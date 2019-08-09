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【聯副不打烊畫廊】許敏雄作品〈野地的呼聲〉

2019-08-09 00:25聯合報 聯副

許敏雄作品〈野地的呼聲〉。
許敏雄作品〈野地的呼聲〉。
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「當代藝術的紅地毯──2019中韓國際美術交流展」8月10日於張榮發基金會展廳（台北市中山南路11號）展至8月16日，8月10日下午二時開幕。

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