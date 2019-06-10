【大叔齊步走】徐國能／杜鵑與猴

2019-06-10 14:24 聯合報 徐國能



春雨淅瀝，悠然入夏，繁忙於塵寰，似乎今年沒有聽到布穀鳥的叫聲，或是我已年長而世俗，這藏在童年歌謠裡的小鳥啊！已經飛離了我天真的故鄉。布穀鳥或稱為杜鵑，中國古代總認為牠的叫聲哀切，有「啼血」之喻；而東洋則有一個奇怪的問題：「杜鵑不啼，爾當奈何」？據聞有一位將軍曰：「待之」，因以得天下。

杜鵑之外，春夏之交，往往深念園中之猴。古人稱猿啼乃「斷腸」聲，如今猿類已稀，猴族繁衍，每靜立動物園，凝觀猴子的生活。太陽下，牠們所作所為與人類並無二致，不過就是發懶、放空、無所事事、東摸西摸，偶爾因為一點小事或誤會便爭鬧起來，一番作勢，旋即恢復平靜。仔細觀察，猴子的表情與人類也極相似，就是一副在「等待什麼即將來臨」的警戒和漠然，但駐足良久，什麼也沒發生。都說時間珍貴，然每天誠懇做事的時刻卻不多，上個廁所泡杯茶，準備資料、上網這看看那看看，忽然想起什麼便打個電話或傳個訊息，「虛應一應故事」，一個上午便不知不覺過去了。仔細斟酌，一天重要的事其實只有幾件，落在特殊的節點上，其他大部分的時候，我們都懷著一種情緒，等待這個節點的到來。虛擲在等待的時間非常多，公車捷運、每一站與紅綠燈、等

咖啡或看醫生拿藥的號碼牌、該出現的人還沒出現的時刻，尚未輪到你上場的小時光，等開始也等結束，等天亮也等天黑。音樂家說把他一生彈錯的音符收集起來，可以另外開一場音樂會；若把我們耗費在等待中的時光收集起來好好利用，應該可以是另一個燦爛的人生。但人類與猴子畢竟不同，等待中的無所事事不僅浪費，而且十分苦悶，因此人類發明了很多東西排遣無聊，例如中學時，老師要我們把英文單字抄在小卡上，等車或校長講話時拿出來背一下，但我發現那比純粹的等待還糟糕。在交通工具上，以前是書報雜誌，現在是手機平板，假裝自己正在理解世界或與人親密交流，時光就好像不那麼沉悶，等待就不算等待了。世界上最好的等待應該是「月上柳梢頭，人約黃昏後」的朦朧時刻；最煩人的等待應該是大熱天全副武裝站在市區軍營門口站衛兵，無論有事沒事

，空虛都是雕鑿著生命。等待是壓抑，大腦轉動，身體卻必須無所作為，「那件事」遲遲不發生，「那個人」遲遲不出現，都很惱人。因此在把孩子社會化的訓練中，培養耐性是一個重要的科目，成功的人多半非常有耐性，他們能優游於等待時光，無論多漫長都能不動心神，也就是對一切持平以對，沒有過多的期望也不會因此失控，只是做好該做的準備而已。因此也有一種反其道而行的人，通過靜坐或打禪七等活動，讓等待常態化，練習適應等待中的煩躁不安，修身養性成為人間一尊石佛。

猴子們的一日何其漫長，一如我們的一生。

我常想自我們出生便是在等待那個最終時刻的來臨，整個人生，就是在等待那一件大事的發生。因此我們的諸多行徑，爭名逐利或是貪嗔癡怨，做一件善事或惡事，也就是打發等待中的無聊罷了，何須認真呢？若將猴子們換上西裝，發給手機和筆電，牠們或也像一個文明社會。只是放飯時間一到，牠們便顧不得這許多講究而騷亂起來。

在等待杜鵑啼叫的時候，我似也看到了猴子們臉上的愁容與天真，古人所謂「忘我」、「悠然」，也許就是超脫出了等待的情境，暫時不去想「被擠壓在微塵裡」的人生有多無奈吧？