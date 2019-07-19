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劉羽軒／小環與骨灰

2019-07-19 00:03聯合報 劉羽軒

他說要去做婚戒之前，我長久審視自己的左手無名指，試著想像，那裡將被套上一個銀色的環。涼涼的、細細的。

三天兩夜的東部旅行，民宿在海邊，一片黑暗中，浪濤聲如爆炸太空灰的筆電播放《波希米亞狂想曲》。佛萊迪翻開絨布盒之前，他從行李挖出小盒子，替我戴上戒指。友人曾問我，「妳想過如果被求婚嗎？」「沒有。我想他不會這麼做吧。」──真正被求婚的那刻，我只是笑著，也為他戴上戒指。

據說日本餐廳不供應溫水，是因不冰不燙的水，好像棄置許久才拿出來，沒禮貌兼不衛生。戒指沒有預期中那麼涼，一旦戴久了，比溫水更礙事。也許是這樣，他在睡前把我們的戒指收好，在盒子裡面，它不會變溫，不會受損，永遠都是剛好套得進無名指的銀色小環。

曾看綜藝節目介紹過多種處理骨灰的方法，其中一種是做成鑽石。受訪的老人皺起眉頭，「太麻煩了。把我的骨灰丟到垃圾桶就好。」那並不需要拋磨出亮光──但戒指不一樣。戒指被製造出來，便是要比我們之中任何一個，活得更牢固、更閃亮。我想起母親手上的環，反覆拿去銀樓洗淨了，看起來仍是全新的。

「你想怎麼處理自己的骨灰？」他側躺著，背對我，可能再一分鐘就會睡著，「我要灑在海裡。從船上灑下去。」閉上眼，我開始想像如塵的粉末落在海上，某些角度看來，像小魚翻騰。那日是東部午前常有的大晴天，日光照在海上十分刺眼，我沒戴墨鏡，只得用手遮住半邊視野。

銀樓太空行李爆炸
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