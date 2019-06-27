【剪影】張玉芸／清晨有鹿來訪

2019-06-27 00:05 聯合報 張玉芸



圖／張玉芸提供 分享 facebook 清晨起床打開窗簾，眼前出現一份驚喜，兩隻小鹿來訪，牠們在後花園裡低頭食用花草。這是第二次看見花園裡有鹿來訪，第一次是幾年前的一個清晨，也是玫瑰花開的季節，打開窗簾，眼前出現二隻小鹿正在咬啜花園裡的玫瑰花，看著一朵一朵玫瑰花的消失，我的心中萬分焦急，只想趕緊阻止。牠們一聽到屋內有動靜，立刻拔腿跑掉。我看著牠們消逝的背影，心裡惋惜竟然沒有留下這難得畫面。

今天看見牠們的時候，兩隻小鹿正在專心啃食季節末的藍鈴花。因為上一次的經驗，我趕緊拿出照相機隔著玻璃窗，動作輕巧的捕捉牠們的身影。我仔細觀察牠們的頭頂上都有一對初發的小鹿角，顯然這是兩隻涉世未深的小鹿。

當牠們享用美食之後，出現一個有趣的畫面，二隻小鹿一起走到草地上，彎下身體低下頭來面對面互相頂著鹿角切磋，兩隻小鹿前後移動著，非常可愛的樣子。看起來好像在挑釁，又好像是在玩耍。

在小鹿的世界裡，不知道這意味著什麼？難道是牠們意見相左時的較勁？還是成長中的鹿角讓牠們隱隱痛著？於是小鹿以這樣的牴觸，減輕彼此的疼痛。就像人類幼齒初發時的疼痛與不適，也像孩童骨骼發育時的痠痛。

對於人類而言，每一步的成長過程都離不開一些痛覺，莫非小鹿也是如此。人便是這樣經歷著成長著，以歲月見證一生的歷程，這過程從痛開始，然後以痛來完成。