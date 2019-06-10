向鴻全／許一個希望 讀懂他人願望的願望

2019-06-10 14:19 聯合報 向鴻全



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知道什麼是不義遺址嗎？

「如果等一下張開眼睛，下一台經過的車是灰色，爸爸就能很快回家……」

「如果我能五步走到那棵樹，爸爸就能很快回家……」

那天教室音響設備故障，花了一些時間排除，下課後我有些沮喪的到外面望著天空發愣，突然那位總是坐在最前面的女同學走過來，我知道她是設計學院的同學，也知道每次上課時，她總是能在我隱晦地提起密藏在情感皺褶裡的故事時，發出「我好像能了解哦」的輕微笑意；我問她畢業製作打算做什麼題目，她說老師，我的畢製題目要做「不義遺址」，老師知道什麼是不義遺址嗎？

我當然知道，那個父親曾經待了十多年的地方，聽說現在已經在政府推動轉型正義的過程中，褪去過去戒嚴專制封閉的軍事色彩，從原來單調冰冷、斑駁又沉默無語的水泥城堡，變成收容菸毒勒戒的場所。崗哨、拒馬、高聳如卡夫卡小說城堡的圍牆、像是纏繞到天涯海角的鐵圍籬、口哨聲、重重鐵門開啟關閉的聲音、明明是男性卻空洞淒涼的集體應答聲……這些都是壓抑傷害阻攔各種對外面世界的思念和願望，長大以後在電影《刺激一九九五》中，那幕獄中受刑人因為聽見莫札特音樂，而讓那些阻隔得以暫時消失、被視為最危險的「希望」得以如那些望向遠方天際的眼神，飄向每個人心裡最掛念的人和事之上。

我的思緒回到童年，還有父親無處託寄的一生；當年父親的願望是什麼呢？

期待父親能早一天回家

許願是每個小孩的特權，在那個對世界還沒有任何招架之力的時候，默默對著自己相信的對象許願，是展現絕對自由意志的世界，只要閉上眼睛，加上「我希望」的咒語，好像就在一張支票蓋上了印章，願望就成立了；只是在那個童幼的年紀，當大部分的友伴都忙著許下想吃什麼、去哪裡玩，或長大想當什麼樣的人的時候，我的願望永遠是期待父親能早一天回家。記得那時某速食店剛到台灣，有同學已經有機會吃到美國漢堡，還會附贈上面印滿各式漢堡的紙墊板，我從同學那裡得到一個已被使用到四個角都翹起來的墊板，我滿懷著各種口裡咬著不同種類口味的漢堡的想像，一直到終於有機會吃到漢堡的時候，我卻感到遲疑，我在心裡許下一個願望，如果我可以忍住暫時不吃漢堡，父親就能早一天回家──在那個看似平凡無奇的生活經驗裡，我偷偷放進了一個像是兌換券的願望，我想像如果能把當時對孩子來說珍貴無比的經驗，用來交換一個對未來的期望，應該不算是太過分的要求吧。孩子對價值的衡量，有他自己的判斷，他覺得重要的，誰也不能輕易折價。

於是我開始一種奇特的生活慣性：經過每一個帶著信仰和祈禱功能的地方，我一定會祈求神佛菩薩保佑父親可以早一天回家，只有完成這個願望，所有的祈求才算完整；到後來這樣的許願方式，漸漸擴大到任何只要有靈驗可能的機會，我都會同樣祈求──如果雨能在十分鐘之後就停、如果下次數學能考九十分、如果同學便當打開裡面有顆滷蛋、如果回到家門打開來母親對我說的那句話是如我所想的……我知道我在作弊，那些願望都不是完全不可能的，或者那只是需要一點點的努力和運氣，這些條件就可以滿足，然後我的願望就有實現的機會。

