親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

誰最接近總統標準？ 柯文哲秒答：郭台銘啊

【書評‧新詩】楊宗翰／羅記桃花源，黑衣故事雲

2019-08-03 06:38聯合報 楊宗翰

《問津：時間的支流》書影。（圖／聯合文學提供）
《問津：時間的支流》書影。（圖／聯合文學提供）
分享

推薦書：羅智成《問津：時間的支流》（聯合文學出版）

羅智成（1955-）總也不老。自從林燿德以「微宇宙的教皇」為題評述羅智成詩作後，這位酷愛一身黑衣打扮的教皇，就是許多五、六、七、八年級文青的心頭好，閱讀書單裡永遠都有「我愛羅」的特殊位置。羅智成總是貪玩。因為愛玩好動，這位精力旺盛的創作者自行判定「大腦過動」，而且除了上個世紀九○年代的一段空白，他就算再怎麼忙於戀愛、家庭、編務、公職、事業，寫詩就是他的終生勞作，也是他的休閒娛樂。早年《聯合文學》曾替羅智成製作「無法歸類的創作者」專輯，我倒覺得他不只是無法歸類、拒絕歸類，應該說羅智成一直在反思創作如何歸類，與探索詩究竟有何邊界？從二○○五年啟動迄今的「故事雲」書寫計畫，應當就是這位跨界詩玩家的暫時解答。他在《迷宮書店》（2016）裡嘗云，這個計畫欲「透過故事或劇本的創作，探索參與其他的藝術或影藝形式的可能」。同處他也提及，在繳出《迷宮書店》之前，已經完成〈桃花源〉等作與早期詩篇〈說書人柳競亭〉的劇本改編。明乎此，便知《問津：時間的支流》（2019）不是一時興起，而是羅記版本桃花源最新樣貌——情節跌宕中敘述者彷彿藉問津一事，持續叩問：何謂「理想」？怎分新／舊？該走還是該留？是建構抑或解構？

羅智成《問津》跟洛夫《漂木》（2001）皆逾三千行，可視為新世紀以降台灣現代詩史，在這廿年間收穫的兩大長詩鉅作。不同處在洛夫筆下心繫家國命運，轉化個人際遇，終成《漂木》之天涯美學；跟洛夫一樣祖籍湖南的羅智成，《問津》以帶長輩溯源返鄉／返湘為本事，從昔日祖父的恍惚夢境開篇，連結到奶奶想回老家「永周邑」之願。後者是詩人以當代心智來塑景，拓展而成的桃花源想像。此地久與世隔絕，得等待每六十年一次的穀雨之時，趁春水大漲跟「無若溪」雙源合流，才能從中覓出蹊徑。敘述者在陪奶奶回家的過程中，方知六十年前原來在此處實習做「司命」（掌管占卜與鬼神之事）的她，與因傷昏迷而誤入桃花源的軍官相戀。奶奶因愛想要出走（「我義無反顧／干犯所有的禁忌／愛情已徹底點燃了我／女巫的基因」），打算私締盟誓的二人，終於逃離了沉睡的永周邑。可是這段遭遇不能向人訴說，只得由兩人孤立承擔，「而孤立也是／我們愛戀最完美／最完美的形式了……」。

羅智成的企圖，當然不會止步於一則淒美愛情故事。陶淵明〈桃花源記〉述及晉武陵漁人誤入後，隱士劉子驥「聞之，欣然規往。未果，尋病終。後遂無問津者。」既要成為新問津者，就得以詩筆建築「永周邑」細節，甚至包括「位權」跟「貨權」等新創概念。羅智成除了發揮想像構圖著色外，也參考過湖南古城鎮、新店、烏來、石碇、太魯閣、客家土樓，今古拼貼，真幻相濟，難怪詩中敘述者說，穿越樓宇廂房時「感覺夢越作越深了」。《問津》中帶入的環境、生死、胡漢之別、建築形式、紀年方法等，可以看出羅智成有意嘗試讓「詩」走得更深、更細，也更遠。值得注意的是，從《傾斜之書》中的〈問聃〉、〈離騷〉，到《擲地無聲書》中的「諸子篇」系列作，羅智成詩中的先秦圖像一直為愛詩人津津樂道。這次《問津》中寫道「被夢寐以求的古代」、「我的先秦時代終於有聲音了」，可視為詩人對往昔之先秦圖像，一次更豐沛完足的造型塑影。

既然被列入黑衣教皇的故事雲系列，就難掩欲將其與小說或劇本創作揉雜的企圖。四月十三日晚間在華山紅館的《問津》發表會上，由多位詩人文友交錯朗誦書中段落，搭配魅惑樂音繚繞，現場氣氛頗有「在時間的支流」，錯入桃花源的恍惚感。「天堂的門已經打開／滿眼繽紛、桃紅的粉彩／將他凡間的視野完全遮蓋」，吾人若能認同以詩跨界，在小說、音樂、戲劇、聲光、氣味聚合的故事雲中，當可體會彼時祖父的驚訝與感受，並能進一步確立自己心中的桃花源樣貌。

