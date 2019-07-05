張啟疆／貓老大（下）

2019-07-05 06:59 聯合報 張啟疆



圖／Silvia 分享 facebook

「一名男孩，一隻貓……啊！」朋友瞇眼，搖頭，輕嘆：「也許，愛情主題不吸引你，但你不能否認，人生在世，先不說知交、伴侶，有時交一個朋友都很難？」

「當時我不知道，那位女同學罹患某種罕病。拜訪她那天，她不巧進了醫院。」你又繞開話題，「第二天，我死拖活賴，央求父親帶我去探病……」

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你知道貓的利爪無影和翻臉無情，嚇得不敢動彈。

熠閃的貓瞳盯著你，不！是穿過你的身體，緊盯你後方的祟動。回頭，瞥見散置木板遮覆的水溝邊緣，冒出一隻毛茸茸的囓齒動物：紅棕色背部、灰黑色頭顱的溝鼠。

貓老大的耳朵豎得更尖，背弓得更緊，鼻孔迸出嘶嘶聲，作勢欲撲，卻礙於橫阻在中間的人類小孩，不好施展虎形拳或獅吼功。小老鼠動作更快，微顫的鼻鬚和腮毛感應到金黃陽光後面的斑黃威脅，脖一縮，身一溜，才一眨眼，鼠影已消失無蹤。

貓老大抬起包子臉，用一種譴責性的眼神瞟你，喵了一聲，但沒有惡言或怒目相向，一轉身，躍下水泥管，一扭一扭繼續前行。你躊躇著，不知該不該跟？她邊走邊回頭，好像在說：你的腳步這麼慢，怎麼跟我去旅行？

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「後來呢？」朋友臉上出現看悲劇電影時的凝重神情。

「行經鬼覺神知唯獨人類不察的快樂迴路，完成人貓共謀的探險。直到小學畢業前，基隆河左岸、新東街之東、南松山以北、機場以南，蛛網般的木屋、公寓、巷弄，就是我的一人遊樂場，不管有沒有一隻貓的帶領。」你一派悠然。

「我是說，那位女同學——」朋友猛搖頭，「她，怎麼樣了？」

「不知道。」從七歲開始，你就拒絕打聽後續發展：她第二天沒來上學，第三天、第四天、第五天呢？當然沒有！一段時日後，老師說她們家搬走了，搬去哪裡？不知道。同學說她轉學，轉去一所沒有九九乘法表、不需背課文的學校。

「你不是有去醫院？她的父母怎麼說？」

「我們去的時候她昏迷不醒。她的媽媽看見我，爆出一句：啊！你來了？然後露出一種奇怪的眼神……」你在猶豫，說？不說？

「什麼眼神？」朋友握緊了雙拳，彷彿你不說，他就揍扁你的鼻子。

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快！跟上去！沿深巷，繞幽徑，穿過消防通道、公寓邊角，鑽過只有一人寬的樓間夾縫、半生鏽鐵門、長滿青苔的矮牆，來到一處……絕谷般的空地：由整排公寓、一面華廈、兩棟大樓的後背，夾圍出不規則祕境，或者說，奇形怪狀畸零地。

哇！你忘情驚呼：有巨樹（已長到五樓高的大榕樹），有園圃（只剩下欣欣向榮的野草）；有枯涸的池塘（隱隱可見乾癟魚影閃動），有到處散落的魚骸（讓這裡活似水族亂葬崗）。有堆積如山的垃圾（撲鼻而來的腥臭是揮之不去的惡勢力）；有橫陳疊放的大型家具（害你湧起強烈的喬遷渴望）。三腳沙發上，一絲不掛的白色模特兒衝你媚笑；癱瘓的木床下，靜靜停棲著壞掉的機器人、棒球手套……喔！還有，橫七豎八、活蹦亂跳的四蹄動物：白貓、灰貓、花貓、棕毛貓、條紋貓……或趴或仰，有的蜷縮，有的躺平，棲息在柱頭、箱頂、床褥或桌面；彼此追逐，四處奔躍。有毛髮保養得很好的流浪貓，也有渾身傷汙可能是被棄養的家貓——脖子上繫著銀色鈴鐺。池塘邊，一隻黃色老貓坐著舔拭鼻臉；好幾隻雜色小貓趨近站在你前方一公尺處叼著食物的貓老大，彷彿要攔路打劫。天哪！你東張西望，來不及計算貓口，園圃裡七張椅子疊架的小山上，踞著一隻長癬瘡的大黑貓，貓鬚怒豎，貓嘴齜咧，瞪著你，猇猇而來……

