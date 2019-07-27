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【書評‧散文】夏樹／她和他的鏡子之家

2019-07-27 00:04聯合報 夏樹

《雲端的丈夫》書影。(圖／寶瓶文化提供)
《雲端的丈夫》書影。(圖／寶瓶文化提供)
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推薦書：沈信宏《雲端的丈夫》（寶瓶文化出版）

古早笑話了，什麼都不會的丈夫，老婆給什麼吃什麼，沒給，就餓著。一日老婆要回娘家，給做了個大餅，套脖子，三餐吃這個吧！就放心出門。幾天後回來，老公還是餓死。原來，吃完前面的餅，懶得把後頭的餅轉過來吃，就這樣，餓死了算。

讀沈信宏《雲端的丈夫》，之一的她，特別想起這個笑話。

先是暗笑。她，全身上下帶著女人的怨氣與不滿，〈日日〉〈夜夜〉做了所有大小事，就是沒辦法做自己。而丈夫的不能與不為，真到了只剩一隻嘴的地步。果然，〈負責吃的人〉這篇就是，在家等吃，老公張嘴就抱怨：「好久喔，快餓死。」這不是笑話是什麼，大男人主義？

進而齒冷。如果一個女人，出則黃臉之婆，入則糟糠之妻，被現實消磨殆盡，掙脫不了層層「家」鎖，那就難怪某清潔產品要主打「威猛先生」，因為家裡的這個，〈無垢〉中原形畢露：「丈夫就是垢，他讓家變髒」，讀到這裡，很多女人都會跳起來擊掌。

終於悲哀。這些無良丈夫眾生相，有無「一竿子打翻一條船」我們不知道，但的確出自一顆深情細膩的心。對照〈雲端的丈夫〉，乃有〈垂釣的妻子〉。當男人自我感覺良好，「她」進化了，尤其鼻子，聞著丈夫像「餿敗的大魚」。你有網海無涯，我也有臉書像條船，架好釣竿，等著新魚來汰除死魚。這樣的對比很犀利，也很悲哀。沈信宏「雲端了」女人的愛，丈夫是假的，自拍是假的，留言是假的，讚是假的。女人回收自己的心，像回收一個讚。

悲哀之後，才是懂得。

雲端上沒有直播的真相是，之二的他，自述兒子、丈夫、父親的男人三部曲。〈玫瑰之夜〉窺見成長噩夢，如鬼如魅如瞳鈴眼。家庭暴力是一根最尖銳的刺，刺入心裡。儘管滴血，沈信宏走出暗夜，將母親與妻子的形象重疊，如玫瑰盛開護持著愛。〈關於開車的事〉，則是一條自省的來時路，以父之名，提醒了我們，不管如何對待與被對待，每個人，最終還是要回家。

而大部分篇章，仍是生活細節，女性為妻為母的溫柔與強悍。沒有說愛，可字裡行間，滿滿都是對妻子的敬與愛，自比豬隊友，希望「能跟上她的步調，成為更好的伴」。雖然妻子冷冷反擊：「沒差，我一個人也可以。」但男人清醒了，「在她身邊，就有回家的感覺」。這就對了，不必翻轉，更能打破性別，弱者，你的名字不是女人。

這也是她和他的鏡子之家，許多場景一再出現，沈信宏一人分飾兩角，面對面來說「不」：不會、不滿、不依、不黏、不醒、不睡。親子之間，夫妻關係，可以「互相攪和」，全攤成一堆〈爛泥〉，也可以是一棵〈開花的樹〉，「心裡有花，就能看到花」。兩性對話，有時並不需要交集，鏡子之家會汙損破碎還是光潔亮麗，就在於，你怎麼「看」了。

《雲端的丈夫》看似容易讀，卻沒那麼簡單。拿來座談，是兩性關係教材；放上雲端，沒有最爛，只有更爛。但另有一種功用我想很好，3C時代，或許這是很讚的「婚姻搜尋引擎」。掛在脖子的大餅不轉過來吃沒關係，至少掉下來的芝麻要撿乾淨吧。

婚姻寶瓶文化自拍親子兩性關係
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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