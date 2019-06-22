【書評‧散文】陳芳明／如此懺悔，如此無悔

2019-06-22 06:42 聯合報 陳芳明



《借你看看我的貓》書影。（圖／九歌提供） 分享 facebook

依稀記得第一次與張馨潔的見面，是在東海大學的校園，她從我手中接受她生命中的第一名散文獎。多少年後，記憶已呈模糊。再次與她相遇，是去年在星雲全球文學獎的散文頒獎典禮。這或許是一種緣分，距離她最初的獲獎好幾年已經過去。她看來非常內向，在沉默時刻，她好像是在跟自己說話。那一年的那一個季節在大度山校園，就已經看見她不斷說話的眼睛。十二月的頒獎典禮在高雄佛光山舉行，張馨潔是獲獎者。再次相遇，我發現她的眼睛又在說故事。她保持高度安靜，卻似乎有話要說。到達高鐵車站時，接到她傳來的簡訊，才知道她正在整理第一本散文集，希望我可以幫她說幾句話。

我對於年輕作者的書寫總是抱持高度好奇，畢竟他們未來的生命於我是遙不可及。我曾經說過，耗費那麼多年營造一冊文學史，其實都是回頭閱讀前人的作品。那是一種往後看的閱讀，畢竟他們的藝術成就與作品風格都已經巍然成形。一眼望去，崇山峻嶺都已經羅列在那裡。而即將崛起的年輕作家，正在展開造山運動。我無法預測未來的藝術成就有多高，那畢竟是我無法到達的世界。只能從他們目前所完成的文字藝術，去推測未來可能的高度與寬度。張馨潔寄來她的文字稿時，確實讓我有驚豔的感覺。那樣年輕的心靈，竟然負載著那麼豐富的情緒震盪。在她文字之間穿梭時，我刻意放緩速度，只為了更真切去體會她落筆時的感覺。

散文藝術的營造，並無任何捷徑可循。她最初出發時，便是從內心最幽暗的地方展開長途冒險。她避開許多瑰麗的顏色，也避開許多鮮豔的詞彙，而是勇敢走入深不可測的內心世界，把最不堪的記憶完整挖掘出來。她看來是那麼年輕，卻已經嘗盡各種滄桑滋味。有太多作者刻意躲開難以啟齒的時刻，她卻選擇勇敢面對。這正是她營造散文藝術的關鍵之處，她帶著讀者走入沒有任何出口的空間，利用每一個文字照亮任何光線所無法到達的深處。她的書寫策略，便是誠實面對。在散文書寫的版圖裡，親情往往最容易營造。但是這樣的議題，對張馨潔卻是相當困難的挑戰。她的筆尖所到之處，總是揭開歲月裡最難堪的深處。當她選擇用文字來觸探自己困頓的生命，彷彿是揭開傷口那般，即使已經痛過，卻還要再一次接受自我凌虐。

從最初的參加文學獎，到現在卓然成家，顯然已經穿越過太多難以承受的時刻。太過年輕的生命，太過沉重的生活，逐漸轉化成為她的文字藝術。如果那是從靈魂深處所迸發出來的聲音，在深夜裡徘徊在她的文字之間，也覺得震耳欲聾。在〈挖掘的練習〉那篇文字裡，第一段就是整篇散文的開始，也是結束：「那一晚我決定在舊家門前望著夜晚開啟的燈光，雖然我想念那個家，卻再也不敢踏進去。鑰匙，也在很早，很早的時候就被我丟入垃圾桶。」這是一位離家女孩的內心聲音，即使沒有追蹤下文，卻已經在讀者眼前浮出一個不堪的意象。這樣的句法其實也可以當作短篇小說的開頭，甚至也可以作為整個故事的結束。這正是張馨潔書寫手法最令人感到震撼之處。沒有穿越過那樣的情境，沒有在靈魂深處經歷多少掙扎，以這樣的句法作為散文的開端，是極為果敢的書寫。

