〈節氣食堂〉王浩一／竹筍，有節的君子

2019-07-27 06:00 聯合晚報 王浩一



不喜歡筍子料理的人應該少見，大部分人是區分喜歡與非常喜歡兩種。

台灣正月過年吃冬筍、三月有雨後春筍、清明前可以採收箭竹筍、四五月則是桂竹筍，七八月盛產的是綠竹筍，到了九月還有麻竹筍、烏殼綠竹筍。可是，如果我告訴你除了箭竹是原生種，其他的都是清領時期引進台灣，你會不會昏倒？

賞竹吃筍是我們文化的基因，古有明訓「無肉令人瘦，無竹令人俗」，也說「竹掃把掃馬路，竹筍子掃腸肚」。蘇東坡初到黃州，才看到漫山遍野的青青翠竹，居然能夠感覺到竹筍的清香，「長江繞郭知魚美，好竹連山覺筍香」。我們來「用力吃」竹筍大餐吧！

一年之際在於春，先從「日式春筍飯」開始，這是很傳統的「歡迎春天」儀式，做法是先調製「海帶柴魚傳統高湯」，再混有米酒、薄鹽醬油和些許的鹽。另外備料油豆腐皮，切成絲狀。關於春筍，介紹一下新知識如何讓筍子去苦澀：先帶皮磨製蘿蔔泥，加入等量的清水和1%鹽，將去殼的春筍切成小塊，浸入蘿蔔水裡，時間需30-60分鐘，再另外汆燙一二分鐘即可退澀，最後切成筍絲或是筍片。三合一放入電飯鍋，拌勻，按下煮飯鍵。大功告成，熱飯裡盡是滿滿新鮮清新的春天味道，甘鮮筍香旬味盡入五臟廟。

桂竹筍採收辛苦，筍農都是摸黑作業，工作結束天光甫亮。我曾經參觀過竹山小鎮的「桂竹筍市」，黎明前市場已經展開熱鬧拍賣活動，人影與叫價聲令人興奮。桂竹筍料理如下：剝殼後，先行煮熟，處理後裝入保鮮盒，可以冷藏保存幾天，隨時取出需要的量來熱炒、悶滷，非常方便。家常菜的雞油燜煮桂竹筍、桂竹筍炒五花肉、桂竹筍炒肉絲等等。推薦「福菜桂竹筍爌肉」，客家料理的福菜，我以為是讓它勝出的理由。

綠竹筍，我說是「上帝的盛夏禮物」——這是我定義綠竹筍的鮮甜好滋味讚美詞。挑選新鮮綠竹筍有幾個要訣：一：不要選等腰三角形的，矮胖的牛角形是極品。二：觀察筍尖，如果太綠代表「見光太久了」，「出青」味道會有苦味。料理的方式「涼筍+美乃滋」，香甜多汁。如果你到日本料理店，請仔細研究涼筍刀法，下次自家料理時可以讓甘美筍鮮更上一層樓。

冬筍是立春前未出土的幼筍，是孟宗竹在寒冬裡長成的天地精靈，質嫩味鮮，清脆爽口，珍稀所以售價不菲。如果因為它金黃色的細絨，稱「毛筍」也說得通。它是極度畏光的珍饈，選購的重點「挑選筍尖小葉是黃色」，如果是綠色者就是「肉質變硬了」。冬筍炒飯，你一定要嘗過，這是令人驚呼連連筍食神奇料理，以新鮮濁水溪白米飯當底，爆火翻炒冬筍小絲與蛋絲，火候的精氣神是關鍵。不用肉絲，素蛋炒飯的筍香更顯精湛而且迷魅，遠遠超過加了肉味的炒飯，因為冬筍香韻的純粹，就是一切！至於「冬筍蒜苗湯」萬湯之王，篇幅有限，大家自行想像。