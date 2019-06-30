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聯合報民調／韓30%郭29%打成平手 中立和綠選民較屬意郭台銘

【聯副不打烊畫廊】張天健作品〈待開花〉

2019-06-30 06:40聯合報 聯副

●「意與古會：林子夷、張天健、吳弘鈞書畫聯展」於福華沙龍（台北市仁愛路三段160號2樓）展至7月14日。

張天健作品〈待開花〉
張天健作品〈待開花〉
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北市

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