原來願望和絕望距離那麼近

長久下來，我變成自己世界的魔法師，拿著其實沒有魔法的魔杖，到處施沒有魔法粉的魔法，但就像還未練成的某種武功，你永遠不知道哪一天會突然就打了出來，好像這個世界就此應允了你長久以來的請求。這樣的思考慣性，也讓我分不清楚什麼是願望，什麼又是謊言，我有時會把願望當成是已經實現和發生的事，就像是每次入睡時，都會許下明早醒來父親就會回家的願，然後在他人不知情的情況下，編織一個完整家庭的夢，屬於我的謊言回憶錄於是慢慢被書寫下來。父親在我國小三年級時就因遭到構陷入獄，在我成長的歲月裡，幾乎不曾和友朋提過家裡的事，當然也不曾求助過任何人，當時所有家裡原有的人脈關係，隨之中斷；母親曾想盡辦法找人幫忙營救，到最後不是無效，就是遭到詐騙，甚至連父親原本有的功勳獎章，都被人騙走，人情冷暖我很小就知道。在父親漫長的獄中歲月裡，我們也開始探視的生活，那些點滴如今我已不太願意回想，但我很清楚地記得，要搭中興號到台北、再轉搭客運到那個位在城市邊緣近山的軍監，我們提著母親煮的吃食，每一次走在路上，都覺得這條路好遙遠，不知道什麼時候才走得到，外界的事物完全無法吸引我，好像只是不停的走不停的走，只聽到鞋子踏在路上發出的聲響，好像是一部只有旁白的紀錄片，在單調的拍著空鏡頭。

那時搭車轉乘步行的經驗，也是我最初認識台北的方式：我也經歷過重慶北路台北圓環各種換裝和興衰起落，台北車站後站的熱鬧人潮，蔡明亮電影裡的天橋，重慶南路的廊下還有很多小書攤，青島東路上那間有名的高中男校，每次經過時都會想如果以後能讀這有多好……一直到後來讀到曾受到白色恐怖傷害的倖存者，回憶青島東路上那個曾經是軍法看守所，那麼多愛國的年輕知識青年，遭到逮捕、審訊，然後是無望的監禁，甚至送到生命的終站──原來我那麼經常經過的地方，埋藏著無數失聲的熱望，悲傷的期待，原來願望和絕望距離那麼近。

我多麼希望再許一個願

一直到多年後我在父親寫在十行紙上的回憶，那像是帶著復仇、埋冤意義的文字，父親要我好好收著，有一天可以讓人知道他究竟經歷了什麼；我讀到了父親說，如果當時不是顧念著尚還年幼的我和弟弟，他早就想帶著什麼武器，去尋仇拚命，和那個人同歸於盡……我像是突然從一個夢中醒來，那些藏在每個角落的願望，頓時似乎都失去顏色，我如此期待父親回家，但我卻從來沒有讀出，原來父親的願望，不是平凡意義的回家，而是希望帶著潔淨的自己，甚至不惜犧牲生命來交換清白，並且洗刷所受到的屈辱和冤罪。

原來我的願望並不能穿透他人的心思意念，我只是自私的想滿足自己對完整家庭的渴望、和父親能早日脫離痛苦的囹圄歲月；但卻完全不知道，父親更在意的，卻是他的家人孩子、親族朋友如何看待他，父親的願望是讓他身邊的人都不會因他而蒙羞，在提到他的名字時，可以不閃躲，毫無羞愧的談論關於他的事。願望究竟有沒有大小之別呢？是不是愈難達成的願望就愈有價值呢？我突然意會到，有些願望很純粹，它不是為了滿足某種世俗意的欲求，它衝破所有質疑的障蔽，充滿力量的抵達世界意義的核心。如果可以，我多麼希望再許一個願：我希望能夠真正理解父親從未和他人說過的願望，聽到那個真心許著願的父親聲音，原來這就是父親的願望啊，我多麼渴望聽見。

對了同學，妳知道嗎？當年那個軍事監獄，也曾關過當時的黨外、現在政壇重量級的人物哦，那是我父親告訴我的；透過父親的描述，我好像也能透過父親的眼，看到當年那些受到政治迫害、努力爭取台灣價值的民主先鋒，似乎也在低著頭，默默許著希望台灣未來不再有不公義和壓迫的，關於自由的夢。