不是說所有課程都有八卦，最後一題八在哪裡、卦在何處？」

「孺子可教也，該給力就給力；孺子不可教也，殊不知蜘蛛織網，哪一個不八卦？學生葛格，要我踢爆你頭殼（我開玩笑的啦），還是我們一起找魔法阿嬤、背景播放周杰倫，直播蜘蛛結網？」以上是鈞堯效立峰，沒有更美、只有醜不拉機，噁到爛、遜到霉，鈞堯雖有百萬字累積，尚不能詠一句「立峰調」，當知立峰之論遍通古今、網內外互打，且縱橫典故與時事；我的老天鵝啊，我們的時代後宮有軍師聯盟、嘴砲攻城戰，還不時出軌與出櫃……

如此寫下來，我真是口乾舌燥了，當我試著當「祁立峰」，就知道萬萬不能。

祁立峰《國文超驚典》以及副標題「古來聖賢皆寂寞，還有神文留下來」，凸出兩個梗，經典如何變成驚典？神文如何而能神？祁立峰的《讀古文撞到鄉民》，意旨在那個「撞」。不是遇與逢，在於「撞」有更多驚訝，比如走在某禪寺，碰到書生甯采臣、女鬼聶小倩，莊嚴佛院成了陰氣森森蘭若寺，這比夜探民雄鬼宅還要驚悚。

《國》延續「撞」字，一個顯眼的書寫形式就是「立峰調」，把網路語言、流行詞彙、時尚背景等糊一塊的文字「犀利哥」；混搭了，明明都有點碎，但允許那樣的碎裂編撰出更有趣的語言風，如「注音符號與羅馬拼音」、「南韓總統醜聞」、「婚姻平權」、「傳播小模陪土豪哥嗑藥過頭」，以及「毛小孩」、「網路霸凌」等，國事、天下事、網路事，事事掛心，形成內容有料、姿態豐富、文字華麗的「立峰調」。

認識立峰久矣，知他曾書「雜文」。很多人被「雜」字欺矇，以為那是貶意，善寫者必須胸羅萬千如海，才能野放船隻，或海帆或郵輪，祁立峰讓知識放洋（不是放羊啦），以一統的麥克風，成立他的「日月神教」。一直強調他的「文字峰」，因為這合乎作者意圖，行文貼近時代，更要靠近讀者，最好讓讀者與鄉民都當他是哥兒們，而不是老夫子、阿爸與阿母，這些人的談話老派，可能多屬良藥，但都讓人莫名反對起來。

當一個人怎麼說，任誰都無法為其佇足，說再多、寫再多，有何用？如果有人聽進去了，才會明白夫子之言在示人怎麼撥亂反正、藉古思今，從而在訊息無限大的世界汲取一對眼睛、一雙耳朵，辨明八卦天下中，誰是諸葛、誰能諸葛？

「葛格，是諸葛不是豬葛，要看清楚峰字標記，別跑錯手遊了喲……」

這就是祁立峰教授，遍開「八卦學」的一個原因了。

語言婚姻平權羅馬拼音網路霸凌
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