詩人建築愛情聯合文學夢境
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

【翰墨知交情】莊靈／有一分證據，說一分話（下）

2019-08-02 00:03

【閱讀‧散文】蔡詩萍／我所不夠理解的悔之，正是我所喜愛的悔之，最迷人之處！

2019-08-03 06:40

【閱讀‧世界】何致和／班究竟是什麼？

2019-08-03 06:35

【文學遊藝場‧第30彈】水果詩徵稿辦法

2019-08-02 00:38

鴻鴻／呼喚想像的劇場——思考「讀劇」的筆記

2019-08-02 00:02

【慢慢讀，詩】渡也／明山書局裡的豹——紀念永遠不再回來的那個少年

2019-08-02 00:00

【客家新釋】葉國居／濫泥糊毋上壁

2019-08-01 06:00

【慢慢讀，詩】斯人／月亮

2019-08-01 06:00

【翰墨知交情】莊靈／有一分證據，說一分話（上）

2019-08-01 06:00

幾米〈空氣朋友〉

2019-07-31 06:04

【散文詩】許水富／居陋室

2019-07-30 06:54

【聯副空中補給：為你朗讀24】顏艾琳／對弈

2019-07-30 06:48

黃錦樹／母雞歸來

2019-07-30 06:37

【聯副不打烊畫廊】張維元作品 〈一起去看星星〉

2019-07-30 06:33

佳樺／一種離開的方式

2019-07-30 06:31

【慢慢讀，詩】張堃 ／水燈

2019-07-30 06:29

張讓／雨天書

2019-07-30 06:01

【野想到】李進文／無法成為

2019-07-29 00:08

【慢慢讀，詩】林宇軒／散步者

2019-07-29 00:05

【追憶似水年華──1960年代 6】向陽／一個村童的詩人大夢

2019-07-29 00:03

【想起那一年——我的20歲】凌明玉／我的少女偽龐克小史

2019-07-28 06:47

【慢慢讀，詩】鍾喬／在夜色中寫給客家歌手黃瑋傑

2019-07-28 00:02

【追憶似水年華──1960年代 5】林文義／秋天的孩子

2019-07-28 00:02

【節氣食堂】王浩一／竹筍，有節的君子

2019-07-27 06:00

【書評‧散文】江鵝／中年之間

2019-07-27 00:23

【出版者言】陳素芳／為長者斟酒，替新人上菜

2019-07-27 00:07

【剪影】陳幸蕙／九二共誓

2019-07-27 00:06

【書評‧散文】夏樹／她和他的鏡子之家

2019-07-27 00:04

【慢慢讀，詩】陳牧宏／冷冷——在貴船神社，致M。

2019-07-26 00:10

【野想到】李進文／一人

2019-07-26 00:06

【星期五的月光曲】看文學，聽電影

2019-07-26 00:05

【雲起時】洪荒／都是因為愛

2019-07-26 00:03

【聯副文訊】2019新北文學獎收件延至8月10日

2019-07-26 00:02

【追憶似水年華──1960年代 4】林載爵／一個中學生的書架：1960年代的閱讀史

2019-07-25 06:34

【星期五的月光曲】畫出希望，寫出能量

2019-07-25 06:28

【慢慢讀，詩】嚴忠政／狐狸的名字

2019-07-25 06:15

【極短篇】鍾玲／獨臂慧可的任務

2019-07-24 06:38

幾米〈空氣朋友〉

2019-07-24 06:21

【亂彈古典】蔡詩萍／你不知道有多討人厭！

2019-07-24 06:19
看更多

熱門文章

「我希望你學習流淚」駱以軍這樣教兒學會愛

2019-08-02 12:35

【周末好書選】父子情深與相處之道書單

2019-08-02 18:13

【閱讀‧散文】蔡詩萍／我所不夠理解的悔之，正是我所喜愛的悔之，最迷人之處！

2019-08-03 06:40

盜火劇團《幽靈晚餐》：參與是為了脫逃

2019-08-02 11:40

【記憶藏寶圖】高月卿／從前那個年代

2019-08-03 06:00

【青春名人堂】石芳瑜／狼性與小確幸

2019-08-03 06:00

戴世琪／黃圈圈的異想世界

2019-08-03 06:00

【閱讀‧世界】何致和／班究竟是什麼？

2019-08-03 06:35

【書評‧新詩】楊宗翰／羅記桃花源，黑衣故事雲

2019-08-03 06:38

【話題徵文：攝影時代】吳彧／鬼臉

2019-08-03 06:00
看更多

贊助廣告

留言

Top