聯副／與未來通信 2019第十六屆 台積電青年學生文學獎金榜

2019-07-18 06:21 聯合報 聯副



台積電文教基金會．聯合報副刊╲主辦

短篇小說獎

首獎

廖育湘〈我見到你就好像我已經死了〉

獎學金三十萬元，晶圓獎座一座

2000年生，非學校型態實驗教育一年級，喜讀快詩，川流不息的小說。聽數字搖和電影配樂寫作──長期睡眠，短暫醒神，專注於描述在他人作品與自身現實日夢等無數個世界徘徊擺盪的奇遇。曾獲高雄青年文學獎。

得獎感言：

謝謝我的家人朋友，評審老師，所有不請自來的讀者們。謝謝你們注視與保佑這個作品。謝謝獎金，得到獎金就好像我活過來了。

〈我見到你就好像我已經死了〉描述的是往逝經驗堆疊之下的神祕難解，有如路過的倖存者在壞毀建築體的斷面懸崖獨自站立，安靜望著變幻異常的風景，彷彿在等待著什麼降落，讓他激動，思索，質疑和哀悼。像是未來已來，讓他能像回想昨日之夢那樣，去想。

●二獎

歐劭祺〈不會退的浪〉

獎學金十五萬元，獎牌一座

2003年生，高雄中學一年級，雙魚座A型，聽說這種人最會耍心機。曾獲全球華文學生文學獎、馭墨三城文學獎、高雄市青年文學獎。很會拿佳作跟優選。小說創作初心者。

得獎感言：

謝謝評審，謝謝第一讀者。題名引用蘇打綠〈你在煩惱什麼〉的歌詞（搭配這首歌享用這篇作品，會有不一樣的味道）。希望還能更好。

●三獎

魏子綺〈聾〉

獎學金六萬元，獎牌一座

2001年生，彰化精誠中學三年級，將入學交大外文系。

曾獲第33及34屆武漢國際楚才作文一等獎、第11屆聯合杯全國總決賽特別賽事組優選。

喜歡海和雪，即便只在夢縈時分見過。寡言但多思多想，目前仍在尋找子期。

得獎感言：

瞬間所有詞語壅塞了我的邏輯，只剩下感動；原本我寵慣了、只敢攥在懷裡的稿子在放手之後，竟能凌風而起。感謝聯合報，也謝謝評審願意垂憐我滿紙荒唐，謝謝鋼琴，謝謝陳怡君老師總是溫柔地對待我和我的稿子們，您真的是仙女。我還想繼續做一瓣失重的蒲絮如雪，優雅地在凜空中伸展、結晶、成體，拋開預設的終點才能飛得更遠。

●優勝獎 五位

楊智淵〈我曾為總統上過菜〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2001年出生於台北市，大同高中三年級，即將邁入大學生涯。

國中開始嘗試寫作，讀書之餘偷空書寫，曾獲台北市青少年學生文學獎佳作。

熱愛文學，尤喜歡小說，期許未來自己也能如推崇的作家一樣寫出優秀的作品。

陳子珩〈妹妹的紅金魚〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2000年生，高雄女中三年級。出生於二十世紀末，剛撕下身為雄女人的標籤。一頭魚缸裡的鯨魚，喜愛文字與書香；即將展開尋找海洋的旅途，方向不定，目標未知，唯一肯定的是會不斷走下去。

曾獲得全球華文學生文學獎小說組第一名。

王有庠〈家事練習〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2001年生，興大附中二年級。來自台中市，氣溫和人一樣美好的都市。時常在路上或行走中暫停下來，低頭記下每個人性碰撞的時刻，總不肯輕易放過。

朱可安〈深海〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2001年生，北一女中三年級。因為喜歡生物所以選擇了三類組，但又因喜歡寫文章而常被質疑該在一類組，結果最後考上台大機械，簡直就像集點一樣全晃了一圈的奇怪人類。

