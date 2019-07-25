【追憶似水年華──1960年代 4】林載爵／一個中學生的書架：1960年代的閱讀史

一九八七年十月的《南方》第十二期製作了「六○年代的台灣」專輯，有一篇文章勾勒了當時的文化面貌：那時候台灣的知識分子一方面汲汲於吸吮來自「祖國」的大傳統中的文化精髓，另一方面，歐美文化則伴隨著經軍援助，以排山倒海之勢迎面襲來。這股大潮流洶湧澎湃，一是血濃於水，一則絢麗迷人，面對這樣的抉擇，大家都不禁感到困惑、徬徨。知識分子隨即在六○年代各揭大纛，展開論戰。但這次的文化運動又是西風壓倒東風，中國文化傳統再次被鞭韃，西方文化又再獲得青睞，成為六○年代台灣社會的主導文化。這樣的描述對當時一個中學生來說，只能從成長中慢慢摸索、了解。然而，從一個中學生的閱讀過程中所感受到的文化脈動與變化遠比這樣的描述更複雜、更多樣。

《大自然的真珠》形成了林載爵日後對散文風格的偏好。 分享 facebook 一九五九年離開了偏遠的台東太麻里華源國小，進入台東市的師範附小，開始有了比較好的閱讀環境，比如每班都有一份《國語日報》，學校旁邊的社教館雖然藏書不多，但已足夠一個小學生閱讀一些有趣的傳記。一九六四年離開台東中學轉到台南長榮中學就讀，閱讀的資源更多了。也許國文老師是客家人吧，向我特別推薦了桃園作家林鍾隆剛出版的《大自然的真珠》。林鍾隆是一位多產作家，一生出版了約八十本著作，但這一本卻是他最早的一本，也是我閱讀的第一本散文專輯。他的筆調平靜、安寧、素樸，與後來接觸的中國二、三○年代作家的情感表達方式相當不同。他這樣描述風：「我以為有風使然，看看路邊的鳳凰木，樹枝並沒有動。仔細再瞧，咦！葉子在輕輕地搖著呢！多微的風！卻如此深刻地透入人的身體裡。我希望我之於別人，但願如早晨的涼風，不必讓他知道，只要能深入他的靈魂深處。」我不清楚對一個十四歲的少年，這樣的描述會有多大的感受，但可以確定的是，這本台灣作家的散文集卻形成了我日後對散文風格的偏好。也許也因為這樣的影響，讓我在一九七○年代初能夠進入台灣老輩作家的世界。

《孔門十大精神》由羅聯絡自費出版。 分享 facebook 考上台南一中以後第一位國文老師羅聯絡是一位儒學的愛好者。他在一九四八年來到台灣後就一直教授「中國文化基本教材」與「國文」兩門課程，課餘潛心研究儒家典籍，特別是《宋元學案》與《明儒學案》的研讀與辨微。他的口音相當重，基本上能專心聽他上課的同學少之又少，可能我表現了一點興趣，他就送了我他自己自費出版的《孔門十大精神》與《宋明理學辨微錄》。這兩本書對高中生來說是深了一點，筆記式的寫作方式也不容易閱讀，但是在他的指導下，一九六七年我以「仁義的功用」為題參加孔孟學會主辦的全省高中學生孔孟學說論文競賽，竟然獲得第二名，還得到了一筆獎金。這樣的鼓勵更讓我樂意進入中國傳統的文化世界，並且對文化原鄉有了更多的想像。

這時候有關大陸文革的消息已經片片斷斷傳來，對於近代中國的衰敗與動亂有了更深的感觸，加上暢銷書鄧克保（柏楊）的《異域》的感染，哀傷更重。《異域》敘述了一九四九年國民政府軍隊從大陸撤退後，一支潰散的孤軍在雲南與緬甸叢林邊區建立起了游擊隊基地，這批孤臣孽子得不到政府的支援，又腹背受敵（共軍與緬軍），他們在生死邊緣的絕境當中奮戰到底，其血淚經歷、袍澤情誼真是感人肺腑，對一個高中生而言自然也深受觸動。一方面是歷史與現實的苦難，一方面是文化原鄉的鄉愁，兩股激流在胸中交互激盪。

然而，此時外在的文化氛圍卻是一場中西文化論戰的餘緒。一九六一年十二月的《文星》雜誌上刊登了胡適的《科學發展所需要的社會改革》，在這篇文章中，胡適依舊延續了一九二六年「我們對於西洋近代文明的態度」以來的中西文明觀點：「我們應當丟掉一個深深的生了根的偏見，那就是以為西方的物質的（material）、唯物的（materialistic）文明雖然無疑的占了先，我們東方人還可以憑我們優越的精神文明（spiritual civilization）自傲。我們必須學習承認東方文明中所含的精神成分（spirituality）實在很少。科學和技術確然代表我們東方文明中不幸不很發達的一種真正的理想主義，真正的精神」。其後隨即引發胡秋原與李敖的辯論，一場一九六○版的中西文化論戰從大陸搬到了台灣上演，雙方言論與一九三○年代並無太大差異，主要的意義在於透過這場論爭，中國文化在台灣如何繼續發展落地成為台灣的問題。

