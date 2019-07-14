親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

世大運／跆拳道女團摘金 中華隊8金超越目標

【野想到】李進文／傍晚

2019-07-14 00:00聯合報 李進文

傍晚涼涼地剝開這輩子，橘瓣似的一片片，不常覺得自己多汁，但心中保存微糖。

夢想偶爾還是會從手機螢幕跳出來，像廣告，令人不耐，又覺得它的一廂情願也算癡得可愛。

沒有孤獨的時間，怎算是時間呢？一生有多少回憶值得我一個人靜靜傻笑？

廣告夢想
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

牛油小生／寫給未來情人的足球指南（上）

2019-07-14 00:00

【慢慢讀，詩】綠蒂／繪本

2019-07-14 00:26

張佑生／寄生上流的氣味

2019-07-14 00:00

【節氣食堂】王浩一／肉桂，味覺的豔遇

2019-07-13 06:57

【想起那一年　我的13歲】葉國居／水鮮鮮

2019-07-13 06:21

【閱讀世界】魏可風／無中生有之道

2019-07-13 00:10

【書評‧小說】林韋地／重回半島的在台馬華文學

2019-07-13 00:05

【書評‧散文】凌性傑／溫柔的理由

2019-07-13 00:03

【慢慢讀，詩】辛金順／浴火

2019-07-12 00:39

【剪影】梁正宏／許願紙

2019-07-12 00:07

【追憶似水年華──1950年代 補遺】亮軒／永生纏綿的生命線

2019-07-12 00:01

【慢慢讀，詩】然靈／屬貓的你

2019-07-11 06:54

張曉風／有些感覺， 我以為我忘了

2019-07-11 06:03

張大春／鉛字是鄉愁

2019-07-10 19:03

【文學遊藝場．第30彈】水果詩

2019-07-10 06:00

鄭培凱／唐宋天下第一茶

2019-07-10 06:00

聯副／幾米〈空氣朋友〉

2019-07-10 06:00

王正方／老頑童，Action！

2019-07-10 06:00

【文學相對論7月 二之二】愛亞、周震／人生實難，路走不通，就……

2019-07-09 00:04

【文學相對論7月 二之一】愛亞、周震／人生實難，路走不通，就……

2019-07-08 00:35

【野想到】李進文／骷髏

2019-07-07 00:10

沈信宏／狗狗猩猩大冒險

2019-07-07 00:07

【慢慢讀，詩】解昆樺／煙彌留

2019-07-07 00:03

【想起那一年，我的16歲】二八年華，我的和弦

2019-07-06 06:55

【節氣食堂】王浩一／芒果，夏天的顏色

2019-07-06 06:46

【剪影】吳敏顯／群書遺言

2019-07-06 06:32

【閱讀世界】魏可風／百年前的燎原星火

2019-07-06 00:18

【2019作家巡迴校園講座】寫作是一種節制的藝術——黃麗群與陳夏民對談「寫作的勇氣」

2019-07-06 00:09

張啟疆／貓老大（下）

2019-07-05 06:59

王璞／香港的酒吧

2019-07-05 06:58

【慢慢讀，詩】楊小濱／樹上的毛巾

2019-07-05 06:43

【聯副文訊】2019全國台灣文學營 報名至7月10日止！

2019-07-05 06:02

張啟疆／貓老大（上）

2019-07-04 06:27

【剪影】陰翳光影

2019-07-04 06:09

【慢慢讀，詩】路寒袖／在門口罰站的天使

2019-07-04 06:06

幾米【空氣朋友】

2019-07-03 06:44

孫少英／看見台灣了

2019-07-03 06:40

李昂文學上演「新娘妝」

2019-07-03 06:34

林文義／掌中集 二則

2019-07-03 06:28
看更多

熱門文章

【世界在我腳下】楊世泰／歸零，西班牙朝聖之路

2019-07-13 06:00

【想起那一年　我的13歲】葉國居／水鮮鮮

2019-07-13 06:21

【青春名人堂】林華勁／爵士學歷制式化，是好是壞？

2019-07-13 06:00

【節氣食堂】王浩一／肉桂，味覺的豔遇

2019-07-13 06:57

【動物閃光】布朗尼飛魚／鸚哥魚啃咬珊瑚礁的影響

2019-07-13 06:00

張佑生／寄生上流的氣味

2019-07-14 00:00

牛油小生／寫給未來情人的足球指南（上）

2019-07-14 00:00

【慢慢讀，詩】綠蒂／繪本

2019-07-14 00:26

【野想到】李進文／傍晚

2019-07-14 00:00
看更多

留言

Top