聯副／【星期五的月光曲】畫出希望，寫出能量

2019-07-25 06:28 聯合報 侯延卿 報導 圖／本報記者 聯合報 侯延卿 報導 圖／本報記者 林俊良 攝影



6月28日的月光曲活動，由可樂王與凌性傑擔綱朗誦，主持人是許悔之。三位都是愛詩的人，展開一場「詩與畫的對話」。

1998年誠品還沒有圖文書專區，可樂王的《旋轉花木馬》被放在笑話區。2000年他出版《可樂王AD／CD俱樂部》，陳珊妮拿書中詩文去做《拜金小姐》第一張唱片。《拜金小姐》第二輯趕時間，可樂王必須在一星期內填寫所有歌詞。他用中國古詩詞為素材，搭配陳珊妮的歐陸電子音樂風格，製造衝突感。可樂王小時候住在基隆礦區，國小三至六年級每年代表學校參加交通安全、保密防諜圖畫比賽……這輩子沒得過繪畫方面的獎項，倒是後來因為《拜金小姐》上台領了獎。可樂王播放〈蝶戀花〉、〈點絳唇〉、〈青春驪歌〉等MV代替朗讀，他說寫歌詞是一種地獄！

可樂王。 分享 facebook 可樂王喜歡唐宋時代的工筆畫，他在宋朝李迪的〈秋卉草蟲〉圖中看見「螳螂沒抓到蟲，一臉悔恨的表情」。不過他比較喜歡畫開心的圖，他為基隆火車站彩繪「小啾趴趴走」系列，小啾的名字來自畫室陽台上每天早晨小鳥啁啾的叫聲；畫作中常出現的圓形圖案，彷彿可以旋轉、綻放，是他自我療癒的心靈符碼。這幾年他的創作理念，如同他的畫〈為你點亮滿天的星星〉，畫裡的星星雖小，卻是誠摯的心意。

許悔之形容可樂王的畫充滿想像力且幸福洋溢，有如五彩繽紛的烏托邦。可樂王「幻日之夜與神祕異獸」畫展於秋刀魚藝術中心舉行（展至7月28日），他以投影片介紹了幾幅作品：〈站在屋頂上的小啾〉表達站在高處看清全世界的渴望；〈哈囉，海鷗先生〉畫中人很小，鳥很大，因為人只是自然的一部分，不必把自己放太大……

凌性傑。 分享 facebook 凌性傑這次分享一系列寄往高雄的情書，講述在日本的旅行經驗，出自《島語》一書。他選讀的最後一篇〈寫字的人〉，則是節錄自〈文學少年遊：蔣勳老師教我的事〉。近年他勤讀與能量有關的書、練瑜伽，並嘗試理解人的脈輪。從2016年開始，他想要進行一種不一樣的找回自己能量的方式──去日本的寺院裡抄經。抄經很簡單，照著虛線描字即可，然後在抄經紙左邊寫下姓名、地址、願望。他說某次一行四人抄經，許下的願望全數成真！

高野山、比叡山、恐山是日本三大靈場，凌性傑已走訪其中兩處──高野山與比叡山（分別是空海大師與最澄大師的弘法基地）。今年暑假他安排去青森縣的恐山，據說在恐山可看見死去的親人，他期待與那些已從日常生活中消失的親人再度連結，好奇他們會以什麼樣的形式出現在身邊？每個人的生命中各有苦難與難處，如果可以藉由旅行暫時達到隔離哀慟的效果，偶爾逃避一下還不錯。

凌性傑計畫寫一篇散文，題目是〈背對世界的方式〉。現代文學史上最知名的背影就是朱自清的爸爸；凌性傑最關注的背影則是佛教繪畫中的達摩（達摩曾經面壁九年）。無論面壁、打坐或抄經，皆是某種程度用背影看世界。凌性傑以旅遊演繹「背對世界」的哲學，試圖寫出自己用背影看世界的方式。

在和歌《萬葉集》的時代，人們相信每一個語詞都有一種神祕的力量。凌性傑祝福大家善用語詞，在運用語詞的同時也獲得能量與溫暖。