吳浩瑋〈換〉

獎學金一萬元，獎牌一座

筆名吳彧，2001年生，東山高中三年級。摩羯座。

喜歡卡式磁帶，藝術跟文學。

在Instagram上以粉刷「午夜——色房間」為職。

曾獲新北市文學青春組散文首獎、全球華文學生文學獎小說三獎及散文佳作、東華奇萊文學獎高中組散文首獎。

新詩獎

●首獎

呂澄澤〈書房〉

獎學金十萬元，晶圓獎座一座

台北人，2000年於桃園出生。高中就讀建國中學，並於16年年底休學一年，17年加入紅樓詩社。

得獎感言：

首先，我只能說我很意外（誰不會？）。我很感謝在這途中指教我作品的Ｄ、Ｈ、Ｓ和Ｗ，還有那個促成我寫這首詩的人，最後是出錢讓我寄掛號信的父母。對我來說，這個獎是一個放暑假時能出現最好的驚喜。我是一個擅長懷疑自己的人（見我的詩），這也成為我創作的來源之一，而得獎給我的或許是一種我自我懷疑的答案。但我不會停止懷疑。不過我依然十分感謝評審的肯定。

●二獎

吳浩瑋〈空調式戀愛〉

獎學金五萬元，獎牌一座

筆名吳彧，2001年生，東山高中三年級。摩羯座。

喜歡卡式磁帶，藝術跟文學。

在Instagram上以粉刷「午夜——色房間」為職。

曾獲新北市文學青春組散文首獎、全球華文學生文學獎小說三獎及散文佳作、東華奇萊文學獎高中組散文首獎。（又一次懷抱虛榮地列出獎項）

得獎感言：

「沒想到除了小說跟散文之外，你也會寫詩啊！」

若是能收到這樣的回饋，那便再好不過了。

●三獎

葉儀萱〈透依雷特神父〉

獎學金二萬元，獎牌一座

2001年生，桃園大園鄉下仔，中央大學附屬中壢高中三年級。即將就讀中央大學客家學系，喜歡火星文跟注音文，我很怪，希望將來能被稱作文青。

得獎感言：

寫這首詩的時候我在重慶，消夜是最地道，辣油兩公分厚的串串，半夜兩點，不自量力的我感到屁股在燃燒，於是坐在馬桶上生出了這首詩（好噁）。

〈透伊雷特神父〉是想告訴大家，別傻了，美少女拉的不可能是彩虹。希望你們會喜歡，然後讀它的時候不要覺得臭臭的。

最後感謝當時在台灣幫我寄稿的余同學，你超凱瑞的。

●優勝獎 五位

連思瑜 〈我倆相對無言〉

獎學金六千元，獎牌一座

2000年生，台中人，曉明女中三年級。

也許，並不是為了寫作，而也許是，我想盡可能地保有耐性與誠實，在光線與陰影、溫柔與殘忍、迂迴與直進、言說與不可言說，乃至於，自我與公眾之間，留下一些什麼，並且，反覆而有所覺知地，追求自由。

陳有志〈搬家〉

獎學金六千元，獎牌一座

2001年生，花蓮高中三年級，一個自小就很喜歡誤用誇飾與譬喻的後山小孩，在國中漸漸發現，自己所騎的山豬頭上長了幾朵長相怪異的文藝向菇類。上高中後就把山豬祭祖了，「寫」色的番刀。常把還沒醃好的生豬肉吃下，「謳」出更多的山豬。

葉芷妍〈醒〉

獎學金六千元，獎牌一座

生於2003年仲夏，台北人，新北市板橋高中一年級語資。

嗜書，迷詩，花了七年跟調色盤相處，喜歡梵谷，喜歡隱喻，喜歡電影和藍色，常常過度思考，認為美是生活必需品，並想用溫柔的文字擁抱所有感知。

周軒羽〈規律的三拍子〉

獎學金六千元，獎牌一座

2000年生，台北人，建國中學三年級。熱愛科學，對社會議題亦不失興趣。偶提筆，摻有非主流文字，內容不離校園生活時事。

歐劭祺〈情書〉

獎學金六千元，獎牌一座

2003年生，雙魚座A型，聽說這種人最會耍心機。高雄中學一年級。曾獲全球華文學生文學獎、馭墨三城文學獎、高雄市青年文學獎。很會拿佳作跟優選，但是最近學著看開一切，所以眼睛只睜開八分之一，只看到「優」一個字。