嗚喵一聲（你聽成「這小鬼是我剛收的小弟，不准動他！」）貓老大揚尾，露爪，居然放棄嘴中飧，一蹦一躍撲向黑貓；兩隻大貓糾纏抓咬，展開一齣不知是搶地盤還是護人類的惡戰。在場眾貓迅速跳開，讓出戰場，各自蹲縮俯趴在制高點或貴賓席，瞠著貓瞳，欣賞好戲。

鐵門這頭，紅燒黃魚引發更激烈的爭奪戰：這隻撲抓那隻，大隻擠開小隻；在半空廝殺，也在泥地纏滾。黑貓、白貓、壞貓、好貓合成一種饞相——喔不！是窮兇極惡的貓眼，像千萬道閃電，將你震懾，也教你眼花。這齣不為人知的貓戰爭，像人類歷史上任何一場著名戰役，不是祕密進行，而是在天地見證、萬睞聚集下，轟轟烈烈上演。瞧！每一隻貓都張牙舞爪，全力阻止其他牙爪。你一口，我一爪，這隻咬住魚頭，那隻搶到魚尾，還有一隻攔腰一嚙——可憐的黃魚，在轉瞬間便已屍骨無存。

壓軸戲當然是兩位老大的豪邁對決：你咬我一口，我還你一抓；黑毛與虎斑，戰慄的美感，激情的衝突，貌似親暱的幹架……像交響樂，在你回憶深處拉奏豔異的曲調。

哇噢一聲，黑癬貓帶著一身血痕逃走，邊跑邊哀叫，一骨碌鑽出欄杆，驀地止步，回頭，投給你威嚇意味十足的一瞥，好像在說：臭小子，不要讓我在別處堵到你。

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哀憐的眼瞳，介於辨識、確認、不解與愕然的瞠視。有點像，在魔術帽裡搜尋不存在的鴿子，在濛濛雨絲中仰望陽光。

那位媽媽說：「凱特從出生開始，就和病魔奮戰。但她很樂觀，滿懷夢想，喜歡交朋友，愛護小動物。只是，唉！這幾天情況突然惡化，睡睡醒醒，身子極度虛弱；一醒來，就吵著要回家，說有男生要來找她——就是你，對不對？」

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薄暮時分，呆立貓科家園的你，張口，結舌，愕視——不是看黑癬貓，而是貓身後，龐碩的闇黑樓影，如蹲伏的巨獸，瞠著，眨著，睖著，盯著……成百上千或明或暗的窗洞——喔不！是獸瞳，是擁有一千雙邪眼的魔怪，散發森冷的目光。你摀著嘴，不讓自己叫出來。

老師說：「眼睛是靈魂之窗。」窗呢？靈魂的眼睛？如果，一口窗代表一縷幽魂、一個家，這棟樓，有多少癡嗔苦樂的生命組合？七歲的你，苦苦尋找「家」的真相，卻在不意間，得到上千成百個答案。

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「謝謝你！我知道你關心她，做媽媽的看見女兒這麼痛苦，寧遭千刀萬剮，代寶貝孩子受刑。不過……」

「啊？」你懵懂的小腦袋閃過斑黃的意象。

「最後一次清醒，她笑了，說夢見自己活蹦亂跳，到處旅行：穿越我們不准她去的後巷、窄弄、垃圾堆……漫步矮牆，攀上屋瓦，婀娜閃舞；還聽見你喚她的名字呢。凱特說，啊！那裡的天空很像她四歲時的畫作，線條歪扭，形狀怪異；一片茫灰中，偶爾可見陽光露出笑臉……」

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貓老大悄悄踱到你身邊，仰起毛臉，順著人類朋友的視線，瞇覷千門萬戶的人間。那表情，像神明俯瞰人世；倒勾的尾巴，豎起一弧懸問。（下）