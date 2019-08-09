【2019第16屆台積電青年學生文學獎短篇小說組首獎】我見到你就好像我已經死了（下）

2019-08-09 00:28 聯合報 廖育湘（非學校型態實驗教育）



圖／想樂 分享 facebook

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安桀帶著他的貓在附近的河堤散步。他戴上耳機，找出那年在渡輪船頭等待海豚出現時安排的歌單。貓偶爾停下，看著河面靜靜划過的橡皮艇。

他想著那個在新年夜到來的烏鴉，忽然覺得六星期以來的虛構充滿欺騙和預言。他欺騙巧合與意志沒有關聯，隨即預言了巧合的發生全憑意志。他的語言術或許只是調染真實的一種幻術──安桀想起企鵝關於即興演出的愉快體驗，牠坦言那些零碎而連動的音節富有手感。

安桀的貓停了下來。

或許牠在郵件最末寫下「夢中見」也只是一種隨興而至、一種信筆。「確實夢見」，聽起來多麼詭異，事情非常懸疑。他很難不去假設每場夢遊都是對自我內在的速寫。那油膩、斑斕、腥臭而輕盈的黑暗腔室。

播放清單轉到了第五首歌，就是在那首歌的第十七至十九小節，他看見一個女子也爬上了船頭，帶著兩瓶啤酒。

「喂，你在聽什麼？」她問，在旁邊坐了下來。

安桀沒說話。他看著她的手腕，數著用皮革、貝殼、色澤沉穩的珠子編織而成的手鍊，一條，兩條，三……「十四條。」她打斷他，「全是我在沙灘上撿到的，撿了好幾個月。」

安桀拿下耳機。耳機線和他的頭巾纏在一塊。

「你在看什麼？」她又問。

「如果你很專注很專注地在聽音樂，其實眼睛是失焦的狀態。」安桀說。

女子不置可否。

「我在看海豚。」

她垂下穿著草編涼鞋的雙腳。來路不明的游牧民族。

「那些是嗎？」她忽然抬手一指，安桀順著望去，但那不過幾隻鯊魚露出水面的三角鰭。

「那是鯊魚。海豚會跳出來，追著船跑。」

「那得等海豚心情不錯。」她放下手，打開啤酒。

「好天氣比較容易見得著。」安桀說。

「好天氣也可以心情惡劣。」

他們不再說話，直到一個怪異的黑點在甲板上蹦跳不止，吸引了安桀的注意。

「過來啊，海膽。」女子伸出手臂，他才認出那是隻小貓。但貓沒有靠近。牠停在原地，垂著眼皮，尾巴弱弱地拂著腳跟。

「我的貓。牠渾身是刺。」

黑貓消失無蹤。安桀轉回去看著海面，太陽略微浮出，光束打在皺浪上有著奶油剛融化的顏色。

「你不如試著找找殺人鯨。」女子建議，望著安桀。

「殺人鯨不會出現在這附近。太熱了。」他說。

「企鵝就會。」她堅持。

安桀瞄了她一眼，聳聳肩，沒有再問。但願疑惑總能隨機地被解決。這導致他後來寫下一段企鵝在熾熱的太陽底下流浪的故事。故事的結尾，企鵝走進那片他常去兜風的海灣，在一間草率搭建的餐酒館喝了現剖椰子水以及一顆滾燙的芒果麵包。

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企鵝徒步橫越的雪原安靜而嚴寒，牠披上風衣，在下坡路段把琴盒當作雪橇使用。牠按著安桀郵寄給牠的地址而行，就在兩天前抵達一棟焦黑的房子，在那附近用裝著刀子的皮箱換來一把低音大提琴。「把刀擦乾淨。告訴對方它很利，可以切生魚片。」安桀寫道。過程非常順利。琴弓握起來非常平靜。企鵝等不及要彈奏它，形塑一種粗啞而優雅的聲響，能夠恐嚇音癡。雪愈下愈猛，綿密地堆疊而至，幾乎把企鵝的背塗白。

表演結束後，牠鞠了躬，回到角落，細心地收好提琴，搧涼摩擦了將近九十分鐘的琴弦，才把蓋子蓋上。

牠走向吧台，也要了一份「阿芙加朵」，拿到那扇毛玻璃窗戶旁的座位。企鵝望向黑暗的窗外，除了店內溢出的光線流淌在屋側的沙地，什麼也看不見。一隻肥大的寄居蟹尖銳地跋涉過眼前。

企鵝等著白色的冰淇淋與深褐色的濃縮咖啡慢慢地降溫和融解，絲毫未嘗。牠想起安桀在凌晨的生鮮市場描述著即將面臨的一日：餵貓，澆水，開會。詛咒和想念。企鵝說：「我無時無刻不在詛咒與想念。」

「你詛咒什麼？」牠記得安桀這麼問。

「詛咒生死一線，虛實一瞬，從今而後，繼往開來。」

牠記得安桀笑了一下，然後說：「我單純多了，我詛咒那些想要讓烏鴉穿上酒保西裝的人。」

「認為企鵝天生穿西裝的一樣該死。」牠說。有時牠回到那間刺眼的放映室，一台火車反覆駛過牆壁，牠會詛咒外面的永夜。「那你想念什麼？」

安桀思索了一下。「嗯，無夢的睡眠……每個沒有看見海豚的失望早晨。」

後來他提到了一些複雜無比的事情，像是手鍊的材質，還有燒焦的房子。他說話的神情旁若無人。

直到企鵝把咖啡倒入冰淇淋。杯裡到處是細小的漩渦。

「……就好像我已經死了。」他們默念和覺察，他們靠近，然後走遠。

企鵝拿起湯匙，湯匙反射著臉孔。他們並不知道。但在這裡，我們對死亡的感應是如此強烈……或許企鵝應該告訴安桀，死神是兩個戴著企鵝面具的傢伙，腋下夾著衝浪板，腳踏協力自行車，在椰子樹下吹著口哨揚長而去──而非牠這樣演奏如默劇、行禮似永別的作曲家。

企鵝放下湯匙，走回門口掛著的菜單，尋找一種Tabasco調味的捲餅。潮汐正隱隱退卻，浪花敲擊空氣，屋外的暗海仿若有銀光閃閃。

（下）

●決審記錄刊於聯副部落格：http://blog.udn.com/lianfuplay