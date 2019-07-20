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【想起那一年 —— 我的26歲】栗光／我的澳洲 奶粉喪屍歲月

2019-07-20 06:20聯合晚報 栗光

工廠所在的小鎮，過去以開採錫礦聞名。
工廠所在的小鎮，過去以開採錫礦聞名。
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雖是奶粉廠，

此處一頭牛也無

「……本來在澳洲，後來人家找她，寫了好多封信要她回來。」年假半夢半醒間，隱約聽見外頭大人們在談話。聲音是外婆沒錯，不過說的是哪家親戚？「聯合報指名要她啊！」終於聽齊關鍵字，原來說的是我。外婆心中的我。

在聯合報副刊服務邁入第五年，過去一直把握長假出國，不曉得自己「聲名遠播」。這個被她描述得不輸給岳飛十二道金牌的精采故事，我猜親戚年年都會被複習一遍，所以平日相見眼裡總有神奇讚許。也多虧這些鋪陳，睡得晚大家都很體諒，報業嘛，肯定是為了工作，絕無可能是追劇至深夜。

嗯，是不追，因為我更喜歡把老老舊舊畫質差的《六人行》拿出來溫習。為什麼要看了又看？不知道，大概是太常感受世間瞬息萬變，就會想沉浸一下一成不變。以前看，看的是自己長大的樣子；現在看，看的是自己過去的影子，鑑往知來。

因此，那天榮幸與作老、項社長、義芝老師、瑜雯姊、盛弘哥和幾位同事聚餐時，有人舉杯謝謝誰誰誰當年挽留他，誰誰誰又是誰誰誰面試的，能進來要敬誰誰誰一杯，我忽地聯想到第六季第十五集──主角們想像自己若在人生轉捩點做出不同選擇，未來將變得如何？

而我，或許也存在著那樣關鍵的時刻。

2014年三月我抵達澳洲，下機沒多久，還來不及到銀行開戶，便由長輩牽線獲得一個好機會，至偏鄉的奶粉廠工作，包吃包住集二簽。工廠屬於一位有澳洲公民身分的中國人，平時很少出現，出現時心情多半不好，只有見到台灣背包客會換上笑吟吟的臉。

雖是奶粉廠，此處牛無一頭，奶粉都是從紐西蘭運來的，裝罐後賣到中國。我曾困惑這樣運費是否划算，並暗自擔憂碳足跡過高；可是之後的遭遇告訴我，顧不上人的地方，是沒有空間講究環境生態的。

澳洲實在太大，

動身就是賭博

老闆承諾澳洲政府會開出職缺，是故員工組成多元，有尋工的在地人，有等老闆核發簽證好換得澳洲公民身分的中國人。總之，都是混一口飯吃的，多求於人者則混兩口。日子不壞，儘管午晚餐和中國人一起吃桌菜，與吃三明治的澳洲同事存在隔閡，但打工旅行簽證像某種通行證，說明我不求職位、沒有企圖，時間到了自然會走，形成一種好聚好散的氣氛。

工作內容很簡單，運輸帶送來裝罐封蓋的奶粉，我一手抓一個進箱，集滿六個送封箱。機械化作業與廠房嘈雜的咖答咖答很適合發呆，我一度要悟道飛升，偏偏被那些三天二頭出狀況的設備阻撓。機械專長的同事先上，不行就換工程師來重新編碼，有時一編就好，有時就這麼耗掉一個下午。後來增加貼標機，要修理的東西更多了。澳洲東部及南部部分州，夏季行日光節約時間，我早出晚歸，感覺上下班光影變化不大，和團隊的工作進度一樣。

待了幾周，我能簡單地維修進罐機、封蓋機、封箱機、膠帶機、貼標機……其實還滿有成就感的。喔，據說他們之所以想雇一個台灣女生，是期待我進廚房做菜，沒想到我花一個上午只削了一袋馬鈴薯皮，那些上海北京來的男孩使使眼色，求東北大媽放過我也放過大家，人盡其才很重要。

安安穩穩工作存錢一段日子，某天老闆忽然出現，凶神惡煞盯著大家刷洗機台。同事間流傳耳語，澳洲政府盯上公司，如不改善環境將勒令停工。為此，我被派進須穿戴網帽、口罩、無塵衣及鞋套的「紅區」，打掃一些男生大手不好整理的地方，也把地上的奶粉塊給刮除。沒多久，工廠正式停工。

那陣子，我當過活動寫手、飯店房務，也通過疏芬山淘金鎮的導覽員徵選，準備實習轉正職。機會看起來多，未來卻不明朗，澳洲實在太大，動身就是賭博，交通和房租壓得我喘不過氣。為避免胡思亂想，沒有工作的日子我一天至少散步三小時，消耗體力，晚上再省著喝一瓶五澳幣的酒，並試著寫一點東西。那時住在一戶澳洲人家倉庫改建的房間裡，共用廚房衛浴，但白日要放輕聲音，減少攝水，莫使房東發現一點生命跡象──我的房租都是按周給的，沒有遲過，但她非常介意年輕人無事在家，寫稿也不行。