一九六五年十二月中西文化論戰隨著《文星》被查封而結束，但是論戰後中西文化的失衡已經是一個事實。文化的鄉愁與西方的召喚兩股力量互相拉扯。年輕的杜維明這麼說：「學文學的不懂得莎士比亞是恥辱，但沒有摸過杜工部是可以原諒的；學哲學的不能不知道康德，但可以完全忽視朱熹；學歷史的沒讀過《羅馬覆亡史》是遺憾，但沒摸過《史記》卻很平常。於是從失落的一代到異鄉人到無根的浮萍。」在這種背景下，陳之藩的〈失根的蘭花〉成為一九六○年代流傳最廣的一篇文章。「失落的一代」或是「無根的一代」也就成為一九六○年代的標記。

《存在主義》文集，是認識存在主義很好的入門書。 分享 facebook 中西文化論戰以及現實的迷惘也激發了知識界、青年學生了解西方思潮的渴望。陳鼓應主編的《存在主義》（台灣商務）出版於一九六七年，創下了六月初版，十月四版的銷售紀錄，而這也反映了當時年輕人的普遍心態：因為失落，所以要「存在」，這也是當時的中學生對「存在主義」的第一個最粗淺的了解。一九六○年代中期存在主義已經在台灣傳播，《存在主義》是一本收集許多作者文章的文集，除了說明存在主義的內涵外，也介紹了齊克果、尼采、海德格、雅斯培、沙特、卡夫卡、卡繆等人的思想，是很好的入門書。書中的一些句子，如：存在主義興起於一片反抗的呼聲中；人被注定是自由的，自從他被拋進這世界的瞬間，他要對他所做的一切事情負責；人的存在除了行動之外別無他望。所有這些觀念如同警句一般呼籲著像我這樣的高中生打破失落的現狀，以行動證明自我生命的存在價值。我們就是用這樣的想法來了解存在主義。

孟祥森集中精力翻譯了《齊克果日記》、《作為一個作者我的作品之觀點》等齊克果的作品。 分享 facebook 在這個時候出現了一位翻譯家孟祥森，他首先集中精力翻譯了《齊克果日記》、《作為一個作者我的作品之觀點》、《死病》、《憂懼之概念》等齊克果的作品。齊克果的基本主張，如，唯獨自由的人才會有真正的焦慮和絕望，人只有在焦慮和絕望當中才能碰觸到生命具體的存在困境。而存在就是抉擇，就是在困境中選擇成為自己的可能性，而且每個選擇都是由自己孤獨完成的等等這些觀念都透過孟祥森的譯介傳播開來。然而，存在主義帶給我們的是打破現狀的力量還是走向更深的虛無？就像《異域》是時代苦難的註解，王尚義的死後遺著：《從異鄉人到失落的一代》與《野鴿子的黃昏》（一九六六）是迷惘與絕望的註解。我們迷失，找不到出路，既有體制的力量太大、太沉悶、一成不變，我們想要改變，卻無能為力，連吶喊都做不到，這是當時的一種心理狀態。

韋伯的《基督新教的倫理與資本主義的精神》，為戮力於人文思潮出版的協志工業叢書之一。 分享 facebook 在渴求西方思想的狀態繼續發展時，出版社是一個主要的推動力量。文星被查封後，水牛出版社（一九六六），志文出版社（一九六七）相繼成立，「水牛文庫」與「新潮文庫」不斷出版西方哲學、思想、文學的翻譯作品，我們的書架上開始增加了沙特、卡夫卡、卡繆等人的著作。連老字號的台灣商務「人人文庫」，大同公司附設的「協志工業叢書」都加入了這個行列，台灣的出版業進入一個新的時代，以出版品來引領思想的發展。翻譯的領域也逐漸擴大，「協志工業叢書」有了韋伯的《基督新教的倫理與資本主義的精神》，也有了約翰．密勒的《論自由與論代議政治》，我們對西方近代經典的閱讀有了更多的機會。在閱讀上我們真正進入了現代時期。

一九六九年春天，大家都在忙著準備大專聯考，偶然間在圖書館讀到一篇介紹東海大學的文章，提到東海大學具有濃厚的國際色彩，是東西文化交流的接觸點；以創造性和實驗性的精神來建立學校的制度；質重於量；教學為主，研究為輔。這篇文章所描繪的大學理想與精神以強大的吸引力讓我最後做了捨國立而就東海大學的選擇。九月，帶著興奮的心情進入被我認為是世外桃源、高等教育典範的東海校園，開始了新的求學階段。一切都那麼美好，一九六○年代也跟著畫下句點。新的年代展開了新的氣象，新的形勢產生了新的問題，帶來了新的思考，產生了新的運動。我們離開了一九六○年代的迷惘與失落，進入了一九七○年代的參與與投入。