【書評‧武俠小說】駱以軍／違逆古典的極限的召喚

2019-07-20 00:02 聯合報 駱以軍



《劍如時光》書影。（圖／聯經提供） 分享 facebook

推薦書：沈默《劍如時光》（聯經出版）

這部長篇的第一輪五個短篇，讓人想到昆丁‧塔倫提諾的《黑色追緝令》（The Pulp Fiction），五個結尾，讓人不知所云，懸空停格於故事中人命運的尾聲，但訊息量的密度太大，不及交代這各自畫框中人的糾纏前因，但作者便魔幻豪奢的炫示了這樣，如黑中炸雷的午夜場「滅絕大戲」，最刁鑽的武俠讀者也不能不承認，這是五篇極品。它們各自充滿懸念，希臘悲劇式的「不得不」，當然還是用「天驕絕頂」（後來我們知道他們是一直遞換，如同演員在角色後面的衰老、換新、男女老少都可能扮演……天下藏鋒的發韻劍、老絕頂藏無神的意奪劍、小絕頂鳳雲藏的雲雨雙劍）。在大滅絕之境，不同的人物，被捲進死亡的巨大結界，而心思翩翩。

其實，不敬的說，我讀完這五章（放在本書最前，但其實是各自人物的最後命運），第一個念頭是，他不要寫後來的，這五篇已是神品，我知道他想要展示，這樣五個「爆烈之章」，往前推，等於倒著讀，每一章往下翻的，都是「前傳」，這種時間倒推的結構設計，或是《劍如時光》他在哲學或抒情性對「時間」是最恐怖的，倒帶的上溯各自時光的初點。但我覺得一旦必須去解釋，前面這五章的前因，家族（或門派）恩怨，那種種登登登登的不可思議力勁，會減弱。

這最前頭的五個「結尾」，戛然而上，之所以好，便是一股殺氣、霸氣、滅了之前我們熟悉的或以金庸集大成的中國現代武俠小說的，「故事播放習慣」。沈默其實在他許多的出手，都帶有這種「喂，醒醒吧，在這中國一百年的武俠小說時光，那恆久不變的現實感、觀劇感、時光意識，外面的二十世紀西方小說，已出現多少，多大的翻天覆地」啊。所以他寫非典型情愛，裡頭多有拉子情誼或老 GAY的色慾。轉寫女子的生產，或產後憂鬱症、或老人身體的衰老、或平庸的父親內心的「哈姆雷特」、或醜怪的問天鳴讓我們想到徐四金《香水》中的葛奴乙……種種種種，這都是非常「現代意識」的主人公處境。他們的困境，和蕭峰、令狐沖、張無忌全然不同，另一則是他那不可思議的，可怕的描述能力，運鏡的特寫，必須是經歷過現代好萊塢觀影經驗，才會從我們眼睛竄爆的《駭客任務》、《全面啟動》的充滿爆烈的運動感、光焰或原子彈爆炸的衝擊波，質能互換乃至於刀劍在神乎其神的對絕境界，改變物理學習慣，自由的液態化、或器態化了。好幾場劍之神降臨，真的驚心動魄，你完全折服這作者是「武俠書寫」新境界的才華。

以前支撐金庸小說，那個「儒、釋、道、法」的一個集體宇宙，我們愛的蕭峰、虛竹，他們正是被這「儒釋道」驅趕出去，但可能是那個「自我形成正派的武林」其實已經將真正的儒釋道的心靈自由或慈悲忘卻了，所以我們在金庸小說的巨大迴圈之後，得到了愛情小說或義理小說的滿足、安慰，但沈默的世界，那個傳統武俠小說中的「儒釋道」不見了。人物各自內心劇場，其實全是西方現代主義式的、徐四金、福克納、卡夫卡、納博可夫，甚至昆德拉。在我這樣一個讀者讀來，非常有意思。這是個大話題，或許將來的評論家可以探討，一種違逆古典的「極限」的召喚，所以我在這本書會讀到許多深有所感，甚至自己投射進去的，「現代創作者對藝術的癡迷、瘋魔」，但真實上是身體的核廢料化，變成渣。

對性愛的描寫，不論是在那個「武俠內向之境」視為不正常或正常的性，作家皆展示了強大的素描力，或是「性」之後延續的女性懷孕、婦人的情慾、身體的敏感變化，乃至於衰老（性在衰老中的芬芳盡失，感傷與黯淡），這皆讓習慣武俠之「情」（不論癡、瘋狂、絕愛）的讀者，有一種非常陌生、怪異的，「現代感」的侵入。

這樣的「人體攝影」，又和所謂（譬如還兩劍法）運劍時「天經的明氣轉進地脈，地脈中的暗氣流入天經，爾後明氣又竄回天經，暗氣也折返地脈」這種「武俠中匪夷所思的內功氣勁的靈動創造」，完全不同。所謂「劍道的魔性絕對」，這種敘事造成閱讀者的內在幻覺大激爽，我想只有在閱讀《火影忍者》時才能得到略相似的驚駭、閃電、炸裂，眼前想像的時空被燦爛到不可思議之境（連看好萊塢的《變形金剛》、《復仇者聯盟》都遠不及）。

包括他寫到伏飛梵在金風頂，意外因參觀仙劍天驕、神刀天機的終極男女刀劍之戰，意外練成寰宇神鋒的「炸裂、劍學的至高境界」；包括他寫到舒餘碑因對妻子仙歡之愛慾，愛慾而舞成之「二十八道寰宇無盡藏」的精華輪現……我想這些特異的「書寫狂歡」之展現，放在一百年來武俠小說的各種讓人眩目顫慄的武近乎神鬼的場面，都已是經典了。

沈默獨創的「劍神時刻」，乃在於他將波赫士的「飛矢辯」引進了武俠小說的書寫，乃在於時間可以暫停，而將那暫停之時間劇場，進行上下四方光影明暗之布置。這是中文小說非常奇異的物種演化，他的天才，可以將烏有、創造，而宛然若真的頂級武藝（不論是近於神，可殺神的劍；或參透天機，彷彿其中已形成自己生命的刀）的動態對決中，不斷創造出許多獨立小時間的運動、變形、延異，次元另開。這真的很怪，彷彿卡爾維諾那經典教材「月光映照的銀杏葉地毯」被N次方的實踐了。

這種劍術「炸裂」時刻，時間被取消的諸多「小時光」之靈動，不斷被造出，配合著不同情境下，不同人名的劍術臻於神的用劍者，內心不同的陰暗、哀愁、創傷、被棄之孤獨，或不見於世的自我怪物感，它們已是一匹亂針刺繡，或說是百感交集的織布或如徐四金《香水》那樣的逞筆下讓人瞠目結舌之「感官的無限放大，並進入『繁』的祕境」。但這位作家的野心，在於這些「小時間的法輪竄動者」，他們被放在一個更大的時間中，倒走的大框架，我們倒看著他們如何被造化，真正的漫長的人世時間、生、老、病、死，終至塌倒、腐朽。