幾個月後，奶粉廠來電，老闆找到一位在中國有資深相關經驗的人當廠長，開工有望。

工作穩定的時候，休假會進城，圖為城裡鐘樓地標。
工作穩定的時候，休假會進城，圖為城裡鐘樓地標。
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有共同敵人時，

大家感情最和睦

這次回去，半數澳洲人都離開了，他們工資高，勞動意識強，講究工作幾小時要有一個break，等身分的同事成為主事者心腹。接著再度接到電話，上面的要把一位台灣女孩換掉，希望我找人遞補。要找，也得先知道問題在哪，那女孩反應一向快，究竟觸犯什麼大忌？我婉轉向廠長請教，他複述問題，笑而不答。當晚，照顧我的中國同事把我念一頓，說沒有人這麼傻逼——是這樣嗎？廠長前兩天不是追著我們聊星座嗎？

笑容比老闆還深入肌理的廠長和我們相處好長一段時間，日子很忐忑，卻也回味無窮。他苛刻，經常不給大家吃飽，而為了營造威嚴，一定遲遲地進場，要所有人等他。東北大媽看不下去，悄悄地讓先回來的人吃一頓，等廠長就定位大家再陪他吃一頓。

那時照顧我的中國同事剛從學校畢業不久，為簽證必須滿足各種要求，經常脫不了身，不曉得偷食計畫行之有日。某晚，他又給廠長罵得懷疑自我，發著愣，拿著勺，正要裝一大碗，見我從旁經過，居然毫不遲疑地把勺碗遞出──他人高馬大胃口好，怕盛完了我沒得吃。我露出神祕微笑眨眨眼：「我不太餓，你吃飽比較重要。」這位同事深情凝望我，東北大媽見狀在一旁笑：「嚇，你們現在講話一個比一個高。」

有共同敵人的時候，是大家感情最和睦的時候。廠長愈險惡，大家下班愈歡樂。有人釣魚當消夜加菜，有人吃著吃著冒出一句：「政府怎麼就沒抓到他，讓他溜來澳大利亞？」這才知道，廠長來自三鹿集團，2008年中國奶製品汙染事件與他不無關係。

有野心的人和有野心的人在一起。休息時間，我穿過空蕩蕩閒置的實驗室，進到辦公間，裡頭一張張藍圖充滿期許，唱著老闆如何夢想企業蓬勃發展，這裡那裡都來開一條生產線。可我怎麼看怎麼像《惡靈古堡》中受喪屍病毒感染的保護傘公司；如果拾獲一本日記，翻開說不定依序寫著：「今天長官允許我進入紅區協助配製奶粉。」「一包配方粉的重量似乎不對，這樣真的可以嗎？」「今日也停工，大家士氣低落。」「有員工離開了。」「奇怪，那個人不是離開了，怎麼在廢棄廠區看到他搖搖晃晃地走過？」

廠長突然出現

向我招手……

以上純屬想像，但隨著人力精簡，我深入核心，漸漸覺得最初能得到執照才是奇蹟：大包裝奶粉破了，那就剝掉外層繼續放進機器裡；東西過期，攪拌攪拌以後含量就不高了；設備上的粉，從白到黑，好似大家的良心。

喪屍終究沒有戲劇性地出現，可性情產生轉變的人不少。比如老闆弄丟笑吟吟的臉，受夠所有人日復一日的清潔，卻始終拂不去他的塵埃。也比如有一天，其他同事剛好各忙各的，我一個人在黃區提著桶子準備換水，廠長突然出現向我招手，嘰哩咕嚕講一堆話，然後伸出食指，滑過我的臉頰。我困惑地看著他，他笑瞇瞇地望著我。不記得誰先走開，我默默拜託同事，指派任務時請避免我與他單獨一室。

同事把我叫進紅區，一個進出麻煩、理論上安全的地方，但很不巧，我偏偏在換無塵衣的小間給他碰上，唯一沒有監視器的地方。

「妳要進去啊？」

「他們叫我進去幫忙。」

「那這件給妳穿。」他把自己脫下的無塵衣給我。

我以為眼前的是小氣廠長，想省一件無塵衣的錢，卻聽見他說：「哎呀，不該給妳穿的。」刻意停頓一下，「這樣，妳身上就會有我的味道。」原來是飢腸轆轆想吃肉的廠長。

差不多就是這個時期，收到繽紛版主編德俊哥的通知，他即將返鄉經營熊與貓咖啡書房，邀我回來接手版面。恭敬不如從命，我加入了副刊家族。隔年，前同事告訴我，樹倒猢猻散，奶粉廠被平等工作監察署查獲違法，深陷另一風暴。我沒有追問細節，但甜美的難堪的瞬間浮現眼前。

作者簡介

栗光

一個沒有鴻鵠之志，但有藤壺之志的人。東華大學華文文學系畢業，任職於聯合報，執編繽紛版。

同事澳洲簽證賭博
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