離家出走的她，仍然與母親保持斷斷續續的聯繫。讓她不斷流淚的母親，畢竟還是母親，這正是散文作者無法逾越的關卡。母親改嫁之後，與繼父有新的家庭。母女的感情仍然還是無法切斷，也無法割捨。在最難堪的時刻，她仍然堅守著「我愛她」的底線。那種上下震盪的感情，那種矛盾衝突的記憶，是那樣決絕與她的日常生活共存下來。她只能以這樣的文字來形容自己的狀況：

交纏的關如同一條濁濁恆河，牲畜的排泄物、飯菜殘渣、夜晚的絮語、遺落的拖鞋、沉積的願望、洗米水、血液、帶膿的紗布……種種生活遺跡灌注其中，一路洗滌、沖積，一路浮浮沉沉，緩緩的向下流動走到世界的盡頭，再重新化成乾淨的雨水回返。若要掙脫這場恆河洗浴，大概只有憎水的貓。

這是非常不堪的描述，卻又是極其真實的自況。身為她的讀者，我也常常聯想到在海外時期的難堪與不堪，甚至也以這樣的句子自勉：「人生有太多的回不去，也有太多的過不去」。無論如何，最後都跨越了。在馨潔的文字裡穿梭之際，卻覺得她的生命不斷沉下去，甚至持續沉下去，完全無法理解她是如何跨越那樣的歲月。所有的記憶如果以文字銘刻下來，就意味著她堅持不忘。仍然面對那樣的記憶，其實是再一次劃開傷口。她的決心、她的無悔，是如此真實讓讀者確切感受。

我不知道馨潔是不是有宗教信仰，在東方文化裡似乎很少出現懺悔的文字。在西方因為有天主教與基督教的信仰，文學史上往往出現許多懺悔錄的書寫。那是因為透過這種文字的洗禮，為的是向上面看不見的神表達悔意。在中國文學發展的歷史上，懺悔意識很少出現。因為在人人可以成為聖人的國度，似乎無需經過告解的儀式。馨潔顯然與這樣的文學傳統背道而馳，她的文字寫得那樣真切，即使是旁觀的讀者也被感染了。

如此年輕的寫手，過早嘗到各種淒涼的滋味。在任何情境都已經學習了如何超越，又如何疏離。當她完成〈寫給大人的迪士尼攻略〉，讓讀者非常期待作者能夠寫出一些歡樂的氣氛。身處日本的迪士尼樂園，應該會讓許多遊客喜極而泣。馨潔卻是這樣收尾：「但你不會哭的我知道，因為你歷經千山萬水，好不容易走到一個沒有眼淚的地方。」這是非常厲害的書寫技巧，縱然置身於極為開懷的樂園，卻還是無法洗刷她曾經哭過的歲月。閱讀到這裡，不免使人感到心痛，完全不知道如何回應她是如此收束。

她旅行到哈爾濱時，卻是以這樣的句法開始：「難以割捨這樣長長的迴旋，有時我喜愛移動更甚抵達。在時間的耗損之中無所事事，少有像這樣不帶慚愧的時候，因為我在移動，放空是必要的。」以這樣的句法展開旅行，彷彿有太多的千言萬語在鐵道的盡頭等待。只有不斷移動，她才能放空。面對車窗外漫長的雪景，她似乎無法停止在內心與自己對話。這樣的文字描述，似乎隱藏多少說不盡的故事。如果她關在室內，可能會不斷自我壓抑。只有投入遠方的旅程時，所有的故事與記憶才稍稍中斷。而這也正是馨潔散文的動人之處，每一篇文字都是冰山一角，真實的故事面貌都隱藏在水底下。縱然她繳出這樣一冊豐富的散文集，總覺得每篇文字都處在未完狀態，或是有一種待續的結尾。似完未完，似續未續。好像經過她的精心布局，閱讀之際，卻又覺得是那樣的不經心、不經意。很少看過如此迷人而又惱人的文字，有時讓人無言以對，有時也讓人想要介入。而她的文字卻總是冷冷坐在那裡，只能讓讀者遠遠觀看。