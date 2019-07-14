【野想到】李進文／傍晚

傍晚涼涼地剝開這輩子，橘瓣似的一片片，不常覺得自己多汁，但心中保存微糖。

夢想偶爾還是會從手機螢幕跳出來，像廣告，令人不耐，又覺得它的一廂情願也算癡得可愛。

沒有孤獨的時間，怎算是時間呢？一生有多少回憶值得我一個人靜靜傻笑？