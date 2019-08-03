【書評‧新詩】楊宗翰／羅記桃花源，黑衣故事雲

2019-08-03 06:38 聯合報 楊宗翰



《問津：時間的支流》書影。（圖／聯合文學提供） 分享 facebook

推薦書：羅智成《問津：時間的支流》（聯合文學出版）

羅智成（1955-）總也不老。自從林燿德以「微宇宙的教皇」為題評述羅智成詩作後，這位酷愛一身黑衣打扮的教皇，就是許多五、六、七、八年級文青的心頭好，閱讀書單裡永遠都有「我愛羅」的特殊位置。羅智成總是貪玩。因為愛玩好動，這位精力旺盛的創作者自行判定「大腦過動」，而且除了上個世紀九○年代的一段空白，他就算再怎麼忙於戀愛、家庭、編務、公職、事業，寫詩就是他的終生勞作，也是他的休閒娛樂。早年《聯合文學》曾替羅智成製作「無法歸類的創作者」專輯，我倒覺得他不只是無法歸類、拒絕歸類，應該說羅智成一直在反思創作如何歸類，與探索詩究竟有何邊界？從二○○五年啟動迄今的「故事雲」書寫計畫，應當就是這位跨界詩玩家的暫時解答。他在《迷宮書店》（2016）裡嘗云，這個計畫欲「透過故事或劇本的創作，探索參與其他的藝術或影藝形式的可能」。同處他也提及，在繳出《迷宮書店》之前，已經完成〈桃花源〉等作與早期詩篇〈說書人柳競亭〉的劇本改編。明乎此，便知《問津：時間的支流》（2019）不是一時興起，而是羅記版本桃花源最新樣貌——情節跌宕中敘述者彷彿藉問津一事，持續叩問：何謂「理想」？怎分新／舊？該走還是該留？是建構抑或解構？

羅智成《問津》跟洛夫《漂木》（2001）皆逾三千行，可視為新世紀以降台灣現代詩史，在這廿年間收穫的兩大長詩鉅作。不同處在洛夫筆下心繫家國命運，轉化個人際遇，終成《漂木》之天涯美學；跟洛夫一樣祖籍湖南的羅智成，《問津》以帶長輩溯源返鄉／返湘為本事，從昔日祖父的恍惚夢境開篇，連結到奶奶想回老家「永周邑」之願。後者是詩人以當代心智來塑景，拓展而成的桃花源想像。此地久與世隔絕，得等待每六十年一次的穀雨之時，趁春水大漲跟「無若溪」雙源合流，才能從中覓出蹊徑。敘述者在陪奶奶回家的過程中，方知六十年前原來在此處實習做「司命」（掌管占卜與鬼神之事）的她，與因傷昏迷而誤入桃花源的軍官相戀。奶奶因愛想要出走（「我義無反顧／干犯所有的禁忌／愛情已徹底點燃了我／女巫的基因」），打算私締盟誓的二人，終於逃離了沉睡的永周邑。可是這段遭遇不能向人訴說，只得由兩人孤立承擔，「而孤立也是／我們愛戀最完美／最完美的形式了……」。

羅智成的企圖，當然不會止步於一則淒美愛情故事。陶淵明〈桃花源記〉述及晉武陵漁人誤入後，隱士劉子驥「聞之，欣然規往。未果，尋病終。後遂無問津者。」既要成為新問津者，就得以詩筆建築「永周邑」細節，甚至包括「位權」跟「貨權」等新創概念。羅智成除了發揮想像構圖著色外，也參考過湖南古城鎮、新店、烏來、石碇、太魯閣、客家土樓，今古拼貼，真幻相濟，難怪詩中敘述者說，穿越樓宇廂房時「感覺夢越作越深了」。《問津》中帶入的環境、生死、胡漢之別、建築形式、紀年方法等，可以看出羅智成有意嘗試讓「詩」走得更深、更細，也更遠。值得注意的是，從《傾斜之書》中的〈問聃〉、〈離騷〉，到《擲地無聲書》中的「諸子篇」系列作，羅智成詩中的先秦圖像一直為愛詩人津津樂道。這次《問津》中寫道「被夢寐以求的古代」、「我的先秦時代終於有聲音了」，可視為詩人對往昔之先秦圖像，一次更豐沛完足的造型塑影。

既然被列入黑衣教皇的故事雲系列，就難掩欲將其與小說或劇本創作揉雜的企圖。四月十三日晚間在華山紅館的《問津》發表會上，由多位詩人文友交錯朗誦書中段落，搭配魅惑樂音繚繞，現場氣氛頗有「在時間的支流」，錯入桃花源的恍惚感。「天堂的門已經打開／滿眼繽紛、桃紅的粉彩／將他凡間的視野完全遮蓋」，吾人若能認同以詩跨界，在小說、音樂、戲劇、聲光、氣味聚合的故事雲中，當可體會彼時祖父的驚訝與感受，並能進一步確立自己心中的桃花源樣貌。