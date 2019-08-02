鴻鴻／呼喚想像的劇場——思考「讀劇」的筆記

2019-08-02 00:02 聯合報 鴻鴻



一開始我是不喜歡讀劇這種演出形式的。身為一個導演，想做的、能做的就是把劇本加以不可思議的形象化，調度演員、空間、聲響，渾身解數。而讀劇，等於把導演的主要工具都剝奪了，剩下演員的聲音詮釋，而已。讀劇，無異於劇本的一種扁平化呈現。

後來漸漸可以從專業本位退開一步，從更大的脈絡看待劇場這門藝術的必要性，尤其是和電影對照之後，我的想法產生了質變。

可以說越大眾化的電影，越是傾力於將觀眾無法想像的事物，具體地推向眼前。不管是《玩具總動員》之類的動畫電影、《侏儸紀公園》之類的科幻災難片、或是《雨果的冒險》之類的兒童冒險電影，都塞滿了危機、追逐、拯救的動作橋段，人物的表情也都是他們情緒反應的鮮明「圖解」。淺顯的主題（比如「友情」、「忠誠」、「團結」……）經由這種包裝，能夠讓觀眾在強烈的感官刺激之後回味，就足以收買大多數人心，認為這是一部好電影。

但是劇場恰恰相反。

多數戲劇最強烈的事件都不在觀眾前發生，不管是希臘悲劇的殺戮場景、契訶夫劇中櫻桃園的拍賣、或是卡瑞‧邱琪兒《遠方》中連陽光和地心引力也選邊站的世界大戰。戲劇寫的是這些事件的餘波、這些經歷者的餘生、作為微不足道的受害者或共犯的喘息。劇場這種媒介在現實條件上的重重限制，或許竟成為一種幸運，讓它得以倖免於張揚取寵（當然意在張揚取寵的劇場也從不或缺）。

羅蘭‧巴特在《明室》中提到：「相機就是觀看用的時鐘。」令我聯想到咔嚓、咔嚓的聲響，宛如抽象的時間被定格為形象，但那真實的時刻已無法歸返。類似這種關係，寫作者選擇劇場，則像是選擇一種未來空間，在這空間孕育那未曾真實發生的想像。從「未曾」到「未竟」，或許就是劇場得以起舞的機會。劇場成為想像的舒陳，最好的呈現或許也不是演示，而是為想像配上音樂，令之在觀眾腦海起舞。

我想到兩部「非典型」電影，可以作為佐證。柏格曼《假面》，一名護士向一位失語症病患傾訴一次海濱性狂歡的體驗。從頭到尾都是獨白，臉部特寫，沒有片刻的閃回畫面，一切情慾訴諸想像，在沉默的聆聽者面前更見張力。另一部是莒哈絲的《卡車》，全片只是莒哈絲本人和演員傑哈‧德巴狄厄在斗室內讀劇本，劇本內容是一個搭便車的老太太和卡車司機的對話，偶爾穿插從卡車內往外拍攝的街景空鏡。

這兩部「想像的電影」，影像並未喧賓奪主，反而是提供了材料：文本與演員，讓演出在觀眾腦海發生。我也想起有一年在亞維儂看陽光劇團前台柱喬治‧畢勾（Georges Bigot）演出貝克特的《無言劇》，劇情是一個男人被不斷從舞台上方垂下的物件作弄。但那是一個空台，從頭到尾沒有物件出現，而原本無言的劇本，卻被縱橫全場的演員給一字不漏讀了出來。像一個繪聲繪影的說書人，在觀眾面前呼喚出了一個「想像的劇場」，其力道非但不遜於正式演出，甚至因為將貝克特的獨特文筆傳神表達，而更具魅力。

劇場，我發現，原來是介於小說與電影之間的一種可能。而讀劇，則是一種給予留白讓觀眾參與創作的遊戲。

尤其，讀劇所耗心力與創意雖不少於完整演出，但製作條件可以更隨機、更自由、更精簡，當然也更環保。在一個小劇場製作動輒都需上百萬的時代，讀劇作為溝通、推廣、美感共享的方式，甚至可以說是一種美德了。

最終我毫無保留愛上了讀劇。

●由黑眼睛跨劇團、阮劇團、亞細亞の骨合作的〔青年世代未完成──日本當代讀劇祭〕將於8月16-18日在台北月見ル君想フ演出別役實《滾湯冒泡煮鍋鍋》、宮本研《阿Q外傳》、黃理子（オノマリコ）《多重戀愛遊戲》三個文本，探究當代青年的戀愛、革命、與生存危機。詳情請上網：https://reurl.cc/zaWWe。