散文獎

●首獎

葉儀萱〈重慶印象〉

獎學金十五萬元，晶圓獎座一座

筆名今暄，2001年生，中央大學附屬中壢高中三年級。桃園大園鄉下仔，即將就讀中央大學客家學系，喜歡火星文跟注音文，我很怪，希望將來能被稱作文青。

得獎感言：

身為在長輩面前總是很小很小的一個孩子，我不確定自己有沒有發言的權利，所以我哭，我寫，但這不是給父親的一封信，彆扭地說，他大概也不在乎。

我所做的，只是把心裡面想的事情統統嘔出來，再好好包裝成能見人的樣子，只敢在臉書偷偷蓋樓的我，也許哪一天真的可以釋懷，在那之前，希望大家提醒玻璃心的我多曬太陽。

●二獎

李樺〈橡膠樹林〉

獎學金十萬元，獎牌一座

筆名藍希蘋，2002年生，北一女中二年級。現役少女，仰賴陽光而活，患有陰天憂鬱，喜歡粉圓和茶。曾獲2014國際小學生電腦創意寫作比賽國際銀牌、2016玩字時代國中組入選、北市青年第25屆金筆獎創作比賽高中職組散文第二名、第十二期綠園文粹散文組第三名等。

得獎感言：

收到得獎通知時全身發麻，和媽媽一起研究了很久才確定不是詐騙，實在是沒什麼真實感，好怕這消息是假的喔。真的非常感謝評審們，辛苦了，你們其實是天使吧。然後謝謝毛線球，我們可以再去喝一次手搖杯，這次我請你，這篇文章也是要獻給你的。還有羅老師、爸爸媽媽，我得獎了，好想哭喔，謝謝你們支持我寫作，我愛你們。

●三獎

林子喬〈尋光〉

獎學金二萬九千元，獎牌一座

2002年生，明道中學高中部二年級。

喜歡刺蝟，喜歡放空，喜歡野薑花。

希望有一天可以寫出漂亮的字、講出溫暖的故事。

希望有一天小雞可以破開蛋殼探頭看世界、小蜘蛛可以織出一幅嵌上露水的文章。

得獎感言：

尋光誕生在某一個平凡的夜晚，客廳吊燈的光依舊在天花板上映出一片昏黃。

我很慶幸現在能夠笑著看這些泛著夜色的字句，也很謝謝評審能喜歡這篇暖黃燈下的作品。

感謝柏勛老師在經過我兩光的行為後仍然肯定我、給我鼓勵，

能被您教到，我真的很幸運。

●三獎

顧庭弘〈無染〉

獎學金二萬九千元，獎牌一座

筆名顧望，2001年2月生於台北，建國中學人文暨社會科學資優班三年級。

得獎感言：

2019年對於台灣的LGBT+族群無疑是具有標誌性的一年。能在這個時刻以這個獎項、這份作品標記自己的十八歲，是我的莫大幸運。謝謝評審老師們。

謝謝所有的緣分，謝謝屁孩、柴犬、胖胖、CKDC跟CC老師。謝謝爸爸、媽媽與家人們，是你們讓我相信有人永遠支持著我。

（以上兩位並列三獎，平分三獎五萬元、優勝獎八千元總獎學金）

●優勝獎 四位

曾亦修〈洞〉

獎學金八千元，獎牌一座

2002年生，新竹高中一年級。熱愛寫作、繪畫，想藉由自己的筆抒發想法，因緣際會地走上了創作這條路。

洪嫚均〈疤〉

獎學金八千元，獎牌一座

2001年生，國立中興高中二年級。擔任國立中興高中的學測戰士，曾獲第十六屆中台灣聯合文學獎小說組佳作。幻想嫁給羽生結弦，為了配得上自己喜愛的人，正在努力讓自己變優秀。

鄭捷勻〈盯梢地鼠〉

獎學金八千元，獎牌一座

2002年生，蘭陽女中二年級。和名字不一樣地慢慢走了十七年，一路前行，一路收集。喜歡幻想，喜歡故事，喜歡皆大歡喜的結局。

呂翊熏〈理想的樣子〉

獎學金八千元，獎牌一座

2000年生，新竹女中三年級，校刊社退役網管，即將開始台北的生活。袖珍少女，自比為一隻小刺蝟。曾獲台積電青年學生文學獎短篇小說組首獎、竹中竹女文藝獎小說組第一名。

2019高中生最愛十大好書

太宰治《人間失格》（漫遊者文化出版）

加布列‧賈西亞‧馬奎斯《百年孤寂》（皇冠出版）

白先勇《臺北人》（爾雅出版）

安東尼‧聖修伯里《小王子》（版本眾多）

吳明益《天橋上的魔術師》（夏日出版）

林奕含《房思琪的初戀樂園》（游擊文化出版）

東野圭吾《解憂雜貨店》（皇冠出版）

曹雪芹《紅樓夢》（版本眾多）

張愛玲《傾城之戀》（皇冠出版）

簡媜《水問》（洪範出版）